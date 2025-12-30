Интервью

Первышов: новые кластеры и продление статуса наукограда планируются в Тамбовской области

Первая в регионе особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленного типа, увеличение числа промышленных кластеров и продление статуса наукограда для Мичуринска — глава Тамбовской области Евгений Первышов в интервью ТАСС рассказал о ключевых промышленных и инфраструктурных проектах, которые должны дать импульс развитию региона, а также обозначил главные вызовы в социальной сфере — дефицит кадров в медицине, образовании и отток молодежи

— Вы неоднократно заявляли, что нужно искать новые точки роста в промышленном секторе экономики. Какие направления, на ваш взгляд, являются наиболее перспективными для региона?

— Наша ключевая задача — создавать условия для появления новых производств, которые дадут региону долгосрочный импульс к развитию. В качестве одной из главных точек роста мы определили создание в области первой особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа. Фактически это создаст новую промышленную площадку для целой группы предприятий.

Параллельно мы активно развиваем кластерный подход, который уже доказал свою эффективность. Сегодня в регионе успешно работают три промышленных кластера: в сфере сельхозмашиностроения, мебельном производстве и нефтегазовой отрасли. Работа по созданию кластеров будет продолжена с привлечением организаций иных отраслей промышленной сферы, постараемся кратно увеличить количество промышленных кластеров, действующих на территории региона.

— Как продвигается создание инфраструктуры на будущей площадке ОЭЗ?

— У нас уже есть эскиз планировки территории, который позволяет вести диалог с инвесторами о будущем размещении их производств. Параллельно решаются основные инфраструктурные вопросы. Мы определили потребности в газе и электричестве и уже ведем переговоры с "Газпромом" и энергетиками о подключении необходимых мощностей. Решается и вопрос водоснабжения — сейчас выбираем оптимальный технический вариант из двух возможных.

— В 2027 году завершается статус Мичуринска как единственного в России аграрного наукограда. Будет ли он продлен, что уже делается в этом направлении?

— Статус наукограда для Мичуринска — это наш стратегический ресурс и особая ответственность. Да, мы ставим четкую задачу: статус должен быть не только сохранен, но и необходимо получить новое развитие на следующие 15 лет. Эта работа уже начата по моему прямому поручению.

Главное сейчас — своевременно подготовить все необходимые документы, и здесь мы действуем на опережение. Уже начата разработка новой 15-летней стратегии развития наукограда — это основное условие для продления. Формируется специальный проектный офис, анализируются итоги предыдущего этапа. Наша цель — направить согласованный проект в Министерство науки и высшего образования РФ в установленные сроки, чтобы пройти процедуру в плановом порядке. Мы видим развитие Мичуринска-наукограда в трех ключевых направлениях: это решение государственных задач в агронауке, технологическое обеспечение экономики города и, конечно, комплексное развитие самой территории для ученых, студентов и всех жителей. У нас есть все основания для того, чтобы Мичуринск и дальше уверенно нес звание флагмана аграрной науки России.

— Какие масштабные проекты по строительству дорог ждут регион в ближайшие годы?

— Мы утвердили шестилетний план дорожной деятельности до 2030 года. Общий объем финансирования на эти цели составит 44,8 млрд рублей. Из них 26,5 млрд рублей будет направлено непосредственно на стройку, реконструкцию, капремонт и ремонт дорог, остальные средства предусмотрены на содержание. Безусловно, программа — "живой" документ, который еще будет корректироваться и уточняться. Однако сегодня уже можно сказать о том, что в 2026 году мы планируем два крупных проекта. Первый — ремонт почти 63 км трассы "Тамбов — Шацк" — Сосновка — Староюрьево — Первомайский, на сумму 2 млрд рублей. Второй — приведение в порядок 21 км участка Сатинка — Медное — Рассказово — Уварово — Мучкапский, на что заложено 600 млн рублей.

— На какие участки дорожной сети будет сделан основной акцент и почему?

— Главный фокус — на дороги регионального значения, особенно на так называемую опорную сеть. Это необходимо для достижения национальной цели: к 2030 году привести 60% таких дорог в нормативное состояние. Разумеется, не оставим без внимания и улично-дорожную сеть областного центра — Тамбова.

