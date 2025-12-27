Куренков: МЧС применяет технологии на основе искусственного интеллекта

Интервью

27 декабря в России отмечается День спасателя. Это не только профессиональный праздник тех, кто спасает людей, но и день образования МЧС России, которому в этом году исполнилось 35 лет. Как министерство, начавшееся с небольшого отряда энтузиастов-спасателей, за эти годы перешло к использованию спутников для задержания поджигателей леса, роботов для тушения пожаров и искусственного интеллекта для установления их причин, рассказал в интервью ТАСС глава МЧС России Александр Куренков

— Александр Вячеславович, с какими итогами МЧС встречает 35-летний юбилей?

— За 35 лет работы министерства сотрудниками ликвидировано более 32 тыс. чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, потушено свыше 8,6 млн пожаров, обезврежено более 2,1 млн взрывоопасных предметов. При реагировании на ЧС за рубежом подразделениями МЧС России проведено более 600 гуманитарных операций. Миллионы людей в зонах бедствий в более 140 странах мира получили адресную помощь из рук российских спасателей. Каждый год ведомство наращивает эффективность работы и оснащенность реагирующих подразделений.

— Можно оценить, какой ущерб принесли ЧС и пожары в 2025 году и какой ущерб удалось предотвратить благодаря превентивным мероприятиям?

— За 11 месяцев текущего года материальный ущерб от пожаров превысил 20,1 млрд рублей, а подразделениями пожарной охраны спасено материальных ценностей на более 36,5 млрд рублей.

— В случае с лесными пожарами основной их причиной, как я понимаю, остается человеческий фактор. Ждать ли усиления ответственности для поджигателей сухой растительности и лесов?

— Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности крайний раз изменялась в 2022 году: тогда ужесточили и уголовную ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений и усилили административную ответственность. Соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. На сегодняшний день этих мер ответственности достаточно, и их пересмотр не требуется.

Напомню, что за лесные пожары лишиться свободы можно на четыре года. Максимальный административный штраф для граждан за сжигание сухой травяной растительности в нарушение установленного запрета повышен в пять раз: ранее составлял 3 тыс. рублей, в настоящее время — 15 тыс. рублей. При совершении такого правонарушения в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа для гражданина составляет до 20 тыс. рублей, за пожар — до 50 тыс. рублей, а для должностного лица — до 60 тыс. рублей, за пожар — до 100 тыс. рублей. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара, влечет наложение административного штрафа на граждан до 60 тыс. рублей, на должностных лиц до 110 тыс. рублей, на юридических лиц до 2 млн рублей.

— Вы недавно говорили, что поджигателей лесов в перспективе будут искать с помощью снимков из космоса. Когда это может быть реализовано?

— Это уже внедрено. В 2025 году МЧС России активно использует данные космического мониторинга для выявления источников возникновения опасных пожаров, а также для поиска поджигателей. Более 200 поджигателей поймали по горячим следам, как говорится. Всем выписаны административные протоколы, все оштрафованы за разведение огня в особый противопожарный период.

В 2022 году рабочая группа по исследовательским центрам в сфере искусственного интеллекта приняла решение о проработке вопроса внедрения системы моделирования вероятности возникновения лесных пожаров. Эту работу поручили нам — МЧС России. В этом сотрудничаем с Минприроды России и Сколковским институтом науки и технологий "Сколтех". В системе анализируются данные с метеорологических станций сети Росгидромета данные по термическим аномалиям, а также данные дистанционного зондирования Земли, передаваемые на приемные станции МЧС России. Модель войдет в состав государственной информационной системы "Автоматизированная информационно-управляющая система единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС" для обеспечения управленческих решений по предупреждению природных пожаров.

— С 1 сентября 2024 года в школьную программу введен предмет "Основы безопасности и защиты Родины". МЧС в том числе принимало участие в подготовке учебных пособий. Вместе с Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям министерство подготовило образовательный курс для детей Новороссии и Донбасса "Осторожно, мины". Зарекомендовал ли себя этот курс, планируется ли его распространить на другие российские регионы? Будет ли он расширяться?

— Да, волонтеры Национального центра помощи проводят занятия в школах ДНР. Без преувеличения назову эти уроки жизненно важными. Тема минной опасности остается актуальной для жителей Донбасса, ведь уже 11 лет пиротехники МЧС обезвреживают здесь не только снаряды времен ВОВ, но и боеприпасы современности. Алгоритм действий в случае опасных находок должен быть отработан до автоматизма. Вместе мы пытаемся донести до детей основные правила, а уже ребята делятся ими с родными и близкими, несут эти знания в семьи.

Мы можем организовывать такие занятия и для родителей. Будут приглашать — обязательно придем, расскажем и научим. Так растет и культура безопасности, и личная ответственность. Мы сотрудничаем с Министерством образования региона, там подбирают учебные заведения, а волонтеры проводят занятия.

