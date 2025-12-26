Интервью

Замруководителя ФТС РФ: механизм по обмену данными с Китаем пилотно запустят в 2026 году

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Алексей Тимофеев рассказал в интервью ТАСС о деятельности мобильных групп, международном сотрудничестве ведомства в современных условиях и о внедрении цифровизации в пункты пропуска

Алена Зайцева

Алексей Тимофеев © Пресс-служба ФТС

— Какое количество нарушений выявили мобильные группы таможенных органов в ходе своей работы за 11 месяцев 2025 года? На какую сумму? Что это за товары?

— За 11 месяцев 2025 года мобильными группами таможенных органов выявлено более 10 тыс. транспортных средств, перевозивших 136 тыс. т товаров с нарушением законодательства РФ. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года количество таких транспортных средств составляло 7 375 штук, а вес товаров — 93,7 тыс. т.

Так, самый большой объем приходится на вывозимый лес и лесоматериалы — это порядка 20 тыс. т. При этом задерживается достаточно много товаров без маркировки — 1,9 тыс. т. А вот что касается санкционной продукции, то за 11 месяцев этого года задержано 965 т таких товаров, это почти в 1,5 раза меньше, чем за такой же период годом ранее.

Кроме того, за данный период таможенными органами во взаимодействии с иными контролирующими органами по выявленным фактам возбуждено 3 712 дел об административных правонарушениях и 141 уголовное дело.

— Достаточны ли сейчас силы мобильных групп для выполнения текущих задач, в том числе и в рамках проводимой борьбы с серым импортом? Планируется ли увеличение числа мобильных групп?

— В настоящее время количество мобильных групп таможенных органов является достаточным для решения всех возложенных задач, в том числе и в рамках борьбы с серым импортом.

Хочу напомнить, что для противодействия уклонению от уплаты косвенных налогов в отношении товаров, имеющих статус ЕАЭС при их ввозе в Россию, ранее правительством России было принято решение о внедрении национальной системы подтверждения ожидания товаров, так называемой системы СПОТ. Реализация данной инициативы обусловлена необходимостью выстраивания системного противодействия серым схемам торговли.

Сама концепция СПОТ предполагает необходимость формирования получателем товаров из стран ЕАЭС документа о предстоящей поставке и оплаты обеспечительного платежа с последующим формированием ссылки в виде штрих-кода, который необходим контролирующему органу для проверки данного документа.

В целях реализации СПОТ как раз планируется увеличить количество наших мобильных групп. В настоящий момент соответствующие предложения направлены в Минфин России на согласование.

— Как вы оцениваете ситуацию на российско-казахстанской границе после вступления в силу указа президента РФ №778, который разрешает до 25 декабря 2025 года ввозить товары в Россию автотранспортом из Киргизии и Казахстана без подтверждающих документов, что они являются товарами ЕАЭС? С какими сложностями сталкивается ведомство?

— В полночь с 25 на 26 декабря закончился срок разрешения упрощенного въезда на территорию Российской Федерации автомобильного транспорта с товарами из Казахстана и Киргизии, получателями которых являются российские юридические лица, без разрешительных документов, подтверждающих статус товаров как товаров Евразийского экономического союза. Хочу отметить, что за весь период действия указа ситуация на границе России и Казахстана была стабильной и остается такой на данный момент. В пунктах пропуска не было очередей, работа велась и ведется в штатном режиме.

Въезд транспортных средств по упрощенной схеме осуществлялся через пункт пропуска Маштаково. Там работает потоковый инспекционно-досмотровый комплекс. Для контроля за реализацией положений указа на данный участок были прикомандированы должностные лица таможенных органов из других регионов, работали мобильные группы.

Пробок не наблюдалось ни на Маштаково, ни в других пунктах пропуска на границе с Казахстаном. Все происходило в штатном режиме.

Подчеркну еще раз: препятствия для свободного перемещения транспортных средств и товаров в рамках взаимной торговли контролирующими органами не создаются.

— Что сейчас происходит с точки зрения цифровизации пунктов пропуска и внедрения искусственного интеллекта? Помогают ли уже новые технологии ускорить прохождение товаров и уменьшить очередь на погранпереходах? Какие возможны перспективы развития?

— В настоящее время мы с коллегами из Минтранса России вырабатываем новые подходы к организации контроля в пунктах пропуска. Основным принципом является проведение всех необходимых контрольных мероприятий в рамках одной остановки транспортного средства.

