Интервью

"Все делаем ради детей": главный неонатолог Минздрава о проблемах и достижениях педиатрии

Сегодня демографическая ситуация остается одной из ключевых проблем в обществе. Помимо стимулирования повышения рождаемости, важным становится улучшение качества и увеличение продолжительности жизни, лечение тяжелых патологий и оказание высокотехнологичной помощи. ТАСС пообщался с ректором СПбГПМУ, главным неонатологом Минздрава РФ Дмитрием Ивановым о беременности после 30 лет, актуальности ЭКО, "молодеющих" болезнях и достижениях отечественной медицины

Редакция сайта ТАСС

Дмитрий Иванов © ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России

— Сегодня говорят о демографическом кризисе, что современная женщина рожает первого ребенка в среднем к 30 годам, хотя врачи рекомендуют до 25 лет. Поэтому закономерным становится вопрос: как женщинам, которые не смогли завести первого ребенка в наиболее подходящем для этого возрасте, подготовить свой организм к беременности?

— Каждый человек в разном возрасте приходит к выводу, что все, что мы делаем, — мы делаем для детей. Поэтому чем больше детей в семье, тем на самом деле это более благополучная семья, даже несмотря на, может быть, разные финансовые ограничения. К сожалению, человеческий организм так устроен, что с возрастом он стареет. И старение организма проявляется в виде накопления определенных заболеваний и предрасположенностей к ним. Большинство людей сегодня имеют небольшие физические нагрузки — сидячая работа, передвижения в транспорте — все это часто приводит к тому, что появляются проблемы с лишним весом, а это ведь не только эстетические проблемы, лишний вес может накапливаться в сосудах, приводить к особенностям сердечно-сосудистой системы или гормональным особенностям. Это может мешать наступлению беременности, а с другой стороны, во время беременности это огромная нагрузка на организм.

Если мы говорим о подготовке к беременности, если время такое наступило, и пара стала об этом задумываться, то нужно, конечно, проверить здоровье на экстрагенитальные заболевания — общее состояние организма — уровень сахара, уровень гормонов, сердечно-сосудистую систему, потому что это поможет, с одной стороны, забеременеть, а с другой стороны, благополучно выносить беременность.

— Как вы относитесь к заморозке яйцеклеток, и нужно ли эту процедуру популяризировать из-за позднего рождения детей?

— При обычной жизни, при отсутствии тяжелых, прежде всего онкологических заболеваний, когда речь может идти о химиотерапии, которая может негативно повлиять на репродуктивный потенциал, замораживать яйцеклетки не нужно. Другой вопрос, что сейчас много раз обсуждалось, чтобы наши добровольцы, бойцы, которые идут на специальную военную операцию, имели возможность заморозить биоматериал, чтобы в случае необходимости можно было бы сделать экстракорпоральное оплодотворение и выносить ребенка.

— В связи с этим есть ли рост желания людей провести такую процедуру?

— Да, есть. У нас сейчас в институте находится ребенок, которого родила женщина после гибели мужа. Она сделала ЭКО, использовав замороженные сперматозоиды и яйцеклетку. Мы сейчас пытаемся помочь малышу, чтобы все было благополучно, потому что он родился сильно недоношенным.

— Есть ли различия у детей, рожденных методом ЭКО и зачатых естественным путем?

— ЭКО делается тогда, когда беременность естественным образом невозможна, поэтому родители таких детей имеют некоторые особенности — или заболевание, или зрелый возраст при первой беременности. Если взять общую статистику, то иногда эти дети рождаются с более малым весом, но сейчас в мире накоплен опыт — десятки миллионов людей уже родились в результате ЭКО, что позволяет нам сказать, что эти дети ничем не отличаются от своих сверстников, которые были зачаты естественным путем.

— Гинекологи отмечают, что сегодня многие заболевания у женщин начинают проявляться уже в подростковом возрасте. Из-за этого девочки с юного возраста вынуждены принимать гормональные препараты. Может ли повлиять длительный прием гормонов на возможность забеременеть?

— Любая гормональная терапия — это замещающая терапия, потому что организм что-то не производит или производит не в тех количествах, которые в норме. Например, всем хорошо известный сахарный диабет. По сути, смысл его сводится к тому, что мы даем больным инсулин из-за того, что своего не хватает. В ситуации, про которую вы говорите, очень важно смотреть уровень гормонов, когда речь зашла о планировании беременности, а также после беременности — перед тем как переходить снова на гормональные препараты.

