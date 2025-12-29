Интервью

Глава Тувы: регион готов принять международный буддийский форум

Летом 2026 года Тува станет центром большого буддийского мира. Сюда на IV Международный буддийский форум приедут сотни гостей из разных стран. О том, как готовится регион к масштабному событию, какие туристические направления будут развиваться, а также о строительном и инвестиционном буме в регионе в интервью ТАСС рассказал глава Тувы Владислав Ховалыг

Сохранение памяти о героях

— Владислав Товарищтайович, как регион заканчивает 2025 год? Какие важные проекты были реализованы?

— 2025 год — это год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в России год объявлен Годом защитника Отечества. События эти для тувинского народа очень важны. Для сохранения исторической памяти и в знак почтения подвига предков в Кызыле совсем недавно был открыт скульптурный комплекс — памятник участникам Великой Отечественной войны, жителям Тувинской Народной Республики братьям Шумовым. Такое же значимое событие — открытие мемориального комплекса, посвященного подвигу участников специальной военной операции. Наказ будущим поколениям — детям и внукам, чтобы они знали правду о том, какими героями были их отцы и деды, и чтобы, глядя на эти имена, понимали, что такое настоящая любовь к своей земле.

В этом году мы завершили строительство спортивно-культурного центра в поселке городского типа Каа-Хем на 4,5 тыс. посадочных мест. Для нас это большое достижение и масштабное событие. Дали спортивному центру символичное название "Победа".

Еще одним достижением года стало то, что нам удалось создать равные условия для получения качественного образования в современных условиях сельским школьникам. В этом году мы ввели сразу шесть новых школ в Кызыле и сельских территориях.

В 2025 году завершен один из важных этапов комплексного плана энергоснабжения инвестиционных проектов в промышленной и социальной сферах Республики Тыва — введены в эксплуатацию головные подстанции "Кызылская", "Туран" и "Означенное", которые являются ключевыми звеньями Тувинского энергокольца. Реконструкция подстанций — это не просто модернизация оборудования, это создание надежной основы для социально-экономического развития Тувы на десятилетия вперед. Уверен, что обновленная инфраструктура позволит реализовать масштабные инвестиционные проекты, улучшить качество жизни людей и раскрыть потенциал нашего региона.

Инвестиционный прорыв

— За последние два года инвесторы активно заинтересовались Тувой, крупные корпорации пришли работать на месторождениях лития на Тастыге и меди на Ак-Суге. Что ожидаете от них в 2026 году?

— Да, действительно, эти инвестпроекты будут определять экономическое будущее Тувы.

Начну с Ак-Сугского медно-порфирового месторождения. Проект реализуется компанией "Перспективные горнорудные проекты", которая начала работы на месторождении в 2024 году. Это проект-гигант на 35 лет, до 2058 года. Его геологический потенциал — это 268 млн т руды, более 1,5 млн т меди и 41 т золота в первой очереди. Экономический эффект для республики и страны — колоссальный: более 360 млрд рублей налоговых отчислений за весь срок работы. 2026 год будет годом старта масштабного строительства. Инвестор начнет строить подъездную автодорогу длиной 120 км, будет запущено проектирование и заложен фундамент вахтового поселка для будущих работников. Уже созданы первые рабочие места на проекте, а всего проект даст работу для 1 090 человек. Мы чувствуем ответственность: нужно создать надежную основу для этого национального проекта.

