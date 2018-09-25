Премьер-министр Финляндии: Хельсинки хотят способствовать взаимодействию Москвы и Брюсселя

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 сентября посетит Финляндию с рабочим визитом и проведет переговоры с главой правительства страны Юхой Сипилей. Стороны обсудят актуальные вопросы российско-финляндского торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Накануне встречи Сипиля рассказал в интервью ТАСС, что ждет он от нее, а также затронул ряд актуальных для Финляндии тем, которые касаются в том числе проживающих в стране россиян.

— Какие вопросы вы планируете обсудить с Дмитрием Медведевым?

— Мы подробно обсудим двусторонние отношения, региональные вопросы и также международные проблемы. В числе двусторонних вопросов мы затронем торговые отношения наших стран, пограничное сотрудничество и кооперацию в сфере защиты окружающей среды. А среди международных тем будут, скорее всего, ситуация на Украине, отношения России и США и другие актуальные вещи.

— Как вы оцениваете нынешнее состояние отношений Финляндии и России? Есть ли что-то, что нужно было бы быстро привести в порядок?

— Мы поддерживаем рабочий диалог. Практическое сотрудничество активно, как и должно быть у соседей. Отношения между нашими странами настолько хорошие, насколько могут быть в нынешней международной ситуации. Финляндия хочет со своей стороны способствовать взаимодействию ЕС и России. И было бы важным, чтобы в ситуации с Украиной произошли подвижки. Активизация сотрудничества также во многом зависит и от самой России, ее политики в отношении Украины и приверженности минским соглашениям.

— Как вы оцениваете уровень торгово-экономических отношений наших стран?

— В прошедшие два года они развивались в позитивном русле. Надеемся на продолжение этой тенденции. Правда, в нынешнем году все шло не по такой же схеме, как в прошлом. Рассчитываем, что речь идет только о временном спаде. Финляндия, если исходить из численности населения, является крупнейшим инвестором в РФ — этот показатель равен €12 млрд. Финские компании сохраняют приверженность российскому рынку. Устранение препятствий [для работы], с которыми сталкиваются компании, было бы в наших общих интересах. Эти вопросы решаются в рамках российско-финской межправительственной комиссии по экономическим вопросам.

Мы также очень довольны тем, как хорошо работают связи между регионами, городами и различными организациями наших стран. Активно взаимодействие и между простыми гражданами, россияне являются самой многочисленной группой туристов в Финляндии, число российских туристов растет на протяжении двух последних лет.

— Как, с вашей точки зрения, выглядят перспективы российско-финской АЭС "Ханхикиви-1"? Сроки получения лицензии на ее строительство несколько раз переносились.

— Это важный проект. Но необходимо помнить, что ядерная безопасность является приоритетом номер один при использовании атомной энергии в Финляндии. Поэтому проект АЭС должен соответствовать критериям ядерной безопасности, о чем заботятся независимые ведомства. Проект должен быть реалистичным во всех отношениях.

— Каково ваше мнение о планах финского минобороны внести в парламент законопроект, который может блокировать прием людей с двойным гражданством на работу в Силы обороны Финляндии? Это, само собой, коснется и тех, у кого есть двойное гражданство Финляндии и РФ. Существует ли опасность, что подобный закон усилит предрассудки финнов по отношению к живущим в Финляндии россиянам?

— Здесь я не вижу риска усиления предрассудков. В очень многих странах есть законы такого же типа. Так что и нам нужно обдумывать и обсуждать внесение уточнений в наше законодательство.

— Насколько актуально сейчас вводить ограничения на покупку земли в Финляндии иностранцами? На днях как раз произошел скандал вокруг компании Airiston Helmi Oy, которая якобы связана с Россией и занималась приобретением участков на финской территории.

— Предложение правительства по этому вопросу поступит в парламент в конце года. Оно готовится уже на протяжении долгого времени. С точки зрения безопасности в целом нам нужно подумать о более обширной, чем сейчас, системе наблюдения за приобретением собственности в регионах, значимых с точки зрения обороны страны, пограничного надзора, безопасности границы, неприкосновенности и защиты финских регионов и путей снабжения.

Беседовала Нина Бурмистрова