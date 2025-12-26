Интервью

Беркович: гости Нижегородской области все чаще выбирают районы с природной идентичностью

Нижегородская область в 2025 году провела более 150 крупных культурных мероприятий. В регионе впервые прошла книжная ярмарка, которую посетил помощник президента РФ Владимир Мединский, экологическая биеннале с участием художников из зарубежных стран, FashionShow и другие мероприятия. Заместитель губернатора Олег Беркович рассказал о ключевых событиях 2025 года, развитии бренда "Хохлома", туристических итогах года, строительстве крупных гостиничных комплексов и новой ледовой арене "Торпедо"

Олег Беркович © Владимир Гердо/ ТАСС

— Олег Алексеевич, 2025 год в Нижнем Новгороде и в области в целом был богат на события в сфере культуры. Расскажите, пожалуйста, об основных из них. Оказались ли они востребованы у туристов и горожан?

— Несмотря на то что формальный статус культурной столицы остался в прошлом, мы сознательно сохраняем заданную планку. В регионе по-прежнему проходит более 150 культурных мероприятий в год, и важно, что многие из них не просто существуют, а растут и закрепляются.

У Нижнего Новгорода уже есть устоявшиеся культурные маркеры — фестивали "Столица закатов" и Intervals, под которые люди планируют поездки и выходные. В 2025 году к ним добавились новые форматы, которых городу объективно не хватало: первая Международная биеннале экологического искусства и книжная ярмарка. Оба проекта сразу показали высокий интерес со стороны аудитории, а книжная ярмарка — практически моментальный отклик.

Отдельно отмечу важную тенденцию: крупные события все чаще выходят за пределы областного центра и получают прописку в муниципалитетах — от Рождества в Арзамасе до фестиваля "Пушкин без границ" в Большом Болдине. Это уже не разовые акции, а ожидаемые события, что хорошо видно, например, по корреляции культурного календаря и загрузки гостиниц. Для нас это ключевой показатель интереса со стороны и горожан, и туристов.

— Одним из таких мероприятий, как вы уже сказали, стала книжная ярмарка, которую посетил в том числе помощник президента РФ Владимир Мединский. Станет ли такой формат ежегодным?

— Книжная ярмарка действительно превзошла ожидания. Это тот редкий случай, когда довольны все стороны: и горожане, и гости, и сами издательства.

На ярмарке я заметил интересную деталь и фотографию опубликовал у себя в Telegram-канале: на одном из стеллажей висела табличка: "Нижегородцы! Вы лучшие! Все у нас раскупили, но мы не оставим вас без книг". Это индикатор того, что интерес к бумажной книге никуда не исчез — особенно в городе с сильной читающей традицией. 20 тыс. книг продано при посещаемости 21 тыс. человек.

Нижнему Новгороду давно не хватало именно такого большого, концентрированного формата, где в одном пространстве собрано 65 издательств и десятки тысяч книг. Мы видим в ярмарке серьезный потенциал и будем стремиться к тому, чтобы она стала ежегодной.

— Еще одно мероприятие — биеннале на тему экологии. Насколько успешным оказалось это мероприятие? Станет ли оно традиционным и пройдет ли в 2027 году в Нижегородской области?

— Экологическая биеннале — это, без преувеличения, один из самых интересных культурных опытов для региона, да и, пожалуй, для страны в целом. Мы сами пока продолжаем осмысливать, какое долгосрочное влияние этот проект окажет и на экологическую повестку, и на культурную среду.

Важно понимать, что формат биеннале предполагает определенный уровень подготовленности зрителя. Это не массовое развлечение, к такому искусству нужно привыкать. Тем не менее за восемь месяцев мероприятия биеннале посетили около 175 тыс. человек, для первого раза это очень сильный результат.

Мы сознательно рассматриваем этот проект как фундамент. Он должен работать не одномоментно, а вдолгую: год за годом формировать интерес, привычку к осмыслению сложных тем через язык искусства. Отдельно отмечу международный отклик — более 30 художников из разных стран быстро откликнулись на приглашение, несмотря на внешний контекст. Экология — это действительно универсальный язык, потому что Земля — наш общий дом.

Уже сейчас биеннале получила четыре престижных профессиональных награды и была признана событием года профильными медиа. И да, еще до завершения последней выставки мы начали проектирование следующего выпуска в 2027 году.

— В 2024 году был создан торговый дом "Хохлома", также в регионе стали работать над продвижением различных продуктов под этим брендом. Насколько успешным оказалось такое решение?

— Торговый дом "Хохлома" не возник сам по себе — это была часть более широкой антикризисной и стратегической работы.

Отправной точкой стала передача фабрики "Хохломская роспись" в Семенове в ведение правительства Нижегородской области — по сути, для сохранения производства и самого промысла. Дальше появилась институциональная надстройка — АНО "Хохлома", которое занимается развитием промысла и его интеграцией в современный культурный контекст. Торговый дом стал коммерческим инструментом в этой модели.

