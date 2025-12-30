Интервью

Топ-менеджмент "ON Студии": искусство продюсера — предвидеть

Генеральный директор "ON Студии" (бывш. Kionfilm), директор по производству оригинального контента онлайн-кинотеатра "Кион" Максим Филатов и генеральный продюсер "ON Студии", креативный директор "Кион" Илья Бурец — об итогах 2025 года и планах на будущее для стриминга и киноиндустрии в целом

Максим Филатов и Илья Бурец © "КИОН"

Максим Филатов: 2025-й — год предкризисный: сократился объем индустриального производства. Но это хорошая новость, потому что ситуация способствует сохранению и приумножению качества работ. Появился шанс охладить и производственные цены, и гонорары, и ставки артистов. Потому что сейчас есть ощущение, что отсутствует бенчмарк. Должна появиться здоровая конкуренция: проходные проекты, которые снимаются для веса и количества, вытесняются большими и событийными аналогами.

Илья Бурец: Мы видим и по зрителю, и по смотрению "Кион", что грамотное распределение ресурса команды между 20–30 проектами удерживает внимание аудитории. Наша профессия — развлекать. Мы силами всех участников производства — редакторов, креативных продюсеров, творцов — возвращаемся к тому, что у режиссеров уже не пять картин одновременно, а две, как было когда-то в золотые времена. Это повышает качество, зрительский интерес и доверие. То есть происходит оздоровление отрасли в целом.

Максим Филатов: Индустрия сфокусировалась на более широких и ходовых жанрах, потому что детектив и криминальная драма, как мы видим, работают, комедия и мелодрама — тоже. Уходит на второй план симбиотичность жанров.

Илья Бурец: Мне кажется, что в основе всего лежит мелодрама. Мы как-то для себя решили, что сериалы и фильмы у нас во многом про любовь: романтическую, между близкими или чужими людьми, которым только предстоит сойтись. Это стало основой, которая стоит во главе любого большого сериала или фильма. А дальше это обвязано тем или иным жанром: либо комедией, либо драмой, либо детективом.

— Изменились ли за этот год зрительские предпочтения?

Максим Филатов: Зритель отдыхает и развлекается больше, чем анализирует и исследует. Наверное, сказалась общая усталость из-за турбулентного времени, и поэтому зритель ищет отдушину.

Илья Бурец: Я бы отметил тренд с микродрамами. Понятное молодому зрителю вертикальное видео просто стало длиннее и повествовательнее — появились истории. Но это пока заимствование: сейчас нет оригиналов, нет сюжетов, написанных и снятых с нуля именно в этом формате. Тут, на наш взгляд, важно, чтобы форма не побеждала содержание, наполнению нужно по-прежнему уделять внимание.

Наверное, в следующем году уже начнут выходить первые эксклюзивные сериалы в этом формате — и на других платформах, и у нас.

— Как зрительские предпочтения изменились за весь цикл года, от начала к концу?

Илья Бурец: Это не так быстро происходит. Начало года ознаменовалось двумя проектами: "Ландышами" и "Первым номером", созданным нами и компанией "Медиаслово". То есть работают разные картины. Нет такого, что теперь зритель будет смотреть что-то одно. Это говорит именно о различиях зрителей, у которых свои эмоции, черты характера и настроения.

Максим Филатов: Надо понимать, что цикл создания сериала или фильма — в среднем два года. Поэтому тяжело раскрыть изменения зрительского предпочтения за один год, учитывая, что сегодня пользователь смотрит то, что было задумано два с половиной года назад. В этом и кроется искусство продюсера — предвидеть.

Илья Бурец: Предвидеть и соответствовать.

— Ориентируясь на список вышедших фильмов в 2025 году, мы видим, что продолжается спрос на адаптации отечественных сказок. С чем вы, как продюсеры, связываете повышенный интерес зрителя и уместна ли здесь формулировка "спрос рождает предложение"?

Максим Филатов: Здесь все достаточно просто. Во-первых, сказка — это тот самый наш культурный код. За океаном — комиксы, у нас — сказки. Произведения по сказкам притягивают зрителей разных возрастов: можно смотреть в одиночку, с семьей или просто включить ребенку. Продюсеры обратили взоры на эту нишу как раз за счет ее универсальности и возможности экспериментов с формой и содержанием.

— Был ли у "Кион" в этом году кейс со сказками?

Илья Бурец: "Алиса в Стране чудес", наверное, самый яркий проект этого года, собравший более одного миллиарда в прокате. Он появился благодаря большому партнерству онлайн-кинотеатра "Кион" с компанией "Медиаслово" и "Газпром-медиа холдингом". У нас получилось в новой форме рассказать знакомую всем историю, при этом не воспринимая ее как сказку, для нас это развлечение для всей семьи. Но самое главное и одновременно сложное — у нас получилось привлечь молодого зрителя в кинотеатр.

