Интервью

Сценарист Гая Ричи Эткинсон: меня вдохновляет Тимур Бекмамбетов

На фестивале "Comic Con — 2025 Игромир" в Москве побывал сценарист последних фильмов режиссера Гая Ричи Айван Эткинсон. В эксклюзивном интервью ТАСС он, впечатленный предновогодней столицей, раскрыл детали работы над сериалом "Молодой Шерлок" и новым фильмом с Джейсоном Стэйтемом, а также рассказал, кем из российских режиссеров он вдохновляется

Никита Башмаков

Айван Эткинсон © Яндекс Музыка

— Мистер Эткинсон, это ваш второй приезд в Москву. Скажите, как вам столица? Есть ли тут ваши любимые места? Какие места подошли бы для съемок?

— Отличный вопрос. В прошлый раз я приезжал в Москву в ноябре и вместе с моим приездом пошел снег. В этот раз я прилетел в декабре и история повторилась — удалось застать снежную и предновогоднюю Москву. Сейчас у меня любимое место — баня (смеется). А если серьезно, Москва — это отличный, прекрасный город. Я снова посмотрел все основные достопримечательности и очень впечатлен. Очень приятно видеть такой технологичный, современный и чистый город, за которым так отлично ухаживают, — он сам по себе похож на съемочную площадку.

— Ваша фильмография включает множество разных жанров. Скажите, какие проекты для вас сейчас наиболее интересны? Хотели бы вы снять фильм с русскими актерами или спродюсировать российскую картину?

— Я смотрел не так много российского кино, но если представится возможность снять российского актера или взять в команду фильма режиссера или, скажем, оператора из России, то почему нет. Мы снимаем фильмы по всему миру, а в наших проектах всегда работает множество людей из разных стран. До России пока не доехали, но, конечно, в будущем это было бы замечательно. Я считаю, что фильмы должны развлекать, поэтому мне нравятся экшен, комедия… Все, что имеет развлекательный элемент.

© Георгий Чернышов/ ТАСС

— Говоря про русских актеров, знаете ли вы кого-то, с кем хотели бы поработать?

— К сожалению, нет, я не знаю русских актеров, но ранее здесь, на сцене фестиваля "Comic Con Игромир", мне показывали несколько фотографий российских гангстеров из русского кино. Они все очень фактурные ребята, особенно Сергей Безруков (в роли Саши Белого — прим. ТАСС). В прошлых фильмах Гая Ричи снималось несколько актеров из России, но про будущие проекты, которые сейчас в работе, к сожалению, пока нечего рассказать.

— Смотрели ли вы российские фильмы и вдохновлялись ли нашими режиссерами?

— Мне очень нравится Тимур Бекмамбетов, который снял "Ночной дозор" и "Дневной дозор". Он очень меня вдохновляет, это очень инновационное и визуально богатое кино. Мне кажется, он потрясающе талантливый режиссер. В прошлом году я с ним общался по некоторым проектам и хотел бы что-то сделать с ним в будущем.

— Вы стали продюсером нового сериала "Молодой Шерлок". Хотелось бы узнать, чем удивит эта экранизация Шерлока, помимо возраста героя?

— Историю Шерлока постоянно экранизируют и переснимают. Многие, кто обращается к образу Шерлока, пытаются вернуться в начало его истории. Но мы пытаемся посмотреть на психологию персонажа, как он стал такой личностью. То есть мы исследуем, как он стал тем Шерлоком, каким мы его знаем.

— Насколько сериал будет близок к оригинальному произведению?

— Мы отклонились от текста довольно сильно, можно сказать, что текст стал вдохновением для нашего сериала. Наш проект точно не назвать экранизацией Энди Лейна, это самостоятельная адаптация, продолжающая идеи и вдохновляющаяся одним из главных образов британской литературы. Мы очень долго писали сценарий к этому сериалу, очень долго думали над тем, насколько сильно нам отклоняться от книги, нужно ли нам ей следовать. Но в итоге книга стала вдохновением для нашего исследования психологии этого персонажа.

— Чем запомнилась вам работа над фильмом "Вне закона" и в чем его основное отличие от предыдущих боевиков Гая Ричи?

— Работая над каждым новым фильмом, мы пытаемся привнести что-то новое. Мы делали уже фильмы с двумя главными героями, и это первый раз, когда у нас три главных героя. У нас главная героиня — София (Эйса Гонсалес), которая играет вместе с двумя главными героями-мужчинами. Думаю, очень легко потеряться в мужском ансамбле, но она очень талантливая и отлично справляется с ролью. В картине сохраняется баланс между тремя персонажами. Ансамбль из трех героев, которые сообща двигают сюжет вперед, — это нечто новое для нас и фильмов, которые мы делали вместе с Гаем Ричи.

— Не так давно Гай Ричи анонсировал работу над Viva La Madness. Хотелось бы узнать, помимо Стэйтема, кто еще из актеров там сыграет, и могли бы вы поделиться какими-нибудь эксклюзивными подробностями будущего фильма?

— Сейчас мы находимся в довольно ранней стадии кастинга, поэтому лучше это держать в тайне, сейчас проект еще на стадии разработки. В нем действительно заявлен Джейсон Стэйтем, но остальной актерский состав мы объявим позже, сейчас время еще не пришло.

— "Оскар" все чаще критикуют за предсказуемость и утрату доверия зрителя. Как вы оцениваете будущее премии?

— На самом деле у меня нет ожиданий от этих наград, от этой церемонии. Я думаю, что все фильмы проходят определенные фазы. Самое тяжелое для фильмов — это когда их никто не знает, их никто не смотрел, поэтому очень сложно маленьким фильмам пробить себе дорогу. И такие награды дают возможность выйти к аудитории. Но я особо не сужу о будущем "Оскара". Сложно сказать, что будет происходить с премией дальше. Но, надеюсь, хорошие фильмы будут помнить долго. Любая награда — это возможность выделить фильм из тысяч других проектов, выходящих в течение года, найти новую аудиторию и продлить жизнь кино. А если кино хорошее, то зрители сами об этом расскажут, и "Оскар" как раз дает возможность остаться в истории и не растерять внимание зрителей.