Мы считаем это решение удачным: удалось привлечь инвестора, переосмыслить бренд через коллаборации с дизайнерами и существенно расширить продуктовую линейку — от предметов быта до одежды, ювелирных изделий и современной мебели. За первый год бренд расширил присутствие: помимо салона в ГУМе в Москве открыты магазины в Нижнем Новгороде и Плесе, корнер в Санкт-Петербурге, готовится запуск в Ростове Великом.

Говорить о коммерческих результатах пока рано, бренд очень молодой. Но ключевая задача была другой: вернуть промысел в актуальный культурный и медийный контекст. С этой задачей мы справились. В перспективе этот опыт должен быть масштабирован и на другие народные художественные промыслы.

— В октябре в регионе прошел показ FashionShow от "Яндекса"? Не хотелось бы организовывать таких мероприятий больше и побороться за звание модной столицы?

— Мне кажется, мы в целом переросли необходимость закреплять за собой статус той или иной столицы. FashionShow от "Яндекса" стал для нас интересным опытом и, скорее, проверкой готовности города — площадок, инфраструктуры, локальных брендов — работать с такими форматами. Этот тест мы прошли уверенно.

— Продолжают ли пользоваться популярностью кинорибейты? Сколько фильмов и сериалов сняли в Нижегородской области в 2025 году? Будет продолжена эта практика в 2026 году?

— Интерес к региону со стороны киноиндустрии продолжает расти, и динамика здесь показательная. Если смотреть на последние пять лет, мы видим практически экспоненциальный рост: от пяти проектов в год в 2021 году до 46 фильмов и сериалов, полностью или частично снятых в Нижегородской области в 2025 году. В этом году четыре фильма подали заявку на рибейты на общую сумму 18,8 млн рублей. Всего с 2021 по 2025 год регион поддержал около 116 проектов.

Для нас важно не только количество, но и экономический эффект: только за 2025 год кинокомпании потратили на территории региона более 35 млн рублей — это прямые расходы, которые остаются в локальной экономике.

Сегодня мы делаем ставку на институциональную поддержку. В регионе работает кинокомиссия, которая сопровождает проекты на всех этапах: от подбора локаций и работы с разрешениями до администрирования съемочного процесса. Сформирована база площадок и контактов, что существенно снижает порог входа для продюсеров. Мы видим, что такой формат — понятный, профессиональный, без избыточной бюрократии — востребован рынком. И именно в этом направлении планируем развивать кинокомиссию дальше.

О туризме

— Удалось ли региону в этом году увеличить турпоток? Получится ли достичь показателя в 5 млн туристов? Какие направления стали самыми популярными?

— По итогам 2025 года мы ожидаем турпоток на уровне более 5 млн человек. Точная цифра будет сформирована уже в следующем году, но текущая динамика позволяет уверенно говорить о преодолении этого рубежа.

Ключевым направлением, безусловно, остается Нижний Новгород — особенно в высокий сезон с мая по сентябрь. При этом заметно усиливается событийный туризм, а также такие форматы, как речной и промышленный туризм. Все больше гостей выбирают поездки за пределы Нижнего, растет интерес к Арзамасу, Выксе, Большому Болдину, Семенову и другим территориям.

Этот спрос мы подкрепляем инфраструктурой: развивается сеть глэмпингов и кемпингов, в том числе для автотуристов (регион участвует в пилотной программе по развитию автотуризма). Параллельно строятся гостиницы при федеральной поддержке. Я считаю, что рост турпотока ограничен исключительно нашей инфраструктурой. Работаем и над номерным фондом, и над транспортной доступностью. В высокий сезон загрузка гостиниц превышает 90%, загрузка поездов близка к 100%.

— Если рост турпотока ограничен исключительно инфраструктурой, то какая ведется работа по возведению гостиниц и глэмпингов? Какие наиболее масштабные проекты планируется реализовать в ближайшее время?

— Рост туризма довольно быстро упирается в инфраструктуру размещения, поэтому сегодня наш фокус — не только на стимулировании спроса, но и на масштабировании предложения и работе с инвестором.

В регионе сформирован публичный земельный пул под туристические проекты: совместно с Росреестром определены 40 участков и 10 прилегающих территорий общей площадью 178 га. Часть из них уже вовлечена в туристический оборот.

Отдельный инвестиционный трек — гостеприимство в связке с архитектурным наследием. Через каталог объектов исторической недвижимости инвесторы получают доступ к зданиям с понятным правовым статусом и мерами поддержки. В 2025 году девять таких объектов уже нашли новых собственников — для исторического фонда это высокая динамика.

Если говорить о масштабах, то благодаря федеральной поддержке к 2030 году в Нижегородской области планируется создание 16 новых гостиниц общей вместимостью более 2,3 тыс. номеров. Общий объем частных инвестиций около 50 млрд рублей.

