Мэр Находки Тимур Магинский: зачем толпиться в Сочи, если можно прекрасно отдохнуть у нас

Мэр Находки Тимур Владимирович Магинский в свои 47 лет — госслужащий со стажем. После Камчатки и Сахалина в трудовой книжке — новый город-порт. За последние пять лет небольшой город в Приморье стал центром притяжения для федеральных и крупных частных инвестиций, подтвердил статус главного дальневосточного курорта и смог остановить отток населения. О мастер-плане развития Находки, вложениях в детей и своем увлечении сваркой мэр рассказал ТАСС в проекте "Мэры российских городов"

— Тимур Владимирович, до своего назначения вы были когда-нибудь в Находке?

— Впервые я приехал сюда сразу на работу. Это был май 2020 года, началась пандемия коронавируса. Рейс с Сахалина несколько раз переносили. Планировал прилететь 7–8 мая, а получилось добраться только 12-го. Было ощущение, как будто никуда и не уезжал. Находка, Корсаков и мой родной Петропавловск-Камчатский — очень похожи: такие же сопки, многоэтажки, архитектура, порт. Я коренной дальневосточник, для меня такие пейзажи — родные. Поэтому сразу было ощущение: я дома.

— Прошло пять лет, у вас уже успешные перевыборы за плечами. Если оглянуться назад, Находка сейчас и тогда — разные города?

— Конечно, город меняется, и это процесс поступательный. Ключевой переломный момент, я считаю, наступил пару лет назад, когда нам удалось остановить отток населения. Я долгие годы видел, как люди семьями уезжали в западную часть страны, поскольку вся мировая экономика была западно-ориентированная, и российские города активно развивались именно в западной части. Сейчас наш президент Владимир Владимирович Путин перестроил мировую экономику. Теперь центры экономического роста — Россия, Китай и Индия. Находка является воротами в Азиатско-Тихоокеанский регион, наши порты способны круглогодично принимать самый крупнотоннажный флот. Получается, геополитические изменения напрямую коснулись Находки. За экономикой, как это всегда и бывает, потянулась молодежь.

— Это какие-то значительные цифры?

— Итоги 2025 года подведут в марте, и тогда мы увидим всю положительную динамику. Но вообще-то по динамике притока-оттока населения в ноль мы вышли еще в 2024 году, когда более 3 тыс. семей приехали работать в Находку с разных регионов России. Их не сразу видит официальная статистика, потому что предприятия предоставляют новым сотрудникам арендное жилье, это не означает сразу постоянной регистрации. Но мы-то их видим: дети ходят в школу, посещают кружки. Дети — это для нас приоритет. Это будущее Находки, это наши кадры. Наша основная задача — дать здесь возможность самореализоваться детям.

— Получается, и убедить родителей?

— Именно так. А чтобы это сделать, это же как раз задача, которую ставит наш губернатор, нужно, чтобы дети могли заниматься в комфортных условиях и бесплатно. Приведу пример: раньше была проблема выезда детей из Находки на участие в официальных отборочных квалификационных спортивных турнирах. Море рядом, условия для сборов потрясающие, но не было объектов размещения. Теперь мы их построили и завершаем процедуру лицензирования. Наша цель, чтобы все официальные турниры масштаба всего Дальнего Востока проходили здесь, в Находке.

— Но не только спорт помогает решать демографические задачи?

— У Находки, как и у многих дальневосточных городов, появился такой мощный инструмент, как мастер-план развития, позволяющий аккумулировать и точечно направлять федеральные, региональные и частные инвестиции. Здесь дело в правильном расставлении приоритетов. Одно из ключевых направлений мастер-плана — это инфраструктура для детей: школы, детские сады. Больше 80 мероприятий мы уже реализовали по ремонту образовательных и спортивных объектов. Ключевые по строительству — это два крытых катка, крупный физкультурно-оздоровительный комплекс на пять залов, стадион в Ливадии и капремонт верхнего поля стадиона "Водник".

— Ваши дети тоже туда ходят?

— Конечно. У меня три сына. Старший, Леонид, и средний, Борис, родились на Камчатке, а младший, Андрей, — на Сахалине. Все учатся в Находке, и город дает возможность получать образование на самом высоком уровне. Наша задача в целом — всестороннее развитие молодежи. Есть профильные классы операторов БПЛА, по искусственному интеллекту, Яндекс-класс, школа креативных индустрий. Нам нужно, чтобы наши дети заканчивали школы здесь, учились в колледжах. Конечно, если они хотят получить высшее образование по медицине, педагогике, техническим специальностям, мы их отпускаем по целевому направлению. Таких у нас уже почти 90 человек. Это большая работа со стороны работодателей, за это им отдельное спасибо.

