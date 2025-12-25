Интервью

Оксана Демченко: Арктика — это новый космос, и мы его создаем вместе с северянами

Первый заместитель губернатора Мурманской области в интервью ТАСС рассказала о целях и задачах на 2026 год, о том, как развитие Севморпути и ТТК изменит жизнь в регионе, а также почему Арктика — это новый космос

Николай Кочетков

Оксана Демченко © Пресс-служба правительства Мурманской области​

— Оксана Николаевна, сначала немного цифр. На реализацию нацпроектов в 2025 году в Мурманской области выделили более 9 млрд рублей. Какая сумма запланирована на 2026 год? Будут ли сложности с выполнением ввиду дефицита бюджета?

— В 2026 году мы планируем направить на нацпроекты еще больше — около 10,4 млрд рублей. Эти средства уже заложены и в федеральный, и в региональный бюджеты.

Мы сохранили все запланированные социально значимые объекты и программы. Среди 80 объектов — реконструкция аэропорта Хибины в Апатитах, модернизация водоводов, капитальный ремонт 28 социальных учреждений: школ, колледжей, библиотек, детсадов и дома-интерната. Приведем в порядок дороги, включая подъезд к Печенге, и благоустроим 26 общественных пространств. Также обновим филармонию, построим новый фельдшерско-акушерский пункт в поселке Енский, откроем модельные библиотеки и культурные центры. Закупим еще 200 единиц современного медицинского оборудования, продолжим дооснащать областные медицинские учреждения. Это большая, но абсолютно реалистичная программа.

— В Мурманской области всего реализуется 12 нацпроектов. По каким направлениям удалось добиться наибольших успехов, а какие нуждаются в большем внимании?

— Мы видим отличные результаты в отдельных сферах, которые особенно чувствительны для людей. Например, впервые за много лет у нас резко выросли объемы жилищного строительства — план перевыполнен на 72%. Мы также в числе лидеров страны по расселению аварийного жилья: в этом году новые квартиры получили 478 человек, что на 17% больше плана. Значительно улучшаем дороги — отремонтировали больше запланированного. Только в этом году мы отремонтировали 12 школ, 2 техникума, 3 медучреждения, построили ФАП, модернизировали 6 библиотек. Все это — системная работа по повышению комфорта жизни северян.

Благодаря работе, проделанной в этом году и ранее, мы обеспечили существенное повышение уровня качества жизни в наших опорных городах. Уже сейчас он оценивается в 27% при плане на 2025 год 9,7%.

В 2026 году усилим контроль за проектами, где сосредоточены очень сложные и капиталоемкие задачи: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь и дети" и "Инфраструктура для жизни". На них приходится до 70% всего годового бюджета по нацпроектам, поэтому внимание здесь будет особым.

— 2025 год подходит к завершению, если подводить итоги, все ли поставленные цели удалось выполнить?

— У нас 40 региональных проектов. С результатами, например с вводом объектов, мы справимся на 100%, завершив работы на всех 83 запланированных объектах. Но по трем-четырем показателям, в основном связанным с демографией, например "суммарный коэффициент рождаемости", выполнение ожидается на уровне 90% от плана. Мы уже анализируем причины и готовим корректирующие меры на следующий год. Невыполненных результатов не будет.

— Глава региона Андрей Чибис представил президенту Владимиру Путину комплексный план развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора (ТТК), при этом особое внимание уделяется улучшению условий жизни для северян. Как вы считаете, какие сферы жизни будут развиваться в регионе вместе с развитием Севморпути и ТТК?

— Вы точно подметили: развитие Северного морского пути и Трансарктического коридора — это не только про грузопотоки, но в первую очередь про жизнь людей. Порт Мурманск — это незамерзающие ворота в Арктику, и его рост напрямую означает приток в регион инвестиций, развитие инфраструктуры и новые рабочие места. Люди и бизнес идут туда, где есть уверенность в будущем. Поэтому так важны мастер-планы развития наших арктических городов, которые были представлены нашему президенту. Владимир Владимирович поддержал идею и поручил предусмотреть на их реализацию средства в рамках нацпроектов к 2030 году. Это историческое решение, которое позволит нам масштабно модернизировать населенные пункты, городскую среду и сделать северные города современными и еще более комфортными для жизни.