Сейчас вообще взрослые заболевания начали молодеть. Мы видим заболевания в своей практике, которые раньше нельзя было представить в детском возрасте. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, которые тяжело заканчиваются в виде инсультов и инфарктов у подростков. Мы видим гормональные заболевания, мы видим гинекологические заболевания, мы даже стали видеть то, что раньше не видели. Недавно на ученом совете мы говорили о том, что у детей стали встречаться хронические панкреатиты, что невозможно было себе представить 10–20 лет назад.

— Насколько верно утверждение, что абортов в России становится меньше?

— Количество абортов существенно снизилось. Более того, у нас приняты различные приказы Минздрава, которые позволяют взять паузу, прежде чем женщина и ее партнер примут решение. Статистика показывает, что около 25–30% женщин, которые все-таки еще раз задумались, отказываются от этого шага, потому что связано это отнюдь не с медицинскими причинами, а с социальными, с неуверенностью в партнере. Поэтому на сегодняшний день у нас большинство беременностей заканчиваются родами.

— Министр здравоохранения сообщил, что Россия достигла исторического минимума младенческой смертности — около 3,6 промилле. Это говорит о том, что роженицы стали сильнее и здоровее, или уровень медицины повысился?

— У нас в стране комплексно решается этот вопрос. Например, диспансеризация всего населения, в том числе и подростков, детей. Она приводит к тому, что какие-то заболевания выявляются на ранних стадиях, и это позволяет в том числе выносить беременность, родить здорового ребенка. Следующий момент, за последние 15 лет была создана трехуровневая система оказания помощи новорожденным и беременным женщинам. Были созданы перинатальные центры, которые помогают регионам, чтобы эта трехуровневая система оказания помощи работала. Смысл ее сводится к тому, чтобы в случае необходимости ребенок или женщина не переводились из стационара в стационар, а сразу поступали в то клиническое подразделение, которое может оказать помощь в полном объеме. Если мы возьмем глубоко недоношенных детей — меньше 1 кг, то на сегодняшний день у нас в стране их выживает 75%. Мы видим успехи неонатальной хирургии по коррекции пороков развития, в проведении нейрохирургических операций. Эта совокупность факторов привела к огромному успеху.

— Действительно ли сегодня уже не наши врачи учатся за границей, а зарубежные врачи учатся в России?

— Очень многие специалисты регулярно приезжают, потому что тот показатель, которого мы достигли, — около 3,6 промилле — это очень хороший показатель, и, соответственно, наши соседи как восточные, так и западные перенимают у нас и организационные меры, и различные медицинские методики, которые позволяют выхаживать и спасать детей.

— Продолжается ли сотрудничество с европейскими и иными странами?

— У нас сотрудники выезжают в США на конференции, общаются с зарубежными коллегами в Европе. Более того, при редких заболеваниях мы проводим консультации, потому что бывают случаи, которых десятки, сотни в мире, нужно коллегиально решать в таком случае, каким образом помогать пациенту. Совсем недавно у нас был такой ребенок, которого консультировали наши коллеги из США, поэтому профессиональное общение продолжается.

— В обществе устойчиво продвигается тренд, что беременность — это не болезнь, поэтому будущие мамы продолжают заниматься спортом, путешествуют, ведут активный образ жизни. С точки зрения педиатрии правильный ли этот подход?

— Беременность требует бережного отношения, потому что человек отвечает не только за себя. Можно кататься хоть на горных лыжах, но мы же понимаем, что риск упасть намного выше, чем при обычной жизни. Поэтому все можно, но все должно быть умеренным. В баню тоже можно, но это предполагает нагрузку на организм, а сама беременность — это уже огромная нагрузка на организм женщины. Поэтому нужно думать.

— Партнерские роды давно стали абсолютно нормальным явлением, но существуют также водные, вертикальные роды, роды по методике Лебойе, роды с фитболом и массажем. Как вы относитесь к появлению разных методик? Это бизнес, психотерапия или действенные методы?

