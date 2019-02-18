Минфин: банки тоже заинтересованы в повышении уровня финансовой грамотности населения

Глава департамента международных финансовых отношений Минфина, руководитель Проекта содействия повышению финансовой грамотности в РФ Андрей Бокарев на полях Российского инвестиционного форума рассказал ТАСС о том, какие регионы являются лидерами по финансовой грамотности граждан, почему банки заинтересованы в разбирающихся клиентах и почему женщины после 40 лет знают о деньгах больше, чем мужчины. — Расскажите подробнее о рейтинге финансовой грамотности регионов России. Как вы над ним работали?

На эту тему Калининград стал лидером рейтинга финансовой грамотности регионов России

— Это первый рейтинг в России, составленный с учетом анализа ситуации во всех 85 субъектах, даже в тех, которые до этого момента в проекте Минфина по повышению финансовой грамотности не участвовали. Мы решили, что важно провести такую оценку по всей стране. Как известно, в 2017 году была принята Стратегия финансовой грамотности Российской Федерации. Одним из ключевых направлений этой Стратегии является именно работа по повышению финансовой грамотности на региональном уровне. Сами регионы являются активными участниками этого процесса, безусловно, при содействии со стороны правительства Российской Федерации, Центрального банка и участников финансового рынка. Нам было важно увидеть и понять, как каждый конкретный регион живет, с какими проблемами сталкивается, чем эти проблемы обусловлены. Соответственно, это даст возможность выработать рекомендации и конкретные предложения для каждого региона. В этом плане рейтинг — это шаг вперед по сравнению с теми исследованиями, которые раньше проводились как в России, так и за рубежом. Подобные исследования ведутся во многих странах. Но ни одна страна в мире не делала такого глубокого погружения в каждый свой регион и не давала ответ на вопрос, чем ситуация в крупных городах отличается от картины в маленьких населенных пунктах, как эта картина меняется в зависимости от структуры населения, от уровня образования, возраста. Минфину это важно еще и потому, что в последнее время мы стали транслировать успешные практики отдельных регионов на другие, соседние с ними субъекты. В этом плане нам важно было посмотреть, чем выделяются регионы-лидеры, что можно использовать для улучшения ситуации их соседей. Картина рейтинга получилась пестрая, богатая, отчасти даже неожиданная, но какие-то результаты были предсказуемы.

Например, мы не ожидали, что, начиная с уровня 40 лет и старше, наблюдается достаточно большой разрыв в уровне финансовой грамотности между женщинами и мужчинами, причем, в пользу женщин

— Женщины после 40 лет становятся более финансово грамотными? — Да, до 40 лет разница минимальная, а с возрастом картинка несколько меняется. И с нашей точки зрения, это вызвано тем, что женщинам приходится заботиться о детях, о старшем поколении, брать на себя больше ответственности по управлению семейным бюджетом, принимать важные финансовые решения. Таким образом, они продолжают наращивать знания, свой потенциал в финансовой области. В ходе форума глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила интересный факт. Они собирают жалобы и претензии по всем фактам защиты прав потребителей, и вот любопытная картина: две трети жалоб в целом по всем сферам поступают именно от мужчин, а не от женщин. Но если взять отдельно только финансовые услуги, то здесь превалируют жалобы, направленные женщинами, а не мужчинами. Пока у нас нет однозначного ответа, с чем это связано. Есть предположение, что женщины с возрастом становятся более финансово грамотными, пытаясь решить те или иные проблемы, в то время как мужчине в силу определенных причин не очень хочется брать на себя лишние хлопоты. — Какие регионы являются лидерами по финансовой грамотности?

На эту тему Андрей Бокарев: Минфину важно видеть реальную картину финграмотности

— Во-первых, если брать картину в целом, то Россия находится в середине рейтингов финансовой грамотности. Исследование еще раз подтвердило те показатели, которые были достигнуты пару лет назад в ходе исследований "Группы двадцати" и ОЭСР. Результаты по регионам также свидетельствуют о среднем уровне. Есть, безусловно, регионы-лидеры. Но пока нельзя сказать, что они находятся в сильном отрыве от остальных по уровню финансовой грамотности, навыкам управления личными финансами. Сегодня мы награждали лауреатов, победителей конкурса — это Курская область, Калининград, Республика Коми, Белгород, Магаданская область. Регионы самые разные, с разной структурой населения и экономики. Для нас было достаточно неожиданно, что в лидерах также оказалась Кировская область, в которой ни мы, ни Центральный банк особой работы не проводили. — Проект содействия повышению финансовой грамотности в России, который реализуется совместно со Всемирным банком, продлится до конца 2020 года. Что будет с проектом дальше? Как будет происходить его финансирование? — Безусловно, мы уже на эту тему задумываемся и готовим стратегию. Совершенно очевидно, что эта работа должна вестись долго и всерьез. Мерами, которые уже приняты, все проблемы решить невозможно. Наш рейтинг только подтвердил, что еще достаточно задач и проблем, над которыми нужно работать. Поэтому останавливаться по завершении проекта, конечно, будет неправильно. Более того, в этом случае мы быстро потеряем те результаты, которые уже достигнуты. Ни одна из стран — лидеров в этой области, запустившая эту работу и ведущая ее уже на протяжении долгого периода, не останавливается. Могут меняться ответственные исполнители, какие-то цели, задачи, установки, но общий ориентир — продолжение работы в области финансовой грамотности — сохраняется. Я думаю, что и в нашем случае мы эту работу продолжим. Тем более у нас есть стратегия, которая сейчас рассчитана до 2023 года. Мы согласовали и утвердили план мероприятий по ее реализации. У нас нет вариантов, будем двигаться дальше. После завершения проекта будем какие-то направления работы проводить за счет средств федерального бюджета, будем искать другие источники финансирования и других участников. У нас есть нереализованный ресурс, связанный с более активным вовлечением бизнеса в эту работу. Есть примеры, такие как "Почта банк" и еще некоторые структуры, с кем мы на протяжении ряда лет активно взаимодействуем и получаем хорошие результаты. Я думаю, что потенциал далеко не исчерпан, есть к чему стремиться и более активно вовлекать другие заинтересованные стороны. В конце концов, это в интересах того же банковского сообщества и других участников финансового рынка.

Говорить о том, что финансовая грамотность нужна только Минфину или правительству, неправильно. Как это все будет выглядеть, посмотрим, покажет время