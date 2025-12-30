Интервью

Глава Ространснадзора: безопасность полетов в РФ соответствует международным стандартам

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Виктор Гулин рассказал в интервью ТАСС о проверках состояния федеральных трасс, мерах по повышению безопасности авиаперевозок и работе по снижению количества ДТП на ж/д переездах

Мария Браништи

Виктор Гулин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

— Расскажите, пожалуйста, какие основные задачи Ространснадзора на этот и следующий год?

— Главные задачи ведомства на ближайший период — обеспечение безопасности на всех видах транспорта, снижение рисков возникновения происшествий на транспорте, снижение травмирования граждан. Для этого мы повышаем качество и эффективность контрольно-надзорной деятельности Ространснадзора. Мы совершенствуем методы и инструменты контроля. Активно внедряем цифровые технологии, развиваем системы дистанционного мониторинга и искусственного интеллекта.

С каждым годом мы уделяем все больше внимания профилактике нарушений. Важно не только оперативно реагировать на возможные угрозы, но и предупреждать их появление. Наша цель — создать современную, надежную и прозрачную систему надзора, которая позволит сделать транспорт в стране максимально безопасным.

— Ежегодно выявляются тысячи нарушений в содержании дорожного покрытия, освещения и знаков. Какие системные меры, помимо наложения штрафов, Ространснадзор совместно с владельцами автомобильных дорог принимает для коренного улучшения качества содержания дорожной инфраструктуры в РФ?

— За девять месяцев 2025 года мы провели масштабную работу по контролю за состоянием федеральных автодорог. Более 3 тыс. обследований охватили более 350 тыс. км дорожного полотна. Выявлено более 16 тыс. нарушений состояния покрытия, более 2 тыс. незаконных съездов и почти 4,6 тыс. нарушений содержания дорог в зимний период. К административной ответственности привлечено 2 162 юридических и должностных лица.

Но главное — мы активно работаем на предупреждение нарушений. Проведено более 3,5 тыс. информационных мероприятий, объявлено почти 2,5 тыс. предостережений, организовано более 3 тыс. консультаций для владельцев дорог. Такой комплексный подход позволяет не только наказывать за нарушения, но и предотвращать их появление в будущем через обучение и информирование.

— Каких результатов удалось добиться в снижении нарушений по весовому контролю и сохранности дорожного полотна?

— В июле этого года вступили в силу важные изменения в законодательстве. Теперь за уклонение от весогабаритного контроля владельцы транспортных средств могут быть оштрафованы на 600 тыс. рублей. Результаты уже есть: по новой статье вынесено 59 постановлений.

Эти меры направлены не только на наказание нарушителей, но и на предотвращение повреждений дорожного полотна. Крупные штрафы мотивируют перевозчиков соблюдать правила весового контроля, что напрямую влияет на сохранность наших дорог.

— В связи с этим хотелось бы упомянуть недавнюю катастрофу самолета Ан-24 вблизи Тынды. Планирует ли ведомство инициировать ужесточение правил и контроля?

— По итогам проверки авиакомпании "Ангара" мы зафиксировали ряд системных нарушений. Компания эксплуатировала большую часть своего авиапарка с серьезными отклонениями от норм безопасности, проводила фиктивное техобслуживание и не обеспечивала должную подготовку экипажей.

По результатам нашей проверки Росавиация аннулировала ключевые сертификаты предприятия. Мы ведем постоянную работу по повышению безопасности в авиации. Мы уже направили в Минтранс предложения по совершенствованию системы контроля в отрасли и приложим все усилия для предотвращения подобных трагедий в будущем.

— Ведомство также следит за эксплуатацией гражданских воздушных судов и их допуском к полетам. Как вы оцениваете состояние парка самолетов Ан-24 в России на данный момент? Не обсуждается ли возможность запрета их эксплуатации?

— На данный момент эксплуатация самолетов Ан-24 в России осуществляется в строгом соответствии с установленными нормативами. Все воздушные суда регулярно проходят технические проверки и сертификацию. Вопрос о полном запрете их эксплуатации на сегодняшний день не рассматривается.

Мы ведем постоянный контроль за техническим состоянием этих самолетов. Если при проверках будут выявлены существенные риски, мы готовы оперативно реагировать, вплоть до введения ограничений или запрета на полеты.

— Расскажите подробнее о планируемой проверке 51 региональной авиакомпании.

— Действительно, Ространснадзор совместно с Росавиацией запланировали серию профилактических визитов к 51 региональной авиакомпании. Хочу отметить, что это именно профилактические мероприятия, а не проверки в классическом понимании. Продолжительность всего процесса будет зависеть от масштабов работы каждой конкретной авиакомпании и специфики их деятельности.

Важно подчеркнуть, что основной акцент делается не на выявление нарушений, а на профилактику возможных рисков и оказание консультативной помощи авиакомпаниям. По итогам каждого визита перевозчикам будут предоставлены рекомендации по совершенствованию их работы и повышению уровня безопасности полетов.

— В последнее время воздушные гавани страны сталкиваются с рядом проблем из-за временных ограничений. Какую работу на этом фоне проводит Ространснадзор?