Теперь о Тастыгском месторождении лития. Его разработкой с 2023 года занимается компания "Эльбрусметалл-Литий". Это наша стратегическая точка роста. Запасы под открытую отработку ранее оценивались в объеме 24 млн т руды, а по результатам завершившейся геологоразведки будет прирост до 54 млн т, это на 27 лет отработки. Это крупнейший объект такого рода в России. Инвестиции в проект составят почти 40 млрд рублей, а в бюджеты всех уровней за время его работы поступит около 69 млрд. И для этого проекта 2026 год станет судьбоносным — годом утверждения геологических запасов и официального перехода в статус стратегического предприятия федерального значения. Конкретные задачи на год — утвердить запасы, защитить технико-экономическое обоснование (ТЭО) и получить "добро" от Государственной комиссии по запасам, получить разрешение на строительство горно-обогатительного комбината. Уже в 2026 году мы планируем создать здесь 485 новых рабочих мест. Мы понимаем, что этот проект критически важен для технологического суверенитета страны, и Тува готова стать одним из его ключевых центров.

— Еще одним толчком роста для региона стало строительство. Какие были здесь показатели в 2025 году?

— Реализация Тувинской программы льготной ипотеки под 2% позволила достичь значимых результатов. Так, объемы жилищного строительства достигли исторического максимума — за 11 месяцев этого года введено более 439,7 тыс. кв. м жилья, что на 22% больше введенного объема жилья за прошлый год (в 2024 году — 340 тыс. кв. м жилья, в 2020 году — 122,7 тыс. кв. м — прим. ТАСС). Мы занимаем четвертое место в стране по динамике ввода жилья. До конца прогнозируем ввод более 453,3 тыс. кв. м жилья. С 2023 года льготными условиями ипотечного кредитования под 2% годовых воспользовались 3 352 семьи, в том числе в 2025 году — 993 семьи. В 2026 году эта программа будет продолжена, что очень важно для региона.

— Если резюмировать, какой рост ВРП ждете по итогам 2025 года?

— 2025 год характеризуется стабильностью и положительной динамикой по ключевым макроэкономическим показателям. По предварительным итогам, валовой региональный продукт Тувы вырос на 9,8%, а в абсолютном выражении ВРП республики приблизится к 149,4 млрд рублей. Данный результат обеспечен совокупным эффектом от реализации инвестиционных проектов, роста потребительского спроса и деловой активности.

Вообще, за последние пять лет мы показываем устойчивую положительную динамику по ряду индикаторов. Про строительный и инвестиционный бум я уже сказал. Для нас значимо, что уровень жизни в регионе значительно вырос: доходы населения увеличились почти на 80%, а бедность сократилась более чем на 8%. Предпринимательство окрепло: число малого и среднего бизнеса увеличилось на 40%.

Буддийский форум привлечет туристов в Туву

— В 2026 году Тува принимает IV Международный буддийский форум. Как регион готовится к этому масштабному событию?

— В феврале этого года Тува выступила с инициативой стать хозяйкой IV Международного буддийского форума, который ранее дважды проходил в Бурятии, а в сентябре 2025 года — в Калмыкии. Очень рад, что наше предложение о проведении форума в Туве поддержали президент России Владимир Путин, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям и Культурный фонд им. К.С. Шойгу.

IV Международный буддийский форум предполагает участие не только последователей буддизма, но и широкой аудитории, проявляющей интерес к философии и культурному наследию буддистской традиции. Для расширения международного сотрудничества и популяризации идей буддизма среди широкого круга общественности планируется приглашение видных религиозных деятелей и известных общественных фигур из разных уголков мира — из Шри-Ланки, Бангладеш, Индии, Непала, Китая, Камбоджи, Мьянмы, Республики Корея, Республики Беларусь, Республики Сербия, Монголии, Федеративной Республики Бразилия, Королевства Бутан, Королевства Испания, Соединенных Штатов Америки, Республики Сингапур, Японии, Социалистической Республики Вьетнам, Лаосской Народно-Демократической Республики, Таиланда. Кроме того, рассматривается перспектива привлечения к участию значимых мировых знаменитостей, способствующих привлечению внимания международной общественности к духовным традициям Востока.