Еще у нас есть большой семейный проект — "Сказка о царе Салтане", который мы делаем совместно с Кинокомпанией братьев Андреасян и телеканалом ТНТ. Выпустим уже в следующем году, дистрибьютором выступит "Атмосфера кино". Мы не потакаем сказочному тренду, но, безусловно, поддерживаем актуальный зрительский спрос, катализатором которого стал уход большого голливудского кино по комиксам.

Максим Филатов: Кстати, один из индустриальных трендов — партнерство. В этом году столько коллабораций, сколько не было ранее. Стали сотрудничать между собой платформы, хотя ранее наблюдалось взаимодействие между каналами, платформами и студиями. Например, в создании сериала "Дорогой Вилли" приняли участие "Формат ТВ", "Студия ЧеховЪ", РЕН ТВ, "Кион", Premier при поддержке АНО "ИРИ". Также одним из ярких образцов тенденции служит наш будущий проект "Полдень" по Стругацким, созданный совместно с компанией "Медиаслово" и Okko при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ")

— Какие сказки "Кион" планирует снимать?

Илья Бурец: Планируются две большие истории. Первая ­— "Кот в сапогах", отсылающий к американскому фильму "Третий лишний", поэтому мы планируем получить рейтинг 16+. Это наш собственный девелопмент, работаем со сценаристом Владимиром Васильевым.

Второй проект — "Сказка о рыбаке и рыбке" Александра Пушкина, сценарист тоже Владимир Васильев. Мы видим потенциал большого зрительского хита.

— Какие проекты "Кион", вышедшие в этом году, вы считаете самыми успешными и почему?

Максим Филатов: В этом году хорошо сработало продолжение нашей франшизы "Почка" — третья часть проекта, который мы делаем со студией "Лук Фильм". Зарекомендовали себя сериалы "Дорогой родственник" и "Три сестры". Но явные лидеры этого года — "Виноград" и "Бар один звонок", к ним подбирается "Тоннель".

— В этом году вы заявили, что будут новые сезоны "Первого номера", "Винограда". В портфеле "Кион" много проектов с несколькими сезонами. По какому принципу вы отбираете сериалы, сюжет которых развернется далее?

Максим Филатов: Есть определенные метрики, бизнес-показатели внутри платформы. Мы не можем их по ряду причин раскрывать. Мы смотрим на то, как сериал работает в первый месяц, первые полгода, и прогнозируем первый год… Понимание, стал ли проект суперхитом, приходит в первые две-три недели.

Илья Бурец: Мы научились на ранних стадиях распознавать признаки, по которым проект можно назвать успешным. Когда зритель влюбляется в нашу историю — почему бы ее и не продолжать? Мы пытаемся создавать таких героев, узнавать которых хочется дальше. У "Почки" было три сезона, у "Жизни по вызову" — аналогично. "Виноград" действительно продлен на второй сезон, а "Первый номер" пока в процессе разработки из-за сложной конструкции сериала.

— Бывает такое, что продолжение лучше работает, чем первый сезон?

Максим Филатов: Каждый новый успешный сезон генерирует просмотры предыдущего. Он успешный сам по себе и при этом возвращает интерес к предыдущему сезону. Благодаря маркетингу сиквела первые сезоны добирают своего зрителя.

— Вы говорили вначале, что производство сильно дорожает. С чем связана эта тенденция?

Илья Бурец: Дорожает все! (Смеется.)

Максим Филатов: В динамике последних пяти лет производство дорожало год к году примерно на 20%, что в сумме достигает порядка 100%. То есть за четыре с половиной года мы пришли к тому, что сумма за продакшен увеличилась фактически в два раза. При этом каналы монетизации так активно не реагируют на рост стоимости производства. Контент стало сложнее окупать. Плюс за это время очень выросла стоимость рекламного инвентаря.

Это такая индустриальная естественная среда, которую всем продюсерам сейчас хотелось бы немного потушить. Но это ровно то, с чего мы начинали наш разговор.

— Как искусственный интеллект помогает в работе продюсера?

Максим Филатов: Пока это, скорее, маркетинговые ходы. Сильно оптимизировать производство, сократить косты или сроки он пока не может. В основном это отдельные циклы, которые внедряются в цепочки — при создании компьютерной графики или на этапе предподготовительной работы над проектом.

На данный момент искусственный интеллект — это дорого, долго, и киноиндустрия только нащупывает, как с этим работать. Да, возможны какие-то простые форматы — мини-мультики, простая анимация, но это пока не индустриальное решение.

— Какой оригинальный контент стоит ждать от "Кион" в 2026 году?