— Партнерские роды проводятся в любом медицинском учреждении по желанию родителей. Все остальное работает как бизнес, причем это проводится в небольших частных центрах, и если что-то случается, то они вызывают неонатологов, педиатров и переводят ребенка в стационар, если успеют сориентироваться. Мы видели массу несчастных случаев при тех же родах в воде, и, по сути, правильно, что их запрещают. Это бизнес.

— Количество преждевременных родов в России на протяжении 50 лет остается на уровне 5,5%. Однако изменились методы оказания помощи таким новорожденным. Как рождение на ранних сроках влияет на будущее здоровье ребенка? Какие технологии предлагает современная педиатрия для спасения недоношенных детей?

— Одно из самых травмирующих влияний на организм новорожденного ребенка оказывает межгоспитальная транспортировка, поэтому во всех регионах нашей страны есть перинатальные центры. Они созданы в том числе с той целью, чтобы ребенок никуда не транспортировался, в том числе недоношенный, потому что он имеет особенности терморегуляции, нельзя допускать переохлаждения. Поэтому само рождение в перинатальном центре — это уже высокая медицинская технология.

Сегодня применяется целый спектр медицинских технологий, которые нацелены на "доращивание" и развитие, скажем, полукилограммового малыша в ребенка весом уже 2–2,5 кг. Процесс может длиться месяцами, он включает в себя при необходимости комплекс мер: применяется искусственная вентиляция всех видов, различные методы вскармливания — инфузионная терапия, парентеральное питание. Антибиотикотерапия подключается, разработаны схемы, курсы, которые учитывают особенности недоношенных.

— Сегодня ИИ внедряется повсеместно. Летом Педиатрический университет сообщил о своей уникальной разработке — ученые создали нейросеть для диагностики заболеваний центральной нервной системы у новорожденных. Расскажите, в каких еще областях педиатрии ИИ может найти применение?

— У нас есть такие разработки, но мы применяем ИИ, если быть точными, не для диагностики, а для прогнозирования развития заболеваний, при оценке данных рентгена, УЗИ, МРТ. ИИ не заменит врача, но есть очень редкие формы патологий, например, не все пороки сердца хорошо видны при скрининговых исследованиях. И когда это отдается ИИ, то он видит нюансы иногда лучше, чем человек, что позволяет врачу вернуться к исследованию и еще раз проверить.

Это очень важно и облегчает труд не только врачей, но и улучшает прогноз для пациента. Также ИИ используется для сравнения нормативов, здесь применяется методология большого массива данных. Естественно, наработки будут развиваться в различных областях медицины.

— Меняется ли подготовка будущих врачей с развитием технологий?

— Во всех медицинских вузах есть кафедра информатики, но если раньше она изучала прежде всего операции со статистикой, то сейчас вводятся электронные истории болезни, и врачу уже приходится не ручкой писать, а в компьютере. Главное же, что все электронные истории болезней доступны широкому числу специалистов, это ускоряет получение информации о пациенте. Применению ИИ нужно учить, есть определенное количество часов в программе, когда студентам преподают основы соответствующих знаний.

— Система высшего образования России переживает сильную трансформацию — недавно был подписан закон, по которому выпускники медицинских вузов должны будут отработать до трех лет с наставником в медучреждениях, участвующих в программе обязательного медицинского страхования. Как вы считаете, не напугает ли такое обязательство абитуриентов?

— Я бы не называл это отработкой, потому что это какое-то закрепощающее понятие, в слове есть отзвук наказания. Даже в советское время такая система называлась не отработкой, а распределением. Распределение закончилось в 1991 году, и большинство людей, которые застали данный подход, вспоминают его с огромной благодарностью. Они приобрели в регионах очень большой уровень компетенций.

В законе, подписанном президентом, есть два новшества. Одно — это наставничество, и мне кажется, что это здорово. Следующий момент, что все медицинские учреждения, в том числе частные клиники, могут брать молодых врачей. Мы упускаем момент, что речь идет не о форме собственности, а о клиниках, которые работают в системе ОМС. Поэтому есть масса частных клиник, которые работают в этой системе, есть виды помощи в регионах, которые оказывают только в частных клиниках по ОМС. Кроме того, разные клиники будут предоставлять разные социальные гарантии, будет это зависеть от регионов. Но представьте, что будет тысяча клиник, которые вывесят сведения о себе совершенно открыто на портале, и выпускник медицинского вуза сможет выбрать. Раньше приходилось запрашивать вакансии, потом ждать ответа, оценивать для себя условия, а сейчас человек будет видеть все сразу, сможет отправить резюме в любую клинику, где будут вакансии. Есть еще момент, что выпускник не обязан работать три года на одном месте, если его что-то не устроит, то можно устроиться в другую клинику. Речь идет о суммарном трехгодичном сроке.

