Директор аэропорта Грозного: мы создадим конкуренцию, и цены станут доступными

В год 200-летнего юбилея столицы Чеченской Республики ее аэропорт Грозный (Северный) обслужит более 400 тыс. пассажиров. Город с его новыми архитектурными объектами становится популярным направлением внутреннего и въездного труизма, одновременно расширяются экономические связи республики с регионами РФ и зарубежными странами. Рост пассажиропотока и существенное расширение географии полетов, востребованность транзита у соседних республик СКФО требуют строительства в Грозном полноценной воздушной гавани. Включенный в госпрограмму проект реконструкции существующего аэропорта стоимостью почти 16 млрд рублей позволит республике организовать авиасообщение не только с крупными городами России, но и с Европой, Ближним Востоком, Азией, в том числе зарабатывать на грузовом авиатрафике. О планах на развитие аэропорта и авиасообщения между Чечней и Крымом ТАСС рассказал генеральный директор международного аэропорта "Грозный" Султан Гамбулатов.



— Известно, что глава Чеченской Республики предложил рассмотреть возможность изменения проекта аэропорта по аналогии с ростовским аэропортом Платов. Что это будет значить на практике? Как изменится аэропорт и его возможности?



— Росавиация должна утвердить техническое задание на разработку проектной документации второго этапа восстановительных работ в аэропорту Грозный (Северный). Это аналогично международному ростовскому аэропорту. В настоящее время аэродром Грозный располагает асфальтобетонной искусственной взлетно-посадочной полосой (ВПП) длиной 2500 метров, шириной 45 метров, с несущей способностью до 100 тонн. Планируется увеличить длину ВПП до 3200 метров и ширину до 60 метров, это будет полоса с укрепленными обочинами и несущей способностью до 200 тонн — она будет относиться к категории Б. Проект реконструкции аэропорта предполагает увеличение его пропускной способности до 1,5 млн пассажиров в год, соответственно, пассажирский трафик должен увеличиться более чем в пять раз.



— За счет чего планируется достичь этого роста?



— Новый аэропорт сможет принимать почти все воздушные судна, за исключением нескольких видов. Это позволит увеличить и пропускную способность терминала, нарастить пассажиропоток за счет увеличения технических возможностей аэропорта и туристической привлекательности нашей республики, поможет развитию деловых, культурных, спортивных и других связей с регионами, созданию портово-экономической зоны.



— По окончании строительства нового международного терминала что станет с действующим?



— Строительство нового аэропорта не отразится на работе действующего. Мы будем работать в штатном режиме, то есть круглосуточно. В настоящее время идут подготовительные работы, строительство планируется начать в 2019 году. Каким будет новый аэропорт, будет заложено в проектно-сметной документации, в данный момент идет подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации, но одно известно точно — он будет современным и отвечающим всем международным стандартам. Действующий аэропорт будет перепрофилирован под арендные помещения для коммерческих структур и резидентов особой портово-экономической зоны.



— Какие новые направления авиасообщения планируется запустить в ближайшее время? Сколько авиакомпаний сейчас летают в аэропорт Грозный, будет ли в ближайшее время увеличиваться их количество?



— Руководством предприятия ведутся переговоры по открытию новых направлений. Нам самим необходимо увеличение количества партнеров-авиакомпаний, расширение географии полетов из аэропорта Грозного, в особенности в те субъекты РФ и страны мира, с которыми у республики развивается сотрудничество. У нас с 28 октября из аэропорта Грозный будет осуществляться рейс Грозный — Москва в Шереметьево, авиакомпания "Аэрофлот". Это два рейса в день — в 12:45 дня и ночью в 1:45. "Аэрофлот" вместе со своими дочерними авиакомпаниями образует один из крупнейших в России авиационных холдингов. Мы рады зарождению партнерских отношений с ведущей авиакомпанией России и имеем большие надежды на открытие новых направлений.

Каким будет новый аэропорт, будет заложено в проектно-сметной документации. Но одно известно точно — он будет современным и отвечающим всем международным стандартам

У нас с ними долгое время шли переговоры, мы не один раз встречались с руководством авиакомпании, подписали соглашение. Я думаю, после открытия этого маршрута мы начнем и по другим направлениям вести работу. На сегодняшний день регулярные рейсы из Грозного осуществляют шесть авиакомпаний: "Ютэйр", "Азимут", Pegasus Airlines, Air Arabia, "Авиатрафик" и "Скат". Также из нашего аэропорта осуществляют чартерные рейсы авиакомпании "Русаэро", "Сириус-Аэро", Jet Express, "Уральские авиалинии" и "Авиа Бизнес Групп".



— Республика активно сотрудничает с Крымом. Планируется ли запуск рейса на полуостров?