— Какие направления создания комфортной жизни будут приоритетными в следующем году?

— Арктику создают люди, а значит, наш абсолютный приоритет — это создание достойного качества жизни человека. В фокусе 2026 года будет: социальная инфраструктура — строительство и ремонты школ, медицинских и социальных учреждений, а также привлечение в них специалистов; доступное жилье — через льготные программы кредитования для жителей и благодаря сотрудничеству с градообразующими компаниями для привлекаемых на Крайний Север специалистов; развитие комфортной среды — благоустройство, освещение, общественные пространства; социальная поддержка уязвимых категорий граждан — меры, которые повышают стабильность и уровень жизни семей. Мы нацелены на долгосрочный результат: чтобы в Мурманской области было комфортно жить, растить детей и строить карьеру. Для этого мы создаем новые проекты, нацеленные на решение этих задач. Например, в 2025 году по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса уже реализуются новые проекты в этих сферах: "На Севере — малыш", "Северное долголетие".

— У вас в регионе многое делается для того, чтобы люди не уезжали, а оставались жить на Севере. Какие программы по развитию человеческого потенциала и привлечению кадров сейчас действуют в Мурманской области? Какие самые эффективные?

— Мы работаем и стремимся создать систему, имеющую целью развитие человеческого потенциала в Арктике. В ее центре — тоже губернаторский проект "Курс на Север". Это не просто программа переезда, а целая экосистема: профориентация, помощь с трудоустройством, сопровождение для специалистов и их семей. Уже 850 человек из 76 регионов России и нескольких стран переехали к нам по этому проекту. Очень хорошо работает рекомендательная программа "Арктический маяк", когда сами жители помогают привлекать кадры. Видя потенциал этой программы, глава региона буквально несколько дней назад принял решение об увеличении вознаграждения для тех, кто привлек нового жителя в наш регион, до 51 тыс. рублей. Активно работаем со студентами через стажировки и амбассадорские проекты. Видя результаты реализации наших мероприятий, мы уверены, что этот опыт сработает и на другие арктические регионы. Его сила — в комплексном подходе и четкой ориентации на реальные потребности экономики и людей.

— Говоря о кадрах для Арктики, нельзя не затронуть тему строительства в регионе кампуса мирового уровня на базе Мурманского арктического университета. В 2025 году был введен в эксплуатацию первый объект — учебно-тренажерный центр. Какие работы запланированы на 2026 год? Все ли идет по графику?

— Да, это наш флагманский образовательный проект. Общая концепция уже утверждена Минобрнауки РФ. Мы не просто строим здания, мы создаем современный научно-образовательный кластер с технопарком, конгресс-центром, новыми лабораториями и современным общежитием на 1,2 тыс. мест. В 2025 году мы открыли первый объект — тренажерный центр по борьбе за живучесть судна. Сейчас готовится площадка для второй очереди этого центра — с бассейном и тренажерами для спасения в арктических условиях. Он позволит отрабатывать уникальные навыки, например, спасение со льдины или аварии на глубине. Его строительство — ключевая задача 2026 года. Все работы идут строго по графику, отставания нет.

— Оксана Николаевна, в завершении как бы вы сформулировали главную задачу, которая стоит перед Мурманской областью?

— Если говорить образно, то наша задача — сделать так, чтобы Арктика действительно стала настоящим новым космосом, таким же привлекательным, мотивирующим, манящим и дающим каждому ее жителю новые возможности для современной комфортной жизни и самореализации. И этот "космос" создается здесь, на земле, руками и умом людей. Управленческая команда региона работает для того, чтобы каждый житель Мурманской области чувствовал себя частью этого большого пути и видел, как меняется к лучшему его дом, город и весь наш северный край. Мы строим будущее Арктики вместе.