Илья Бурец: У нас большой пайплайн. Мы выбрали для себя основные широкие жанры и в них работаем. Начнем год с комедийного сериала "Жека Рассел", который мы произвели совместно со студией Ильи Куликова Legio Felix. Для тех, кому особенно нравится наш культовый проект "Хрустальный", стоит запомнить название "Приговор". Это остросюжетная криминальная драма со звездой упомянутого сериала — Антоном Васильевым. Также в планах выпуск продолжения нашумевшего хита "Сергий против нечисти". Из более легкого — комедии "Зовите Витю!" с Ильей Соболевым и Александрой Бортич и "Адвокаты" с Екатериной Вилковой и Эльдаром Калимулиным. Будет и не совсем стандартный для нас формат — скетчком под названием "Дружбаны".

Максим Филатов: Также сериал "Отпечатки", это большая детективная драма с роскошным актерским составом (Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарев) и бесподобной режиссурой Сергея Филатова. Проект сложился. Все продюсеры мечтают, чтобы каждый проект становился большим и хитовым, но в данном случае есть ощущение, что так и получилось. Также у нас есть прекрасная комедия "Капитан Туман" с Михаилом Пореченковым, Зоей Бербер и Андреем Мерзликиным, с широким зрительским потенциалом. Это проекты собственного производства нашей студии.

Ожидаем проект "Полдень" по роману братьев Стругацких "Жук в муравейнике", созданный совместно с компанией "Медиаслово" и Okko при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Это невероятная история с точки зрения визуальных решений и операторской работы.

Есть медицинская мелодрама "Отделение", в которой будет все: и слезы, и любовь, и переживания, и любимые зрителем медицинские кейсы. Выйдет проект "Резервация" с Денисом Шведовым, Филиппом Янковским, Алексеем Розиным и многими другими яркими артистами. Это один из последних наших экспериментов, работу над которым начали в 2023 году. В нем как раз есть компиляция жанров, в том числе и фантастика. Мы хотим, чтобы к проекту развернулась молодая аудитория.

— Есть ли у вас в планах проекты, которые нацелены на аудиторию зумеров?

Илья Бурец: Мы работаем для широкой зрительской аудитории и не вводим себе ограничений — это для бумеров, а это для зумеров. Мы стараемся делать истории с уважением к зрителю любого возраста.

Есть понимание, что наша аудитория преимущественно женская, 30–45 лет — это ее ядро. Этого зрителя любим и уважаем. Мы считываем его запрос, с одной стороны, на интертейнмент и отвлеченность от новостей. А с другой стороны, мы видим, с каким энтузиазмом зритель воспринимает патриотические истории или сюжеты на основе реальных событий.

Поэтому мы не сужаем аудиторию, а усаживаем ее всей семьей перед экраном — и это, наконец, происходит и в онлайне тоже, не только на телевидении. Кстати, в нашем партнерстве с телеканалами я вижу большую перспективу.

— В этом году на "Кион" появились микродрамы, про которые вы уже сказали. Планируются ли новые эксперименты с форматами в следующем году?

Илья Бурец: Текущие эксперименты с форматами мы заканчиваем в январе будущего года, потом смотрим на результаты в конце января — начале февраля и дальше принимаем решения, насколько масштабно продолжать. Так что вопрос не в том, будут ли эксперименты, а в том, насколько они обширные.

Максим Филатов: Мы выбрали для себя стратегию: зрителя мы и развлекаем, и воспитываем, и предлагаем ему о чем-то задуматься.

Из экспериментов — микродрамы — это больше бизнесовый формат, который, наверное, стоит иметь онлайн-кинотеатру. С точки зрения зрительского интереса у этого формата тоже большой потенциал, учитывая, сколько пользователей сейчас сидит в мессенджерах и соцсетях, свайпая контент.

— Очевидно, что за последние годы сильно вырос объем отечественного контента. Получается, что зритель приспособился к новым реалиям, или он все-таки ждет возвращения иностранных проектов?

Максим Филатов: Зритель не "приспосабливается", а просто отдыхает во время просмотра и хорошо проводит время. Кино и сериалы — это один из видов развлечения. Оно достаточно доступное и, в целом, не самое дорогое.

Мы видим, что хорошо смотрят и отечественные хиты, и те иностранные проекты, которые продолжают выходить. В основном это франшизы, уже знакомые зрителю. Но есть ощущение, что люди сейчас меньше убегают в фантазии и больше присутствуют в настоящем, поэтому успешными становятся картины про наши дни и на основе реальных событий. Локальный контент всегда лучше работает в местах, где он прородился. Рассмотрим Латинскую Америку или Азию — местные сериалы и фильмы там всегда сильнее и будут превалировать над иностранными.

Беседовала Элина Шторц