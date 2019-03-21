Никола Ренци: в Сан-Марино ждут российских туристов и инвесторов

21 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит первый в истории двусторонних отношений визит в одно из самых необычных государств в мире — Сан-Марино, древнейшую республику, раскинувшуюся на склонах горы Титано на площади всего 61 кв. км. Накануне приезда высокого гостя государственный секретарь Республики Сан-Марино по иностранным делам, политическим вопросам и юстиции Никола Ренци рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС, что из мифов в его стране правда, а что выдумка и что значит для республики дружить с самой большой страной мира.

— Господин министр, сегодня гостем республики будет министр иностранных дел России Серей Лавров. Этот визит уже можно назвать историческим. Что он означает для двусторонних отношений и что от него ждут в Сан-Марино?

— Официальный визит министра Лаврова свидетельствует о плодотворном сотрудничестве между нашими странами. Наши двусторонние отношения насчитывают 60-летнюю историю, которая отмечена постоянным их развитием и укреплением дружбы. Приезд главы внешнеполитического ведомства и признанного дипломата подтверждает высокий уровень двусторонних отношений и одновременно является импульсом к дальнейшему наращиванию взаимодействия во имя экономического, социального и культурного развития наших стран.

— В прошлом году наши страны отметили 25-летний юбилей установления дипломатических отношений. Как развивались эти отношения в эти годы и какие перспективы вы видите в будущем?

— По случаю 25-й годовщины установления дипотношений 30 сентября состоялась торжественная церемония, которая прошла в канун приведения к присяге новых капитанов-регентов (1 октября). Мы отмечали важность сотрудничества между самой большой страной и самой древней республикой в мире. Особенно в республике оценили дар, преподнесенный Российской Федерацией. В Сан-Марино был установлен бронзовый бюст советского космонавта Юрия Гагарина, первого человека в космосе. Бюст был установлен на территории Университета Сан-Марино в присутствии высшего руководства республики. Все это было призвано продемонстрировать, с одной стороны, историческую традицию двусторонних связей, а с другой — стремление развивать их в условиях современной экономики.

— Мы говорим о новейшей истории, периоде после развала Советского Союза и рождения Российской Федерации. А какими наши отношения были до этого, в советские годы или даже в царские времена? Когда именно началась наша дружба?

— Наши страны могут похвастаться давней историей контактов. Официально они начались после Второй мировой войны, а именно между 1945 и 1957 годами, когда в Сан-Марино власть принадлежала правительствам социал-коммунистического политического толка. Тогда в республике был проведен ряд социальных реформ и установлены дружеские отношения с Советским Союзом. Эти связи вылились в подписание Соглашения о культурном сотрудничестве в 1979 году. Тогда же было подписано энергетическое соглашение о поставках 90 тыс. тонн нефти. В 1993 году имеющиеся уже связи были закреплены на самом высоком дипломатическом уровне установлением официальных отношений. В 2002 году был подписан обширный протокол о сотрудничестве в области культуры, образования, спорта, туризма и экономической и торговой деятельности.

— Сан-Марино — древнейшая республика в мире с многовековой историей. На протяжении всей истории ей удавалось сохранять независимость во всех войнах, и это при том, что она никогда не была богатой. Как вы объясняете такой феномен?

— Республика Сан-Марино сумела сохранить автономию благодаря небольшим размерам и способности своих правителей и дипломатов поддерживать хорошие, добрососедские отношения с теми, с кем делила свои границы на протяжении веков, а после основания в 1861 году — Итальянским королевством. В разное время предпринимались попытки захвата нашей земли, например, со стороны Чезаре Борджии (сына Папы Римского Александра VI — прим. ТАСС) в 1503 году или кардинала Джулио Альберони в 1739 году, которые столкнулись с серьезным сопротивлением сан-маринского народа. Сан-Марино удалось сохранить свою независимость и в наполеоновский период, отказавшись от щедрого предложения, хотя оно и было лестно, расширить свои территории до моря. Прими тогда республика это предложение, и ее независимость была бы навсегда скомпрометирована. Это лишь некоторые исключения, которые подтверждают правило, а именно открытый мирный характер нашего государства стал залогом его независимости с течением веков. Сан-Марино отличается хлебосольством и гостеприимством. Достаточно такого примера. Во время Второй мировой войны, в которой наша страна не участвовала, придерживаясь принципа нейтралитета, на ее территории нашли приют более ста тысяч беженцев, и это при коренном населении в 15 тыс. человек. Вот сочетание таких характеристик, наверное, и позволило нам быть всегда свободными.

— Расскажите, что Республика Сан-Марино представляет собой сегодня? Как складываются ваши отношения с Италией? Помимо языка и валюты — евро — у вас есть что-то общее? Следуют ли, например, в Сан-Марино итальянскому законодательству?

— Республика Сан-Марино сегодня — это страна, которая с достоинством, отлично отдавая себе отчет в своих ресурсах и понимая свои задачи, занимает место рядом с основными мировыми державами. Наша страна является полноценным членом основных международных организаций, поддерживая все принятые нормы прозрачности, обмена информацией, борьбы с отмыванием денег, организованной преступностью, международным терроризмом. Это в свою очередь требует поддержания двусторонних отношений, а также международных связей, основанных на диалоге, взаимопонимании и взаимоуважении. Мы, как и многие другие европейские страны, выходим из экономического кризиса, который привел к замедлению экономического роста, и открыты стратегиям развития, опираясь на надежную инвестиционную базу конкурентоспособной экономики.

