Гендиректор Центра "Амурский тигр": это один из самых миролюбивых хищников в природе

О том, почему в России никогда не смогут жить тысячи тигров, какие главные опасности угрожают этим животным и как избежать встречи с дикими зверями в лесу, рассказал в интервью ТАСС генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев

Мила Степанян

Сергей Арамилев

— Сергей Владимирович, какие наиболее эффективные меры были предприняты для восстановления численности амурских тигров за последние годы?

— Прежде всего поменялось законодательство, изменились Уголовный кодекс, правила охоты, которые позволили защитить кормовую базу тигра и самого тигра от браконьеров (самой главной причины снижения их численности) и контрабандистов. При этом в России нет индивидуальной охраны видов — законы изменялись не в угоду одному тигру, а в защиту целого сообщества животных.

Кроме того, была поддержана служба охотничьего надзора. Сегодня 90% тигров обитает на территории региональных заказников, охотничьих хозяйств и незакрепленных охотничьих угодий. И сегодня служба охотничьего надзора на Дальнем Востоке — одна из самых современных в России. А еще изменились и настроения в обществе: людей, которые сочувствуют животным, стало больше, благодаря развитию экологического образования. Люди, обнаружив раненое животное, не оставляют его в беде, пытаются доставить его в реабилитационный центр, оказать ему помощь.

Можно говорить о том, что тигр — локомотив в сохранении природы всей России, потому что позитивные изменения в отношения тигра равны по действию и в отношении снежного барса, леопарда, белого медведя и других животных, которые представлены практически во всех регионах нашей страны. Тигр же универсальный индикатор состояния природного комплекса. Если в лесу есть тигр, значит, в природе все хорошо.

Если тигра в лесу нет, значит, там проблема: либо лес вырубили, либо выбили всех копытных животных, либо происходит разгул браконьерства, который привел к потере леса, копытных животных и, собственно, самого тигра. И любая конфликтная ситуация с тигром — это тоже показатель нездорового состояния природы. Не существует тигров, мечтающих зайти в населенные пункты к людям. И если он подверг себя такому стрессу, значит, у него большие проблемы. Чаще всего это проблемы со здоровьем.

© Максим Гордеев/ ТАСС

— Взаимодействуете ли вы сегодня с международными организациями, центрами? Помогают ли вам в реализации программ по сохранению амурского тигра партнеры из-за рубежа? Над какими совместными проектами трудитесь сейчас?

— Центр "Амурский тигр" сейчас является участником Глобального тигриного форума (GTF). Мы взаимодействуем в части использования технологий, поскольку перенимать другой опыт достаточно тяжело, Россия сильно отличается от других стран – участников.

Ареал обитания Ареал обитания тигра включает 14 стран: Россию, Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Индию, Индонезию, Камбоджу, Китай, Лаос, Малайзию, Мьянму, Непал, Таиланд, КНДР. Вопросы сохранения популяции тигра ежегодно поднимаются во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума Показать еще

В частности, мы делимся с нашими партнерами технологиями по подготовке тигров к выпуску в дикую природу. На прошедшем Восточном экономическом форуме мы присоединились к созданному в Индии Международному альянсу больших кошек (IBCA). Это определенно углубит наше партнерство. Еще один проект, в котором мы участвуем, это российско-казахстанская рабочая группа по восстановлению тигра на территории Казахстана. Аналогичный нашей организации Центр создан в Китайской народной республике — тем более, что с Китаем у нас общая граница и наши тигры живут на два государства. Здесь мы обмениваемся данными о переходах тигра.

— Россия безвозмездно передаст Казахстану четыре амурских тигра. Когда планируется их отправка? И каких тигров выбрали?

— Предугадывать достаточно сложно, ориентировочно весной 2026 года. В основном это будет зависеть от состояния тигров, которые будут изъяты из дикой природы. Тигры должны быть полностью здоровы, они должны бояться людей, пройти различного рода тесты и уметь охотиться на крупных копытных животных. Если у нас к маю такие животные в наличии будут, то мы их отправим. Надо сказать, что это первые и если будет удачный опыт, то будут и другие тигры. И если все пойдет по плану, то мы надеемся, что лето 2026 года станет тем временем, когда тигры снова смогут пройтись по степям Казахстана.

— Какова на сегодняшний день общая численность амурских тигров в национальном парке "Земля леопарда"?

— Более 30 лет назад на этой земле было всего 3-5 тигров, и, естественно, с созданием национального парка численность тигров стала закономерно расти. На сегодняшний день национальный парк "Земля леопарда" достаточно обширен, но участки тигров иногда превышают территорию парка.

Сегодня на этой территории около 60 взрослых особей, и по оценкам специалистов их численность достигла оптимальной. К тому же на одной земле живут и тигры, и леопарды, что говорит о том, что леопард и тигр могут жить на одной территории

— Что может послужить сокращению конфликтных ситуаций между тиграми и людьми?

— В первую очередь это изменение отношения людей к своей хозяйственной деятельности. На самом деле существует несколько причин, которые приводят к конфликтам. Самая главная — это ранения, которые получает тигр. Огнестрельное ранение приводит к тому, что тигр не может нормально охотиться на копытных животных. Он слабеет, и естественно, начинает передвигаться по более легкому пути — дорогам, в первую очередь.

Все дороги приводят в населенные пункты, а вокруг них появляется другая проблема — большое количество беспризорных животных, в первую очередь собак. И беспризорные собаки, а также собаки на цепи становятся достаточно легкой добычей для тигров. Еще одна причина — это наличие бесконтрольного выпаса сельхозживотных. В европейской части России исторически принято всегда выпасать животных с пастухом. На Дальнем Востоке животные исторически пасутся сами. Стоит еще вспомнить, что конфликтные ситуации между тигром и человеком активно стали фиксироваться с 1833 года, может быть и раньше, и потом они происходили достаточно регулярно.

