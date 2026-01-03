Интервью

Посол КНР в России: США пожнут горькие плоды при "накачке" Тайваня

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй рассказал в интервью ТАСС о "подогреваемой" ситуации в Тайваньском проливе, красных линиях в отношениях с США и взаимной поддержке Китая и России

Анна Цуканова

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй © Посольство КНР/ ТАСС

— Недавно американская сторона одобрила поставки вооружений на Тайвань на сумму около $11,1 млрд. Это крупнейшая продажа американского оружия Тайваню со времени установления дипломатических отношений между Китаем и США. Как китайская сторона оценивает характер этих действий США?

— Американская сторона публично объявила о планах продажи Тайваню крупной партии современного вооружения, что грубо нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, серьезно наносит ущерб суверенитету, безопасности и территориальной целостности Китая, существенно подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе и посылает крайне ошибочный сигнал сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня". Китайская сторона решительно возражает и осуждает эти действия, уже в первое время сделала американской стороне серьезный протест.

Тайваньский вопрос является ядром ключевых интересов Китая и первой "красной линией" в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать. Решимость китайской стороны защищать государственный суверенитет, безопасность и территориальную целостность непоколебима. Мы настоятельно призываем американскую сторону неукоснительно соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, выполнять строгие обязательства, взятые на себя руководством США, и немедленно прекратить опасные действия по вооружению Тайваня.

— В ряде зарубежных СМИ сообщается, что данный шаг США направлен на "помощь Тайваню в сохранении им достаточного потенциала самообороны", а поставляемые вооружения "соразмерны угрозам", с которыми сталкивается Тайвань. Как китайская сторона прокомментирует данное заявление?

— "Независимость Тайваня" и мир в Тайваньском проливе никак несовместимы. Любые действия по вооружению Тайваня неизбежно повлекут за собой серьезные последствия. Реальной угрозой миру и стабильности в Тайваньском проливе является сепаратистская деятельность администрации Лай Циндэ, продвигающей курс на "независимость Тайваня", а также вмешательство внешних сил. Так называемая помощь Тайваню в противостоянии "угрозам" лишь раздувает и подпитывает сепаратистские силы, выступающие за "независимость Тайваня", сажает народ Тайваня на "пороховую бочку", толкает ситуацию в Тайваньском проливе к опасной черте и неизбежно повышает риск конфронтации и противостояния между Китаем и США.

Американской стороне следует ясно осознать, что администрация Лай Циндэ, торопясь добиться американских поставок оружия Тайваню, преследует одну основную цель — втянуть США в конфликт, а небольшая группа радикалов в США, продвигая вооружение Тайваня, в действительности стремится вернуть США на устаревший путь вмешательства во внешние дела и участия в войне. История докажет: чем больше американская сторона потворствует сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня" в их провокациях, тем больше горьких плодов ей придется пожинать.

— В последнее время китайская сторона неоднократно подчеркивала, что примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. Какие конкретные шаги это включает?

— Любые злонамеренные провокационные действия, переходящие "красную линию" по тайваньскому вопросу, неизбежно встретят решительный ответ со стороны Китая. Согласно положениям "Закона Китайской Народной Республики о противодействии иностранным санкциям", Китай принял решение о введении ответных мер в отношении 20 американских военно-промышленных предприятий и 10 представителей их высшего руководства, которые в последние годы участвовали в вооружении Тайваня. С 29 декабря 2025 года Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая начала учения "Миссия справедливости-2025". Все эти действия служат серьезным предупреждением сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня" и силам, вмешивающимся извне, а также являются законными и необходимыми действиями по защите государственного суверенитета и сохранению национального единства.

Будучи всеобъемлющими партнерами стратегического взаимодействия в новую эпоху, Китай и Россия неизменно оказывают друг другу твердую взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим ключевые интересы и важнейшие озабоченности. Российская сторона неоднократно подтверждала приверженность принципу "одного Китая", признавая Тайвань неотъемлемой частью территории Китая. Россия выступает против любых форм "независимости Тайваня" и поддерживает Китай в защите национального единства и территориальной целостности.

Китайская сторона выражает признательность и высоко оценивает последовательную и твердую позицию и действия российской стороны по поддержке Китая в тайваньском вопросе. Мы готовы совместно с российской стороной реализовать важные договоренности, достигнутые лидерами двух стран, и продолжать углублять стратегическое взаимодействие, решительно противостоять любым формам сепаратистской деятельности "независимости Тайваня" и внешнему вмешательству, а также твердо отстаивать послевоенный международный порядок и международную справедливость.