Что касается абитуриентов, то уже скоро начнется приемная кампания, она, в общем-то, и не прекращалась. Мы года три назад сделали, что приемная комиссия у нас работает круглогодично, а не только на время поступления. В течение всего года абитуриенты обращаются, люди стараются максимально ответственно выбрать для себя образовательную организацию, и, судя по предварительным цифрам приема уже в 2026 году, меньше не становится. Думаю, что абитуриентов меньше не будет.

— Не приведет ли это нововведение к бесконечному потоку новых сотрудников в организациях?

— Большинство людей консервативны. Людей, которые меняют место работы раз в год, все же меньшее количество. Человек привыкает к людям, к обстановке, к взаимоотношениям с коллегами, к графику работы, поэтому я не думаю, что каждые три года кто-то будет уходить или переходить. Любое новое воспринимается настороженно, но я не думаю, что будут проблемы. Я уверен, что кадровый дефицит будет решаться, но мы первый результат увидим через год.

— Педиатрический университет с 2014 года выполняет сложные операции детям из Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, затем вы помогали их медицинским учреждениям перейти на российский стандарт. Как вы оцениваете уровень педиатрической помощи в этих регионах на сегодняшний день? Решен ли там вопрос с нехваткой кадров?

— Сотрудничество продолжается, потому что как национальный центр мы курируем три федеральных округа, в том числе исторические наши регионы — Херсонскую, Запорожскую области. Это будет дальше продвигаться, консультаций даже больше становится, потому что здесь работает система — помогли один раз, значит, можно обратиться второй... Мы никому не отказываем. Там есть определенная нехватка врачей, но она не больше, чем в других регионах. Общаемся с их руководителями здравоохранения, приходим к пониманию, как эту проблему решать, какие социальные гарантии нужны нашим выпускникам, которые готовы поехать и оказывать помощь людям.

Также есть часть врачей, которые работали еще при Украине, а тогда была совершенно другая система здравоохранения и подходы другие, более того, все было платно. Мы первый раз столкнулись с этим в Крыму, там люди покупали все — начиная с постельного белья, если они приходили рожать ребенка, и заканчивая медикаментами. Кроме того, раньше там мало вкладывались в медицинскую инфраструктуру, поэтому сейчас все поликлиники, больницы в соответствии с российскими стандартами должны быть переделаны, переоснащены, что занимает время. Но это будет сделано, мы это видим на примере Крыма, там уже уровень оказания медицинской помощи ничем не отличается от других регионов России.

— Приближаются новогодние выходные — дни с застольями, сладкими подарками и зимними развлечениями, что увеличивает работу врачей. Как уберечь ребенка в зимние каникулы?

— Во время новогодних каникул количество детских травм возрастает где-то на 20% — переломы различного характера, черепно-мозговые травмы из-за неосторожного катания на горках, санках, ватрушках. Родителям надо всегда помнить, что дети склонны переоценивать свои возможности. В них еще нет страха, который есть у взрослых. Поэтому родителям очень важно не отпускать из внимания детей даже на очень короткое время, ребенку сложно понять, что сейчас неустойчивые зимы, что водоемы могут быть покрыты льдом, но его толщина будет такая, что он не выдержит. Мы должны понимать, что даже если мы едем на ватрушке, то дети есть дети, они хотят играть, но родители должны подстраховать так, чтобы эта ватрушка не прилетела в дерево, чтобы ребенок не расшибся. Если мы вышли с ребенком гулять, то мы должны уделить ему это время.

Педиатрический университет, в свою очередь, располагая крупнейшей детской федеральной клиникой, все продолжительные праздники будет работать, принимать как экстренных, так и плановых пациентов, уже есть график на январь. Мы полностью обеспечены медикаментами, расходными материалами, запасом донорской крови, продуктами питания. Будет сделано все для сохранения здоровья детей, помощи роженицам в перинатальном центре, оказания необходимой медицинской помощи.