Отдельно хочу выделить один ключевой объект, который для нас в приоритете. Это строительство путепровода в Мичуринске, который свяжет центр города с Агротехнопарком. Проблема назрела давно, и для ее решения необходима федеральная поддержка. Рады, что президент Владимир Владимирович Путин дал соответствующее поручение правительству, федеральные средства выделены на 2026–2027 год. Этот путепровод — не просто дорога, это развитие всей агронаучной инфраструктуры наукограда.

— Какой объем финансирования будет выделен в 2026 году на строительство и ремонт дорог и насколько эти средства покрывают реальную потребность региона в обновлении дорожной инфраструктуры?

— На 2026 год в проекте областного бюджета на дорожные работы заложено 5,1 млрд рублей. Из них 4 млрд пойдут на региональные трассы и 1,4 млрд — на местные дороги.

Если же говорить о покрытии реальной потребности, то ситуация следующая. Сегодня в нормативном состоянии находятся 56% региональных и 37,4% местных дорог. Чтобы планомерно довести этот показатель до 100%, требуются, по нашим оценкам, как минимум вдвое большие ежегодные инвестиции. Так что выделяемые средства позволяют вести работу, но для кардинального решения проблемы их пока недостаточно. Мы будем продолжать наращивать финансирование и активно привлекать федеральные ресурсы.

— Тамбовская область ранее озвучивала планы по развитию беспилотной авиации в регионе. На какой стадии сегодня этот проект?

— По данному направлению уже заложен серьезный фундамент: 18 наших учебных заведений в рамках нацпроекта оснащены оборудованием для подготовки кадров, беспилотники активно применяются нами в лесном хозяйстве, на конечном этапе создание летно-испытательного центра на базе авиаколледжа в Кирсанове.

Параллельно мы работаем над системными решениями: формируем спрос на услуги беспилотников во всех отраслях экономики и упрощаем процедуру получения разрешений на полеты в муниципалитетах в электронном виде. Наша цель — не только создать необходимую инфраструктуру, а сформировать в регионе комфортные условия для полноценного функционирования сферы беспилотной авиации.

— Насколько успешно развивается социальная инфраструктура региона? В чем ее слабые места, как удается решать возникшие проблемы?

— Развитие социальной инфраструктуры — наш ключевой приоритет, и работа ведется по всем фронтам. Но мы отчетливо видим и системные проблемы, которые необходимо преодолевать. Первое — кадровый вопрос в здравоохранении и образовании, это главный вызов. В медицине, особенно на селе, сохраняется дефицит врачей, в образовании не хватает учителей, предприятия нуждаются почти в 2 тыс. рабочих. Наша стратегия — "выращивание" своих специалистов. Мы расширяем целевое обучение (сейчас по таким договорам учится более 1 тыс. будущих медиков), предлагаем молодым специалистам подъемные (до 1 млн рублей для врачей), служебное жилье и поддержку по программам "Земский доктор/фельдшер". За последние три года в школах создали более 600 профильных и предпрофильных классов (инженерные, аграрные, педагогические), которые ориентированы на потребности региона и готовят мотивированных абитуриентов для наших вузов.

Регион сталкивается с оттоком молодежи. В ответ мы создаем комплексную систему поддержки семей, особенно многодетных (действует 22 меры поддержки, включая различные выплаты и льготную ипотеку). Чтобы удержать молодежь, мы превращаем новые школы и колледжи в центры притяжения, оснащая их лабораториями, "Кванториумами" и ИТ-кубами, которые дают современные навыки и связывают учебу с будущей работой на тамбовских предприятиях. Все это дает свои плоды. Так, число многодетных за последние семь лет выросло на 41,8% — до 12,7 тыс. семей, в которых воспитываются 41,6 тыс. детей.

Таким образом, наша работа — это не только строительство и ремонт. Это создание целой экосистемы: комфортных условий для жизни семей, возможностей для качественного лечения и обучения, а главное — перспектив для профессиональной реализации молодого поколения здесь, на тамбовской земле.