— Крупные предприятия вкладываются в инфраструктуру?

— Мастер-план изначально строился на формуле: на каждый рубль частных инвестиций вкладывается 10 рублей государственных. Так что 80% вложений в социальную инфраструктуру — это федеральный и краевой бюджет. Но еще в 2020 году губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяко собрал все крупные предприятия и сказал: "Вы работаете здесь, у вас работают наши жители, давайте в партнерстве развивать город и вместе создавать комфортные условия для людей". Все включились. Например, "Восточный порт" вложил более 1 млрд рублей в крытый каток в поселке Врангель. "Транснефть — Порт Козьмино" построила фельдшерский пункт, потратив более 100 млн рублей. "Восточная стивидорная компания", входящая в группу компаний "Дело", профинансировала проектирование новой школы на 1 012 мест. Торговый порт и "Дальмормонтаж" создали фонд "Находка". Приморский судоремонтный завод и "Порт Восточные ворота" направили в здравоохранение в общей сложности за три года больше 200 млн рублей, поддерживают детский спорт и культуру. Благодаря терминалу Астафьева начался ремонт муниципального детского лагеря "Приморский".

— Это уже влияет на кадры?

— Вокруг кадров сейчас завязано все. Кадровый голод по всей стране, во всех сферах. Мы — город-порт, времени искать и обучать людей практически нет, нужно давать результат уже сейчас. А только одной зарплатой не заманишь. Поэтому мы поддерживаем работодателей в том, что они берут молодежь, а потом или на базе своих учебных комбинатов, или по соглашениям с колледжами и вузами сами готовят детей к производству. Когда ребенок приходит работать, они сопровождают его еще на протяжении семи-восьми лет. Работой обеспечивают предприятия, а все, что связано с семьей, отдыхом и развитием, — это задачи муниципалитета. Вместе с краевым правительством мы создаем комфортные для жизни условия. Природа уже есть, осталось инфраструктуру подтянуть.

— Природа Находки — это отдельный магнит для дальневосточников. Насколько растет турпоток?

— Предварительно, по турпотоку мы приросли в уходящем году на 10%. Такой темп держится несколько лет благодаря тому, что мы вкладываемся в инфраструктуру и работаем над брендом Находки. Во-первых, мы Дальнему Востоку показываем, что мы город-курорт, не надо ехать куда-то через Москву, рваться в Краснодарский край, толкаться. Там и так яблоку негде упасть. Можно дома прекрасно отдохнуть. А вообще, когда мы только начали работать над мастер-планом, общались с экспертами, они крутили пальцем у виска: как вы можете совместить порт с курортом? Но у нас уникальное положение: наравне с обширной промышленной зоной мы обладаем потрясающими природными богатствами. Только в Находкинском городском округе 70 км пляжей, скалы, сопки и чистейшая вода.

— Сами успеваете с семьей куда-то поехать купаться?

— В основном едем на близлежащие пляжи — Китайский, Тунгус, Рица. Правда, в этом году лично мне удалось искупаться только один раз, и то по пути из очередной командировки во Владивосток. Если говорить про отдых, я больше люблю что-то делать своими руками. В январе мы будем открывать новые мастерские в Находкинском государственном гуманитарно-политехническом колледже, там будет сварочное производство. У меня огромное желание научиться работать сварочным аппаратом. Хочу этим заняться в свободное время, как хобби.

— Сколько туристов сможет принять Находка в будущем?

— Сейчас приняли 680 тыс. гостей при постоянном населении 137 тыс. человек, а рассчитываем к 2030 году принимать до миллиона человек. Конечно, такой турпоток создаст усиленную нагрузку на городскую инфраструктуру. Мы работаем активно над тем, чтобы вывести туристический бизнес из тени и получать отдачу в виде налоговых отчислений. Ставка туристического налога вырастет с 1% в 2025 году до 5%. В уходящем году мы собрали порядка 8 млн рублей, направим их на благоустройство пляжных территорий.

— Чем еще привлекателен город помимо пляжей?