С Италией нас связывают братские и добрососедские отношения, многовековая дружба. Так это закреплено в базовом тексте, регулирующем наши отношения, "Конвенции о дружбе и добрососедстве" от 31 марта 1939 года (исполняется 80 лет через несколько дней). Вслед за внесенным позже рядом поправок сегодня этот документ находится на стадии переработки, ввиду и с учетом перемен, произошедших с обеих сторон. Мы — государство-анклав, расположенное на итальянской территории и окруженное им, и вынуждены признать, что разделяем принципы самоопределения по культурному, историческому, языковому и даже экономическому признакам. Италия — это и стратегическая страна на европейской и международной сцене, и мы разделяем двусторонние и многосторонние проекты, принадлежность к средиземноморскому региону и Европе. Поскольку Сан-Марино — суверенное и независимое государство, у нас действуют собственные институты власти, а также есть собственная законодательная система.

— Было время, когда СМИ отмечали, что Сан-Марино, обладая особым статусом, может считаться финансовым раем, предлагая льготные условия своим вкладчикам. Банковский сектор остается одним из важнейших? Кто может быть гражданином Сан-Марино и какие преимущества дает это гражданство?

— Сан-Марино давно вышла из тени финансового рая. И тому свидетельство, что республика исключена из основных черных списков как международных организаций, так и отдельных государств. Решительные меры по преодолению такого штампа начали приниматься более десяти лет назад, и решающей и окончательной в их цепи стало решение об отмене банковской тайны и анонимности состава совета директоров компаний. Банковский сектор, безусловно, остается важным в системе нашей экономики, но не таким крупным, как в некоторых других маленьких государствах. В последние годы он несколько сократился, и сегодня правительство изучает возможности для его оживления.

Что касается сан-маринского гражданства, то оно приобретается по рождению. Существует и норматив, который позволяет получить гражданство на основании полной натурализации. Это скорее исключительные случаи при наличие определенных условий, одно из которых — необходимость постоянного проживания в республике на протяжении не менее 25 лет. Гораздо проще получить прописку, особенно при предоставлении сведений об инвестиционной деятельности в республике. И последние нормативные акты облегчают процедуру именно с целью привлечения инвестиций и развития экономической деятельности. Вид на жительство от гражданства главным образом отличает невозможность голосовать на выборах в республике. В Сан-Марино действует система здравоохранения высокого уровня, ее жители могут похвастаться безопасностью и высоким уровнем жизни.

— Республика Сан-Марино развивается быстрыми темпами, отличается динамизмом современной жизни, но в то же время придерживается архаичной формы организации управления. Эта демократическая форма, восходящая к XIII веку, получается, идеальна и в наше время? Каким опытом вы можете поделиться с миром, где демократия нередко насаждается?

— Верно, что наши властные институты — древнейшие в мире. Некоторые посты, функции и принципы управления государством восходят к статусам XIII и XVII веков, как, например, полугодичный срок правления капитанов-регентов (коллективных глав государства, избираемых Большим генеральным советом — прим. ТАСС). И это несмотря на то, что и нашу республику не обошли революционные бури и социально-политические волнения. Поэтому некоторые изменения система управления все-таки претерпела, но мы неизменно остаемся верными демократическим ценностям, лежащим в основе нашей республики.

— Вернемся к отношениям с Россией. Не будучи членом ЕС, Сан-Марино осталась вне санкционного режима. Какие последствия санкции имели для вашей экономики? И как обстоят дела в секторе туризма? Заметили ли вы спад российского туризма после возникновения напряженности между РФ и ЕС в 2014 году?

— Республика Сан-Марино проводит постоянный курс на сближение и интеграцию с ЕС, чувствуя себя частью Европы и западного мира. В связи с этим с 2015 года Сан-Марино вместе с Андоррой и Монако ведет с европейскими институтами переговоры о соглашении об ассоциации с ЕС. Тем не менее в Сан-Марино не стали вводить санкции в отношении России. Придерживаясь старого принципа, всегда отличавшего сан-маринскую внешнюю политику, мы были всегда против санкционных режимов и любых типов эмбарго, полагая, что такие меры больнее всего бьют по населению стран, против которых они направлены.

Сан-Марино всегда поддерживала диалог как главный инструмент урегулирования конфликтов. Наша самая большая цель — стать постоянной площадкой для диалога между противоборствующими сторонами для достижения мира и согласия между народами.

Мы отмечаем, что в последнее время произошел спад туристического потока из России. Но мы надеемся на его восстановление — особенно после возобновления работы аэропорта в Римини, откуда осуществляются прямые рейсы в Россию.

— Вы сам коренной санмаринец, молодой политик, что бы вы могли сказать россиянам, чтобы убедить их приехать на гору Титано?

— Я санмаринец и горжусь этим. К политике я обратился в молодом возрасте именно с учетом специфики моей страны и будучи уверенным в ее большом потенциале. Все, кто бывает в республике, в один голос отмечают, и это не может не радовать, гостеприимность этой земли. Мы сохраняем средневековую архитектуру и бережно храним все историческое наследие, что позволило историческому центру Сан-Марино и горе Титано пополнить в 2007 году список ЮНЕСКО Всемирного наследия человечества. Помимо туризма и торговли Сан-Марино сегодня нацелена на развитие инвестиционных проектов и является интересным и надежным партнером по бизнесу.

Беседовала Вера Щербакова