— Наиболее востребованными направлениями в республике в летний период являются Симферополь, Сочи, Анталья. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" прекратила свое существование, они выполняли рейс Грозный — Домодедово — Грозный. С ними была договоренность, они должны были выполнять рейс Грозный — Симферополь. Но им аннулировали сертификат, в данное время они не летают, поэтому нам пришлось сейчас переключиться и вести переговоры с другими авиакомпаниями. В ближайшее время, я думаю, будет открыт рейс Грозный — Симферополь, потому что желающих много. Мы ведем переговоры по открытию авиасообщения с Крымом и Антальей с нашим основным перевозчиком "Ютэйр" и с авиакомпанией "Ямал". Они нам обещали, что откроют авиасообщение в Симферополь и Сочи. Мы знаем: в Крыму есть места не хуже, чем в Анталье.



— Неоднократно анонсировались планы запустить рейс из Грозного в Грузию.



— Я сам лично дважды ездил в Грузию для переговоров с руководством их авиакомпании, они нам обещали при первой же возможности открыть это направление. Единственная проблема — отсутствие свободных мощностей, нет воздушного судна. Тогда и туристы к нам будут приезжать из Грузии, этот рейс будет очень востребованным.



— Аэропорт Грозного за последние два года открыл ряд новых рейсов, в том числе международных — в Турцию, Германию и ОАЭ. Насколько они сегодня востребованы? Почему вы выбрали именно эти страны и сколько направлений действуют на сегодняшний день?



— Да, действительно, открыты новые международные рейсы Грозный — Стамбул (Турция), Грозный — Мюнхен (Германия), Грозный — Шарджа (ОАЭ), а также осуществляются международные рейсы Грозный — Бишкек (Киргизия), Грозный — Актау (Казахстан). О востребованности говорит уровень загрузки: на рейсе Грозный — Стамбул загрузка — около 90–95%, это исключительно хорошие показатели, такое бывает редко, тем более это ежедневные рейсы. Грозный — Шарджа — около 70%, об убытках даже речи быть не может, Грозный — Мюнхен — около 20-25% загрузка, данное направление субсидируется правительством Чеченской Республики.

Руководство республики поставило вопрос, чтобы цены на билеты были доступными. Мы над этим работаем. Должного результата мы добьемся. Мы создадим конкуренцию, и цены станут доступными

Направления определило руководство республики, я думаю, этот выбор был правильным решением. Многие жители обращались к нам и в правительство Чечни с просьбой, чтобы открыли новые маршруты сообщения с Европой. И теперь с каждым днем увеличивается поток пассажиров: например, на направлении Грозный — Стамбул процентов 65 — это жители соседних республик, в ОАЭ — примерно 40%, в Мюнхен — 50% жители близлежащих регионов, даже из Краснодара к нам приезжают. Это тоже радует, потому что если бы у нас уровень облуживания не соответствовал, то конечно, они отправлялись бы из Минеральных Вод или Нальчика, но в последнее время к нам приезжают даже из КБР, хотя из Нальчика выполняются рейсы на Турцию.



— Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что цены на билеты в Грозном будут ниже, чем в других регионах СКФО. Удается ли держать эту планку?



— Сегодня, если нет конкуренции, авиакомпании начинают диктовать ценовые условия, потому что аэропорт не участвует в решении вопроса тарифной политики. Когда летали "Саратовские авиалинии", у них цены были доступные. Есть конкуренция — регулировать цены легко. Руководство республики поставило вопрос, чтобы цены на билеты были доступными, потому что часто летают студенты на учебу, лечиться летают жители. Мы над этим работаем. Должного результата мы добьемся. Мы создадим конкуренцию, и цены станут доступными.



— Какой пассажиропоток вы ожидаете по итогам 2018 года? И какой объем способен обслужить действующий аэропорт? Какую часть пассажиропотока сейчас формирует международный трафик? Как он изменился за последние годы и какой рост ждете по итогам этого года?



— По сравнению с 2017 годом, в 2018 году мы ожидаем увеличения общего пассажиропотока на 30–40%, то есть в этом году мы запланировали перевезти 400–450 тысяч пассажиров. В 2017 году наш аэропорт обслужил 285 320 пассажиров. В течение четырех месяцев мы уже перевезли 172 тысячи пассажиров. Это примерно на 45% больше по сравнению с прошлым годом. — По замыслу руководства республики, после реконструкции аэропорт Грозного "станет важнейшим воздушным перевалочным пунктом товаров из Азии и других регионов мира". Как сейчас развиваются грузовые авиаперевозки через аэропорт Грозный, насколько они востребованы, насколько перспективно это направление работы?

Если у нас будет своя таможня, которая будет иметь право растаможивать грузы на территории Чеченской Республики, конечно, у нас увеличится поток пассажиров и грузовые перевозки