В этом году уже проведено практическое моделирование такой работы в пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр на границе с Азербайджаном. Эксперимент включает применение интегрированной системы пропуска через границу, электронную очередь для грузовиков и современные досмотровые комплексы. Эти технологии позволяют кратно увеличить количество оформленных транспортных средств без потери качества контроля.

В 2026 году пять пунктов пропуска, включенных в проект по сокращению времени контроля до 10 минут в рамках реализации соответствующего поручения президента, планируется оснастить современными техническими средствами и информационными решениями. Речь идет об интегрированной системе пропуска, портальных инспекционно-досмотровых и весогабаритных комплексах.

Также для ускорения контрольных операций нами разработан и активно применяется сервис анализа рентгеноскопических изображений — комплекс программных средств "Каскад". Его работа построена на применении технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

Уже сейчас он позволяет распознавать 243 категории товаров, что в совокупности составляет почти четверть от всей товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. К ним относятся одежда, обувь, ткани, древесина, растения, фрукты и овощи, мясо, напитки, включая алкоголь, табак, посуда, бумага и картон и многие другие. Отдельно сервис обучен выявлять оружие, наркотические средства и взрывчатые вещества. В следующем году планируем увеличить перечень распознаваемых товаров еще как минимум на 15 товарных позиций.

Также в настоящее время ФТС России ведется работа по созданию новой цифровой экосистемы таможенных органов — ЕАИС ТО 2.0, которая позволит сформировать новую интеллектуальную информационную систему, связанную с внутренними и внешними партнерами.

В ходе внедрения этой системы будут пересмотрены и оптимизированы технологические процессы, которые автоматизируют различные таможенные операции. Это позволит объединить их в единый цифровой процесс, охватывающий все этапы — от пересечения пункта пропуска до выпуска товарной партии в свободное обращение. Кроме того, будут разработаны новые современные цифровые сервисы для граждан и организаций.

Среди основных предложений и ожиданий от реинжиниринга информационной системы: оптимизация информационного обмена, обеспечение информационной безопасности, переход на отечественные платформы, разработка комфортного интерфейса, внедрение искусственного интеллекта, совершенствование нормативной базы.

Мы проводим масштабную работу, главная цель которой — формирование целостной цифровой платформы, построенной на принципах эффективности, безопасности и прозрачности работы в современных условиях.

Также со стороны ФТС России сейчас готовится технология совершения таможенных операций, основанная на использовании документов и принимаемых решений в электронном виде. Например, сейчас активно развивается электронный сервис, позволяющий перевозчикам подавать документы на убытие в электронном виде. По нашим данным, его использует каждый третий российский перевозчик.

— Как в настоящее время осуществляется взаимодействие с таможенными органами других стран? Какие новации планируются в работе нашей таможни?

— Сегодня сотрудничество ФТС России с зарубежными таможенными службами охватывает все регионы мира. С учетом смены вектора внешней торговли России в результате введения многочисленных санкций стран Запада главной нашей задачей стало сохранение партнерства в тех областях и масштабах, которые отвечают национальным интересам страны.

Однако наиболее тесно оно развивается с такими важнейшими партнерами России, как: страны ЕАЭС, СНГ, страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, а также Абхазия и Южная Осетия. И конечно, отдельно стоит отметить страны БРИКС.

Основой для реализации совместных проектов в таможенной сфере служит подписание "базового" межправительственного соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. На данный момент такие соглашения подписаны с 65 странами и 2 интеграционными объединениями. Это СНГ и ШОС.

С таможенной службой Китая, нашим важным стратегическим партнером, реализуется целый комплекс совместных проектов в сфере упрощения таможенных процедур. Это взаимное признание института уполномоченного экономического оператора, зеленый коридор, обмен информацией о таможенной стоимости товаров. Достигнута договоренность о пилотном запуске в рамках механизма единого окна обмена электронными данными из сертификатов СИТЕС в 2026 году. В настоящее время ведется работа по технической реализации указанного обмена.

Кроме того, проекты "зеленый коридор" и "упрощенный таможенный коридор" на текущий момент реализуются также с таможенными службами Турции, Азербайджана, Ирана, Узбекистана, Таджикистана.

Аналогичные механизмы запущены с партнерами из Индии. С таможенными органами Бразилии налажен информационный обмен по всей номенклатуре поставок, что позволяет эффективно анализировать товарооборот и выявлять недобросовестных поставщиков.

Все это напрямую содействует росту товарооборота и укреплению торгово-экономических отношений.