— В последнее время воздушные гавани действительно сталкиваются с рядом проблем, связанных с временными ограничениями, в частности с беспрецедентными атаками беспилотных летательных аппаратов. В данных обстоятельствах Ространснадзор совместно с аэропортами и другими заинтересованными ведомствами работает над минимизацией влияния этих ограничений на безопасность и эффективность воздушных перевозок.

Мы продолжаем мониторинг ситуации и при необходимости принимаем меры для оптимизации работы аэропортов, обеспечения своевременного выполнения всех требований и минимизации задержек. Важнейшей задачей остается обеспечение безопасности полетов и соблюдение прав пассажиров при любых условиях.

В период ограничений мы значительно усилили контроль за соблюдением прав пассажиров. Особенно активно работали в ключевых авиационных хабах: московском авиаузле, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Мы организовали круглосуточное дежурство инспекторов в аэропортах. Они следят за тем, как администрации аэропортов и авиакомпании взаимодействуют с пассажирами, контролируют наличие воды, мест для размещения и своевременную выдачу ваучеров на питание.

Особое внимание уделяем случаям задержки выдачи питания и возможности его приобретения на указанную в ваучере сумму. При выявлении нарушений мы оперативно принимаем меры по защите прав пассажиров.

— Как вы оцениваете безопасность полетов по России на данный момент?

— На сегодняшний день безопасность полетов в России оценивается как стабильная и соответствующая международным стандартам. Мы ведем постоянный мониторинг технического состояния воздушных судов, контролируем подготовку экипажей и соблюдение правил эксплуатации.

Несмотря на отдельные инциденты, гражданская авиация остается одним из самых безопасных видов транспорта. Однако для поддержания этого уровня требуется продолжение работы по совершенствованию системы технического обслуживания и повышению ответственности авиаперевозчиков. Мы выявляем и устраняем возможные риски, чтобы обеспечить безопасность каждого полета.

— Говоря о железных дорогах нашей страны, как сейчас решается вопрос безопасности пассажиров во время поездок? Планируется ли повышать безопасность, если да, то какими мерами?

— Мы осуществляем строгий контроль через систему лицензирования деятельности перевозчиков. Внедряем современные методы контроля. С 2023 года работают электронные сервисы для самообследования перевозчиков, а с 2024 года введена система оценки их добросовестности. С октября этого года мы получили доступ к системам РЖД для дистанционного контроля технического состояния вагонов.

Значительно усилен контроль за состоянием инфраструктуры. Мы используем специальные индикаторы риска, которые помогают выявлять потенциальные угрозы. За девять месяцев 2025 года проведено 70 проверок объектов инфраструктуры, выявлено более 5 тыс. нарушений.

В планах — дальнейшее совершенствование системы контроля. Мы дифференцируем объекты проверки по степени риска, что позволяет более эффективно направлять усилия на проблемные участки. Все эти меры направлены на обеспечение максимальной безопасности пассажиров при железнодорожных перевозках.

— Немаловажными остаются и перевозки грузов железнодорожным транспортом. Контролируется ли их безопасность также?

— Безусловно. Мы осуществляем строгий контроль за соблюдением законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, особенно при перевозке опасных грузов. За последнее время проведено более 387 выездных обследований и 286 проверок. Осмотрено свыше 12 тыс. единиц подвижного состава, выдано 889 предостережений о недопустимости нарушений.

Особое внимание уделяем перевозке опасных грузов, так как это связано с серьезными рисками для жизни людей и окружающей среды. Для контроля качества ремонта подвижного состава используем специальные индикаторы риска.

За девять месяцев 2025 года проведено 53 внеплановые проверки ремонтных предприятий. Выявлено 2 261 нарушение, тысяча из них потребовала немедленных запретных мер. Все выявленные нарушения находятся на особом контроле до их полного устранения. Наша задача — обеспечить максимальную безопасность при грузовых перевозках.

— На железнодорожных переездах время от времени происходят ДТП. Обсуждаете ли возможность установки шлагбаума и камер на каждом переезде? Как сейчас вы оцениваете состояние переездов и в целом ж/д инфраструктуры?

— Мы ведем системную работу по снижению количества ДТП на железнодорожных переездах. Ежегодно проводим масштабные проверки переездов. В этом году обследовано более 12 тыс. переездов. Выявлено почти 36 тыс. нарушений, большая часть из которых уже устранена.

Важно отметить: анализ показывает, что все ДТП за последние пять лет произошли по вине водителей, нарушивших правила дорожного движения. Техническое состояние переездов не являлось причиной происшествий. В настоящее время мы совершенствуем подходы к обеспечению безопасности переездов, уделяя особое внимание их оснащению современными техническими средствами контроля.

— За последнее время аварийность на железных дорогах снизилась? Если да, то на сколько и за какой период?

— Да, за последние пять лет мы отмечаем положительную динамику. Если в 2021 году было зарегистрировано 19 транспортных происшествий с тяжкими последствиями, то в 2025 году их количество снизилось до 14 — это более чем на 25% меньше. Особенно заметно улучшение по случаям сходов и столкновений подвижного состава. За три года показатель снизился более чем на 35%: с 702 случаев в 2023 году до 442 в 2025 году.

Такая положительная динамика стала возможной благодаря внедрению современных технологий мониторинга и дистанционного контроля, а также новым механизмам контрольно-надзорной деятельности. Мы постоянно анализируем причины каждого происшествия, что позволяет нам эффективно планировать профилактическую работу.