Предварительные даты проведения форума: с 17 по 20 августа 2026 года. В настоящее время утвержден проект брендбука, подготовлен проект программы форума. Ведутся переговоры с ведущими музеями России и рядом зарубежных стран об организации в Туве совместных выставок буддийских реликвий. Наших гостей ожидает насыщенная культурная программа, ведь мы хотим показать всю красоту наших традиций и обычаев. Наши артисты уже приступили к репетициям красочного театрализованного представления, которое расскажет гостям об истории нашей Тувы с сотворения мира. Планируется проведение как фестивалей ведущих творческих коллективов буддийских регионов России, так и наших местных звезд эстрады. Планируем также выезд гостей в священные места — Устуу-Хурээ и нишу Суме.

Деловая программа включает в себя проведение дискуссионных панелей форума с участием известных ученых и представителей духовенства, а также научных секций по различным направлениям исследования буддизма.

— Это больше про программу форума, но гостей будет много, их надо будет где-то разместить. Планируется ли обновление или строительство гостиниц?

— Да, подготовка инфраструктуры к буддийскому форуму ведется комплексно. Уже в этом году начато строительство модульных гостиниц для бальнеологического отдыха на озере Хадын в рамках национального проекта. Также мы приступили к реализации проекта по возведению современного гостиничного комплекса с отдельным корпусом для паломников на территории монастыря "Тубтен Шедруб Линг" совместно с инвестором "Космос Отель Групп". Хотя строительство отеля завершится в 2027 году и к форуму не будет готово, его создание, как и закладка лечебно-реабилитационного центра на той же территории, укрепляет долгосрочный статус Тувы как центра духовного и оздоровительного туризма.

Что касается размещения гостей, работа ведется комплексно по нескольким направлениям, чтобы обеспечить достойный прием всех участников. Кроме основного гостиничного фонда Кызыла (общая вместимость 1 761 койко-место — прим. ТАСС), у нас есть современный санаторно-курортный комплекс "Чедер", который находится недалеко от Кызыла. Этот многопрофильный комплекс, рассчитанный на круглогодичное пребывание 238 человек, станет одной из ключевых площадок для размещения делегаций. Параллельно формируется реестр квартир, сдаваемых в краткосрочную аренду, что позволит принять дополнительный поток гостей и предложить разнообразные варианты проживания.

— Как вы думаете, форум станет драйвером роста туризма в регионе?

— Я в этом убежден. Туризм в Республике Тыва — одно из ключевых и наиболее динамично растущих направлений экономики. По предварительным данным, за 2025 год республику посетило более 130 тыс. туристов, что демонстрирует значительный рост — около 23–25% по сравнению с 2024 годом (105 649 поездок). Такой рост обеспечен благодаря системной поддержке инфраструктуры: создано более 20 новых коллективных средств размещения туристов, благоустроены такие ключевые природные объекты, как озера Чагытай и Дус-Холь, опять же завершено строительство современного санаторно-курортного комплекса "Чедер".

Плюс к этому особое место в развитии туристической привлекательности занимает открытие крупнейшего в России буддийского монастыря "Тубтен Шедруб Линг", который стал не только духовным центром для верующих, но и знаковым туристическим объектом, привлекающим гостей со всей страны.

Поэтому, конечно, IV Международный буддийский форум привлечет внимание жителей других регионов и станет драйвером развития туризма.

— На ваш взгляд, введение безвизового режима для жителей Китай в Россию привлечет туристов в Туву? Ждете туристов из Поднебесной?

— Безусловно, упрощение российской стороной визового режима с Китаем станет мощным катализатором для въездного туризма в целом по России. Для Тувы это открывает значительные перспективы, так как республика обладает уникальным продуктом, востребованным у китайских туристов: буддийской культурой, нетронутой природой и этнографией. Однако, чтобы воспользоваться этим потенциалом, нам необходимо усилить логистику, инфраструктуру гостеприимства и подготовку гидов, владеющих китайским языком.

Вообще мы ждем всех и всем рады. Приезжайте к нам, а мы найдем что показать — уникальные музеи, целебные озера, буддийская культура.

Беседовала Виктория Мельникова