Для каждой возрастной группы разработан свой учебно-методический материал: для детей младшей школы, среднего звена и старшеклассников. Также есть курс для студентов и преподавателей. Навыки оказания первой помощи — еще одна важная лекционная тема. Практическое занятие провели с донецкими учителями. В планах — подобные уроки и для школьников ДНР.

— Вы довольно часто приезжаете в российские регионы и передаете своим подразделениям новую технику. Что сейчас необходимо МЧС в первую очередь? И какие новые технологии внедряются для тушения пожаров с учетом новых вызовов и угроз?

— На сегодняшний день наиболее успешным можно считать опыт разработки мобильной ствольной техники. Если можно так сказать, пожарная робототехника переживает свой ренессанс. Технологии далеко шагнули вперед, в этой связи МЧС России совместно с отечественными производителями разработали образцы легкой и тяжелой робототехнической платформы, предназначенной для пожаротушения. Такая техника планируется к применению на наиболее опасных для личного состава участках. В настоящее время оба вида образцов проходят испытания и при их успешном завершении будут приняты на снабжение в системе МЧС России, а значит, в скором будущем поставлены в реагирующие подразделения.

Одновременно с этим отлично себя зарекомендовала работа пожарно-спасательных подразделений, в том числе с применением наземной робототехники и беспилотных авиационных систем. Специалисты МЧС России продолжают оттачивать свои навыки и умения в данной области.

— Новые технологии и искусственный интеллект помогают в защите населения и территорий от ЧС и пожаров? Робот сможет заменить человека в деле спасения людей?

​​​​​​— Искусственный интеллект используется прежде всего для поддержки принятия управленческих решений. Конечное решение всегда остается за человеком. Однако данные технологии представляют собой серьезную основу для повышения обоснованности принимаемых решений. МЧС России активно апробирует технологии, использующие искусственный интеллект для решения задач предупреждения ЧС, связанных с такими циклическими рисками, как паводки и природные пожары. Для предупреждения ЧС в период половодья внедрена модель искусственного интеллекта, которая за две-три недели до начала ледохода оценивает сроки вскрытия льда на реках. Модель позволяет наблюдать динамику изменения оценок сроков вскрытия льда, что также является инструментом принятия управленческих решений.

Дополнительно с применением технологий компьютерного зрения на основе анализа индексных изображений космических снимков осуществляется мониторинг структуры водной поверхности, состояния ледового покрытия, становления ледостава в целом и структуры льда для выявления заторных, зажорных явлений.

Технологии искусственного интеллекта применяются также при обработке данных дистанционного зондирования Земли. Благодаря автоматической обработке космических снимков детектируются так называемые термические точки — зоны с повышенным температурным фоном относительно соседних участков. Искусственный интеллект позволяет также определить вероятность того, что выявленная термическая точка является пожаром, что позволяет заранее спланировать работы по недопущению перехода опасных факторов пожаров на населенные пункты

— Повышается ли социальная защищенность сотрудников, особенно тех, кто на передовой?

— Все для этого делаем. Для повышения социальной защищенности личного состава МЧС России постоянно перерабатываются нормативные правовые акты. В 2023 году президент подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим спасательных воинских формирований, сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работникам МЧС России. Указом главы государства урегулирован вопрос о зачете в стаж федеральной государственной гражданской службы периодов трудовой деятельности в учреждениях и организациях на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

С 1 января 2024 года установлена дополнительная ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы для сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, проходящих службу на штатных должностях в территориальных органах и учреждениях в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. В выслугу лет военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС России и сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы время военной службы в территориальных органах и учреждениях, дислоцированных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областях, с 1 января 2024 года засчитывается один день службы за два дня. Все это имеет значение при расчете пенсии за выслугу лет.

Военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и федеральным государственным гражданским служащим территориальных органов, проходящим службу на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, предусмотрена ежемесячная дополнительная социальная выплата.

В настоящее время разрабатывается порядок осуществления социальной выплаты работникам территориальных органов и учреждений. Меры социальной поддержки личного состава всегда держу на личном контроле и очень внимательно отношусь к этим вопросам.

— МЧС 35 лет назад и МЧС сейчас. В чем главное отличие, на ваш взгляд? И есть ли оно?

— МЧС России — это прежде всего личный состав, профессионалы, готовые служить на благо безопасности граждан и государства стойко и мужественно. Самые благородные профессии требуют громадной силы воли, блестящей физической подготовки, психологической выносливости и отзывчивости. Такие люди — это наша гордость и оплот. А изменения есть и будут, ведь это требование времени. Они в технологиях, методах противостоять стихии, предупреждать и спасать. На смену приходят новые разработки: меняется техническое оборудование и оснащение. Идем в ногу со временем и уже применяем в работе технологии на основе искусственного интеллекта, все больше услуг цифровизуем. Много еще чего в планах.