Глава ЕОК: Европейские игры должны стать вторым по важности турниром после Олимпиады

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич в интервью ТАСС оценил подготовку Белоруссии к проведению турнира, отметил большую роль России в развитии мирового спорта, а также рассказал о перспективах появления в недалеком будущем зимних Европейских игр.

— Европейские игры становятся уже традиционным мероприятием. Каковы их перспективы?

— Наша задача — сделать Европейские игры вторым по важности мультиспортивным мероприятием после Олимпийских игр. Мы приближаемся уже ко вторым Играм, которые пройдут в июне этого года в Минске. Игры станут традиционными и будут проводиться каждые четыре года, за год до летней Олимпиады.

Мы думаем, что Европейские игры набирают позиции. Европа — сильнейший в мировом спорте континент. Несмотря на то что население Европы составляет около 10% от мирового, в летних видах спорта около 50% медалей завоевывается европейскими атлетами, а в зимних — около 70%. Именно поэтому мы очень сильны и хотели бы оставаться на таком же уровне и дальше.

— Европейские игры приносят доход ЕОК?

— Весь доход, который мы получаем от Игр, инвестируется в их развитие. Но надо понимать, что ЕОК — это некоммерческие организации. Поэтому главной нашей целью является не получение дохода, а развитие спорта.

— Довольны ли вы тем, как Минск подготовился к предстоящим соревнованиям?

— Мы очень довольны тем, как работают наши белорусские друзья и оргкомитет турнира. Белоруссия обладает хорошим опытом организации мероприятий: они провели несколько чемпионатов мира по гандболу и хоккею. Поэтому мы ожидаем отличные Европейские игры в этом году.

Белоруссия заслужила право провести у себя эти Игры, так как это развитая в экономическом, культурном и спортивном плане страна. Освещать соревнования в Минске приедут около тысячи журналистов, которые потом в своих материалах расскажут всему миру о гостеприимстве белорусского народа. Уверен, после окончания Игр имидж Белоруссии должен улучшиться, страна будет лучше интегрирована в европейскую жизнь.

Мы ждем начала Игр и не видим каких-либо препятствий, мешающих успешному проведению этих соревнований. Оставшиеся небольшие организационные вопросы в самое ближайшее время будут решены, никаких проблем с организацией нет.