— Вы по-прежнему считаете, что в России никогда не будет очень много тигров?

— Да. Тигры достигают своей численности, не исходя из своих репродуктивных возможностей, а исходя из емкости угодий. Хищник понимает, что на конкретном участке ему надо около 50 копытных в год, поэтому его численность на участке должна позволять копытным иметь такую численность, которой бы хватало и тигру, и людям. Например, самец, у которого обычно на участке 2-3, крайне редко до 6 самок, держит территорию от 1000 кв. км. На севере ареала в Хабаровском крае бывает и 1500 кв. км.

А у его собрата в Индии участок обитания 100 кв. км, то есть нашему тигру нужно осваивать в 10-15 раз большую территорию. Если хищник видит, что по каким-то причинам еды становится меньше, он будет расширять свой участок. И если тигр встретит другого самца, то они подерутся, вплоть до летального исхода. Это внутрипопуляционное регулирование численности, они сами себе определяют численность.

Если посмотреть на все страны обитания тигра, то это все страны с теплым климатом с идеальными условиями для копытных животных. А в России тигру приходится очень много трудиться. У него только одна из пяти охот будет удачной. Животное постоянно находится в диком стрессе. Именно поэтому в зоопарках тигры живут до 25 лет и больше, а в дикой природе 15 лет уже редкость. Экологически, к сожалению, тигров у нас никогда не будет бесконечно много. Популяция достигнет 750 взрослых особей, или по другим оценкам 1000 особей. Есть даже те, кто говорит, что число достигнет 1500. Но все равно есть предел, больше которого животных быть не может.

— Какие меры предпринимаются сегодня для увеличения числа особей амурского тигра? И что планируется в дальнейшем?

— Ответ нестандартный: никаких мер для увеличения численности не предпринимается. Меры предпринимаются для сохранения природных комплексов, чтобы сохранить лес, увеличить численность копытных животных. Единственной мерой могла бы стать "тигриная ферма", где мы бы выращивали тигров и выпускали потом в природу, но такого даже в мыслях нет.

У нас в природе все нормально и таких кардинальных мер не требуется. Наша общая задача, чтобы треугольник лес, животное и человек был равнобедренным, а равно природный комплекс находился в равновесии. Мы видим, что численность тигров стабилизировалась, он стал появляться там, где раньше не появлялся. Хищник восстановился в Амурской и Еврейской автономной областях. Это говорит о том, что вектор Российской Федерации в плане охраны природы выбран правильно.

— Дайте несколько рекомендаций людям, как себя вести при встрече с тигром. Чего категорически делать нельзя?

— Встреча с тигром начинается с дома. В первую очередь, не нужно одевать себя в бесшумную охотничью одежду. Нужно купить себе нормальную туристическую одежду, и она должна быть яркой.

Благодаря шумной и яркой одежде встреча с тигром точно не произойдет. К тому же в лесу не нужно себя сдерживать, нужно общаться достаточно громко. Это тоже отпугивает — не только тигров, но и медведей, и других видов животных

Если же встреча состоялась, то при себе нужно иметь средства индивидуальной защиты. Если вы пошли в лес за грибами и увидели там тигра, который стоит и смотрит на вас любопытным взглядом, то зачастую помогают сами инстинкты — вы испугаетесь и замрете на месте, а тигр уйдет. Но единственным, бесспорным и безопасным средством как для человека, так и для хищника является фальшфейер (сигнальный огонь — прим. ТАСС).

И самое важное, если вы в машине, не надо останавливаться и пытаться снять фоторепортаж, видео или подходить близко к тигру. Не нужно пытаться спасать своих животных, если вы шли с собакой и перед вами выбежал леопард или тигр, схватил собаку и убежал, то не надо за ним идти. Самое важное — если рядом есть укрытие, то надо в него спрятаться. Если вы видите, что животное потенциально может быть опасно для других, надо незамедлительно об этом сообщить в любую службу, например, в полицию или МЧС.

Хочу сказать, что тигр — один из самых миролюбивых хищников, и опасность от гималайского и бурого медведя, и даже от беспризорных собак гораздо выше, чем от этого полосатого зверя. Если соблюдать простейшие правила, то трагедии не будет. И, конечно, ни в коем случае не стоит стрелять в тигров, потому что не все обладают навыками, чтобы мгновенно убить его, а раненый тигр потенциально опасен для других людей, и вы можете невольно стать причиной гибели другого человека.

— Какие перспективы развития Центра "Амурский тигр" вы видите на ближайшие 10 лет?

— Основная наша задача — это консолидация усилий. Мы уверены, что организаций, которые будут задействованы в сохранении уникальной природы Дальнего Востока, будет достаточно много. И, конечно, важный для нас вектор — это экологическое просвещение. Чем больше современное поколение детей будет любить свою природу и край, тем меньше у человека возникнет желаний уехать отсюда. Из России много что можно вывезти, даже труппу Большого театра на гастроли за рубеж, а природу не вывезешь.

Если ты хочешь увидеть русскую природу или уникальную природу Дальнего Востока, ты должен сюда приехать. Мы себе глобальную цель ставим: чтобы как можно больше жителей России узнавали о нашей уникальной природе, хотели сюда приехать хотя бы с туристической целью. А если они здесь останутся и полюбят эту природу, начнут здесь жить и работать, то это, наверное, будет самой большой для нас наградой. Поэтому в ближайшие 10 лет мы сконцентрируем свои усилия на достижении этой цели.