— Районы в городе находятся в низинах между сопками, попасть туда можно либо по автомагистралям, либо по пешеходным тропам через сопки. У нас в общей сложности более 100 км таких народных троп, и начали мы с обустройства "Тропы осьминога", идущей вдоль морского побережья. Обустроили ее по мастер-плану, туда вложено 200 млн рублей федеральных средств, и к 1 сентября будущего года тропу полностью откроем. Это был первый этап, второй — обустроить тропы на сопках. Думаю, в 2027–2028 годах начнем обустраивать видовые там.

— Это и есть объявленный вами переход от стратегии город-порт к стратегии город-порт-курорт?

— Порт, безусловно, остается нашим основным драйвером развития экономики. Находка, кстати, стала одним из немногих портовых городов нашей страны, в котором все хозяйственно-бытовые сточные воды проходят очистку. В течение пяти лет нам удалось замкнуть всю систему канализации на очистные сооружения в районе бухты Тунгус. И, конечно, предстоит большая работа по строительству таких сооружений во Врангеле и в Ливадии.

— Сколько инвестиций потребует модернизация портовой инфраструктуры Находки?

— До 2030 года частных инвестиций только в транспортно-логистический комплекс будет направлено не менее 20 млрд рублей. У ВСК огромный объект, на 105 млрд до 2030 года, но они его пока приостановили. Второй этап производства начинает строить Находкинский завод минеральных удобрений (НЗМУ) АО "Росхим". На последнем Восточном экономическом форуме подписаны все соглашения. Когда мы создавали мастер-план, оценка была в общей сложности около 300 млрд рублей инвестиций. Сейчас мы понимаем, что эта цифра будет больше раза в два.

— Упомянутый вами НЗМУ — это вообще один из крупнейших инвестиционных проектов России. Какова фактическая степень готовности?

— Первый этап они практически реализовали, это производство метанола из газа. Заканчивается установка оборудования с учетом всех экологических требований и природоохранного законодательства. Они в графике, никакого отставания. Второй этап — это производство непосредственно минеральных удобрений. Там будет работать больше 1,5 тыс. человек. Сейчас работают почти 500. Вклад в экономику от этого проекта очень весомый: инвестиции 220 млрд рублей, и там заняты все наши местные предприятия. НЗМУ строит свою логистическую инфраструктуру, свои портовые мощности объемом свыше 30 млн т к 2035 году. Благодаря НЗМУ в Находке появилась отдельная федеральная программа развития Находкинского городского округа.

— Какие еще терминалы планируется модернизировать? Где конкретно в Находке планируется разместить сухие порты?

— Транспортное логистическое оборудование, погрузо-разгрузочное оборудование в портах уже модернизируется. И если бы сейчас позволила пропускная способность железной дороги, мы могли бы прибавить 30 млн т. Сухие порты планируется развивать в микрорайоне Врангель и в районе пляжа "Волна". Земельные участки, как только обращается инвестор, мы в генплане отражаем.

— За счет чего удастся так интенсивно наращивать мощности?

— Находка вошла в число базовых портов Северного морского пути (СМП). Именно за счет СМП и расширения Восточного полигона мы рассчитываем существенно нарастить объем товарооборота. Открытый тоннель в Шкотово уже позволил Находке прирасти на 10 млн т. В прошлом году у нас был объем 114 млн т, этот год мы еще посмотрим, но, скорее всего, меньше перевалим. Это уже сложности в мировой экономике сказываются.

— Чего ждете от 2026 года?

— Текущей напряженной работы, как и всегда. Продолжим развитие городской инфраструктуры. Это и ремонты теплосетей: благодаря помощи губернатора и правительства Приморского края два года подряд в капитальные ремонты трубопроводов и котельных вкладываются значительные средства. Это и ремонты дворовых территорий, и строительство объектов благоустройства, таких как сквер "Панорамный" и набережная озера Соленого. Также создаем муниципальные предприятия в сфере пассажирского транспорта и вывоза твердых коммунальных отходов. Технику нам помогают приобретать краевые власти. Наша задача — организовать ремонтную базу, нанять водителей и механиков. Это и реализация всех наших масштабных задач по мастер-плану, о которых я уже сказал. А в целом мы понимаем, что рано или поздно вернемся на тренд динамичного развития, и Находка должна быть к этому готова.

Наталья Еговкина, Алексей Гаврелюк