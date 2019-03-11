Легкоатлетка Сидорова: на чемпионате Европы чувствовала себя не в своей тарелке

Победительница зимнего чемпионата Европы в прыжках с шестом Анжелика Сидорова пыталась в Глазго установить личный рекорд (4,92 метра), но все попытки оказались безуспешными. В интервью ТАСС легкоатлетка рассказала, рассчитывает ли она когда-нибудь приблизиться к результатам двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, а также объяснила, почему чувствовала себя дискомфортно на церемонии вручения золотой медали.

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— Думаете ли вы о том, что в один прекрасный день покорите пять метров (мировой рекорд Исинбаевой равен 5,06 метра)? — Загадывать не хочу, но верю, что у меня это когда-нибудь получится. Думаю, что это возможно, но для такого результата очень многое должно сложиться в один день. — А как вы выбрали прыжки с шестом? — Я пришла в легкую атлетику из спортивной гимнастики. Я довольно-таки рано ушла, у меня был первый взрослый разряд по гимнастике. — Гимнастическое прошлое как-то помогает вам показывать высокие результаты? — Конечно. В первую очередь, гимнастика дает возможность хорошо управлять своим телом, держать координацию. Ну и отсутствие боязни падения тоже важно. — Скорость разбега — самая важная составляющая результата в прыжках с шестом? — Важно уметь ее сохранить в момент отталкивания. Есть девочки, которые хорошо бегали спринт, но в шесте у них не получается показывать достойные результаты. Но если с техникой нет проблем, то большая скорость, конечно, помогает. — В какой момент вы поняли, что прыжки с шестом — это ваше? — Честно говоря, какой-то определенный момент мне сложно сейчас вспомнить. Но осознание того, что шест — это моя профессия, пришло ко мне уже во взрослом возрасте и не так давно. Хотя понятно, что когда я поехала на юношеское первенство России и выиграла его, то уже это было в голове. Я поняла, что надо идти дальше. — Со своим тренером Светланой Александровной Абрамовой вы вместе с первых шагов в легкой атлетике? — Так и есть, я сразу к ней пришла. До этого она приходила к нам в гимнастическую школу и приглашала девчонок заниматься. Светлана Александровна тогда только начинала свою тренерскую деятельность, у нее была большая группа детей.

Описание С личным тренером Светланой Абрамовой © Михаил Джапаридзе/ТАСС

— Когда у вас появились первые победы, никто из маститых тренеров не предлагал расстаться с Абрамовой и переманить вас к себе? — Не помню такого, но я считаю, что не смогла бы больше работать ни с кем, кроме как со Светланой Александровной. — Ваш путь в спорте не был целиком вымощен из побед, два последних летних мировых первенства вам явно не удались. Как вы с тренером переживали эти неудачи? Поодиночке или вместе? — Тяжело было, хотя у каждой неудачи были свои причины. Но мы вместе обсуждаем все проблемы, которые были на том или ином турнире. Стараемся делать выводы, но не всегда, к сожалению, они помогают мне избежать ошибок на последующих стартах. — На тренировках как часто удается бить мировые рекорды? — На тренировках мы так высоко вообще не прыгаем. Там совсем другая атмосфера, и мы занимаемся отработкой техники прыжка на мягких шестах. А потом, на более жестких шестах, пытаемся повторить это на соревнованиях. — Когда спортсмен делает прыжок и сбивает планку ногами, он чувствует боль при ударе? — Бывает очень больно. Все зависит от касания, но бывает и чувствительно. — На каждой тренировке вы делаете прыжки? — Когда идет активная работа, мы прыгаем два раза в неделю максимум. Все остальные дни я занимаюсь общефизической подготовкой, делаю силовую, скоростную работу.

Описание Анжелика Сидорова на чемпионате Европы в Глазго © Михаил Джапаридзе/ТАСС

— На чемпионате Европы в Глазго из-за транспортных проблем россиянин Георгий Горохов едва не остался без своих шестов. Он уже подумывал прыгать с шестами, которые ему по дружбе должны были дать благородные соперники. Как вы бы вышли из ситуации, в которой еще за два часа до старта находился Горохов? — Я не знаю, но очень надеюсь, что со мной никогда не случится нечто подобное. И вообще, это самое ужасное, что может произойти с шестовиком, когда твои шесты не прибыли с тобой на соревнования. Да, ты можешь найти что-то похожее у своих товарищей, но все равно это будет не то. Тем более что на каждую высоту нужен шест определенной жесткости. А если он не твой, то уверенности еще меньше. — В чем феномен Елены Исинбаевой? Она быстрее всех бежала? Была самой координированной и техничной в мире? — Я не знаю, как ответить на этот вопрос. У нее было все: и скорость, и сила, и техника. Они со своим тренером сумели найти тот путь, который много раз приводил к победам. Мне со стороны сложно судить об этом. — Общаетесь ли вы с Еленой? — Я практически не застала Исинбаеву в секторе. Соревновалась с ней, наверно, раза два в жизни, поэтому какого-то особого общения у нас нет. — Один из двух стартов пришелся на лето 2016 года в Чебоксарах. Турнир, как потом оказалось, был для Елены последним стартом в карьере. Тогда вернувшаяся в спорт ради Олимпиады в Рио-де-Жанейро Исинбаева прыгнула на 4,90, а вы стали второй с личным рекордом 4,85… — Это были одни из самых ярких соревнований в моей памяти, которые всегда очень приятно вспоминать.

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