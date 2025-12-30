Интервью

Глава Минприроды: сырьевая база РФ полностью покроет потребности в литии

Россия — одна из немногих стран в мире, способная полностью обеспечить свои потребности в ископаемых. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в интервью ТАСС рассказал об открытии новых месторождений в России в 2025 году, предварительных итогах года по приросту запасов полезных ископаемых, перспективах страны по добыче лития и интересе российских туристов к КНДР

— Александр Александрович, мы встречаемся с вами в конце 2025 года, расскажите, сколько по итогам 2025 года составил прирост запасов нефти, газа, алмазов, золота, угля? Удалось ли нарастить запасы?

— Точные цифры станут известны в начале 2026 года, тогда все запасы будут поставлены на государственный баланс.

Прирост запасов по всем категориям по нефти по результатам геологоразведки составляет 666 млн. т, по газу — 686 млрд. куб. м. Эти показатели примерно соответствуют прошлым годам. Открыто 36 новых месторождений углеводородов.

Открыто 251 месторождение твердых полезных ископаемых, 210 из них — месторождения россыпного золота. Прирост запасов за 11 месяцев по углю составил 768,4 млн т, это уже в несколько раз превышает уровень прошлого года — 102 млн. т. По золоту пока фиксируем прирост в 542 т, это несколько меньше прошлогодних показателей, но итоги года, повторюсь, будут в начале 2026 года.

Прирост по алмазам не получен, однако мы в прошлом году фиксировали прирост в 1,9 млн карат. Кроме того, в 2024 году за счет федерального бюджета начались поиски коренных алмазов на Менда-Барылайском и Линденском участках в Якутии. В 2025 году по федпроекту "Геология: возрождение легенды" стартовали работы еще на двух участках республики: Восточно-Оленекском и Келимярском. Общий объем государственных инвестиций составляет более 2 млрд рублей, запланирован прирост прогнозных ресурсов алмазов в размере 157 млн карат.

— Это достаточно впечатляющие результаты, а сколько наши компании инвестировали в геологоразведку углеводородов и твердых полезных ископаемых, чтобы обеспечить этот результат?

— Фактический объем инвестиций недропользователей в геологоразведку углеводородов и твердых полезных ископаемых в 2025 году станет известен в следующем году, когда компании отчитаются в Роснедра.

Пока речь идет о планируемых инвестициях: по углеводородному сырью это порядка 340 млрд, по ТПИ (твердые полезные ископаемые — прим. ТАСС) — 126,6 млрд рублей. По УВС (углеводородное сырье — прим. ТАСС) цифры примерно соответствуют прошлогодним показателям, а вот по твердым полезным ископаемым ожидаем прирост.

— Одна из статей доходов бюджета — платежи за пользование недрами. Сколько составили бюджетные поступления от аукционов в этом году?

— До конца года еще пройдет ряд аукционов, пока общие поступления — 20,83 млрд рублей. Из них 2,97 млрд — углеводороды, 17,86 — ТПИ.

В целом же [поступления] по разовым платежам за пользование недрами в федеральный бюджет за 2025 год ожидаются в размере 28,6 млрд рублей. Это на 24% больше по сравнению с фактическими поступлениями от платежей 2024 года. К слову, прогноз на 2025 год был 19,4 млрд рублей. Мы его перевыполнили.

— В этом году весь мир говорил о редких и редкоземельных металлах. Когда наша страна сможет полноценно начать выпуск лития? Сколько примерно составляет спрос на него в РФ и покрывают ли наши запасы потребности страны?

— Начало промышленной добычи лития в России начнется до 2030 года. Главным его источником будут месторождения сподуменового сырья, в числе которых Колмозерское и Полмостундровское в Мурманской области и Тастыгское в Республике Тыва.

В 2028 году мы ожидаем пуск первой очереди горно-обогатительного комплекса (ГОК) на базе Колмозерского месторождения, который обеспечит добычу и переработку 600 тыс. т руды в год. В 2031 году производственные мощности увеличатся до 2 млн. т. По планам, ГОК будет производить сподуменовый концентрат в количестве до 275 тыс. т в год с последующим получением до 10 тыс. т гидроксида лития батарейного качества.

Не позднее 2030 года ожидается запуск производства на базе Полмостундровского и Тастыгского месторождений. На объектах сейчас ведутся геологоразведочные работы, в частности на Полмостундровском месторождении на два года запланированы опытно-промышленные работы, в рамках которых будет добыт 1 млн. т руды, содержащей 12,4 тыс. тонн оксида лития. По планам компании, в год из руд месторождения будут производить 18 тыс. т гидроксида лития батарейного качества.

Из руд Тастыгского месторождения в год будут производить до 100 тыс. т сподуменовых концентратов, из которых планируется производство 5,9 тыс. т моногидрата гидрооксида лития и 5,2 тыс. т карбоната лития в год.

— Говорят, что литий можно добывать из подземных вод. Возможно ли такое в России?

— Дополнительным источником лития могут стать промышленные воды месторождений углеводородного сырья. Наибольший потенциал для изучения и последующей добычи промышленных подземных вод с целью извлечения лития имеют Иркутская область, Республика Саха (Якутия), Республика Дагестан и Оренбургская область. Так, в 2024 году на государственный учет были поставлены извлекаемые запасы лития на месторождениях имени В.И. Кокорина (участок Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения) и Знаменское в Иркутской области, Ромашкинское в Республике Татарстан. И это только начало.

Особо хочется отметить две нефтегазовые компании, которые работают по литиевому направлению. Это ПАО "Газпром", планирующее получать соединения лития и других ценных компонентов из промышленных вод Ковыктинского газоконденсатного месторождения с 2029 года. В планах "Иркутской нефтяной компании", поставившей на учет запасы месторождения имени В.И. Кокорина, проведение опытно-промышленной добычи промышленных вод для извлечения из них лития.

— А все-таки Россия сможет обеспечить себя литием?

— Текущее российское потребление литиевой продукции в России незначительно и составляет порядка 1,5 тыс. т в пересчете на карбонат лития (LCE). Однако уже в ближайшие годы с запуском строящихся в Калининграде и Москве первых в стране гигафабрик оно существенно вырастет. Ожидается, что в 2030 году. оно уже составит порядка 6,5 тыс. т LCE, что соответствует примерно 2,5–3 тыс. т оксида лития. Сырьевая база России полностью покроет не только такие потребности, но и более высокие. Более того, излишки выпускаемой литиевой продукции могут поставляться на экспорт.

— Александр Александрович, вы также являетесь и сопредседателем межправкомиссий с одним из соседей России — КНДР. Двустороннее сотрудничество стран активно развивается, в этом году у нас появились прямые рейсы из Москвы в Пхеньян. Сколько составил турпоток в КНДР по итогам года? Сколько туристов из КНДР приехали в РФ?

— В 2024 и 2025 годах турпоток из России вырос более чем в два раза в сравнении с доковидным периодом. В 2024 году порядка 4 тыс. российских туристов посетили Корею. В этом году планируем, что достигнем показателя в 7 тыс. человек. Напомню, что в 2019 году турпоток из России составлял чуть более 1 тыс. человек.

Рост интереса российских туристов связан с тем, что, кроме горнолыжного курорта Масикрён, который стал снова принимать туристические группы в 2024 году, в этом году открылся и прибрежный курорт в Вонсане.

Учитывая уникальные культурные и природные особенности региона, думаем, что в 2026 году увидим вновь увеличение показателя.

— А когда состоится следующее заседание межправкомиссии с КНДР?

— Следующее заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР состоится в 2026-м в Пхеньяне, примерно в это же время, что заседание этого года, — в ноябре.