Дополнительно в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" до конца 2027 года запланирован ввод 10 модульных отелей с номерным фондом свыше 120 номеров. Параллельно развиваются кемпинги и инфраструктура для автотуризма за пределами Нижнего Новгорода. По сути, мы сейчас находимся в фазе, когда туристический рынок уже сформирован, а задача региона — обеспечить ему устойчивую, инвестиционно понятную инфраструктуру роста.

— Какая работа ведется по развитию туристических маршрутов за пределами Нижнего Новгорода?

— Мы все меньше думаем о туризме в логике отдельных маршрутов и все больше как об экосистеме для самостоятельного выбора.

Сегодня регион дает человеку возможность путешествовать по-разному: кто-то едет на событие, кто-то — за природой и тишиной, кто-то собирает маршрут сам, без туроператора. Автомобильные и пешеходные маршруты, экотропы, хайкинг, гастрономические и культурные гиды — это уже не ниша, а базовый запрос аудитории.

Для муниципалитетов ключевым входом в туризм часто становятся события. Фестивали и крупные проекты, как в Семенове, Арзамасе, Выксе, Дзержинске, работают как точки притяжения, после которых человек начинает открывать территорию шире. Это не мгновенный эффект, а накопительный процесс.

При этом мы видим сдвиг в сторону "медленного" туризма. Люди все чаще выбирают не только Нижний Новгород, но и места с сильной природной и культурной идентичностью — от Болдина и Львовки до менее очевидных направлений вроде Васильсурска, где пока почти нет инфраструктуры, но есть незабываемая природа и ощущение уединения.

Наша задача здесь проста и сложна одновременно: не навязывать маршрут, а создавать условия. Инфраструктура, навигация, сервисы планирования, событийный календарь — все это должно работать так, чтобы регион можно было собрать под себя. И, судя по загрузке в высокий сезон и на новогодние праздники, эта модель работает.

— Какой вклад в нижегородскую экономику вносят гости региона? Стали ли туристы больше тратить, посещая регион?

— Экономический эффект хорошо считывается в цифрах. За 10 месяцев объем платных услуг в регионе вырос на 33% по отношению к прошлому году и составил 24,5 млрд рублей. Рост обеспечен не только ценовой динамикой, но и изменением поведения туристов: поток увеличивается, средний чек растет, люди готовы оставлять больше денег в регионе.

О новых объектах

— Сохраняются ли планы по строительству крупного гостиничного комплекса на Гребном канале? Возможно, уже есть пул инвесторов, готовых реализовать там проекты? Понятна ли их стоимость?

— Территория Гребного канала и полуостров Печерские Пески входят в фазу комплексного редевелопмента. Здесь формируется крупный спортивно-туристический кластер с участием частных инвесторов.

Ключевая задача проекта — создание качественного номерного фонда и инфраструктуры отдыха на фоне растущего туристического потока. Уже во второй половине 2026 года здесь планируется ввод многофункционального туристического комплекса "Экопарк на Гребном канале". Объем инвестиций — 8,2 млрд рублей.

Проект включает пятизвездочную гостиницу на 265 номеров, спортивно-оздоровительный комплекс с термальным блоком, общественный парк площадью около 8 га и благоустройство набережной. Пропускная способность термального комплекса порядка 1,5 тыс. человек в день.

Проект реализуется в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" и рассматривается как часть долгосрочной стратегии развития туристической инфраструктуры региона — с ориентацией как на внешний спрос, так и на городскую аудиторию.

— Ранее также говорилось о планах строительства нового здания драмтеатра. Есть ли подвижки в этом проекте?

— Локация для нового здания оперного театра определена — это территория Гребного канала. Сейчас проект находится на стадии концептуальной проработки. Задача непростая: здание должно отвечать высоким технологическим требованиям оперной сцены и при этом органично вписываться в формирующийся городской квартал.

При этом театр рассматривается как часть комплексного развития территории Гребного канала — параллельно здесь планируется строительство гостиниц и другой инфраструктуры. Именно поэтому мы действуем аккуратно и без спешки: в подобных проектах качество решений важнее темпов.

— На какой стадии находится строительство новой ледовой арены "Торпедо"?

— Открытие новой ледовой арены запланировано на 2026 год. Перед этим, разумеется, пройдут тестовые мероприятия в координации с Континентальной хоккейной лигой. Формат этих событий и участники будут определены ближе к дате запуска.

Что касается возможных матчей с участием "Торпедо", такие решения принимаются совместно с КХЛ и зависят от официального календаря сезона. Мы внимательно смотрим на опыт других регионов, в том числе Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, где клубы выходили на новые арены незадолго до плей-офф, и этот переход не всегда шел на пользу спортивному результату.

Поэтому здесь важно не торопиться. Решение будет взвешенным и основанным на позиции всех сторон: региона, лиги и клуба.