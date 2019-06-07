Глава Siemens в России: мы готовы выполнять требования локализации

Глава Siemens в России Александр Либеров рассказал в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) о том, почему германский концерн сохраняет интерес к российскому рынку энергетического машиностроения, несмотря на жесткие требования к локализации оборудования и планах разработать собственные технологии газовых турбин.

- В феврале в интервью ТАСС вы говорили, что Siemens работает над стратегией развития компании на российском рынке. Какие основные точки развития компании в России обозначены в стратегии?

- Мы начали работу над стратегией еще в октябре 2018 года, это совпало с моим вступлением в должность. С учетом специфики российского рынка в стратегии несколько направлений. Первое и одно из основных - это локализация производства. Второе направление - цифровизация и использование цифровых технологий для оптимизации внутренних процессов, повышения эффективности, а также для расширения портфолио Siemens. Третье – это повышение локальных компетенций (мы это называем "быть ближе к клиенту"). Работая над развитием локальных компетенций, мы говорим не только об усилении сбытового направления в России, но и об усилении сервисного. Siemens реализует достаточно сложные проекты по строительству электростанций под ключ, что требует повышения компетенций сотрудников: российские специалисты должны обладать необходимыми знаниями не только в области инжиниринга и строительства, но и в сфере сервисного обслуживания, развития и продвижения наших продуктов. Например, сейчас у нас около 800 человек, граждан России, заняты в сервисном обслуживании поездов "Ласточка" и "Сапсан" в режиме 24 на 7. Такого эффекта мы хотим достичь и в сфере топливно-энергетического комплекса.

И последнее, четвертое, направление в стратегии компании — это упрощение внутренних процессов, увеличение скорости принятия решений, уменьшение административно-бюрократической составляющей. Часть работы здесь уже сделана, в частности произошли структурные изменения в регионах.

Часть работы еще предстоит сделать.

8 мая этого года глобальный Siemens объявил о решении правления выделить бизнес комплексных энергетических проектов, по производству энергооборудования и оказания сервисных услуг для нефтегаза, генерации и распределения электроэнергии в отдельную структуру. Она будет работать под брендом Siemens. Название для нее еще не определено. Российские активы в области энергетического машиностроения войдут в новую компанию наряду с другими международными активами Siemens, работающими в этой сфере. Это решение позволит инвесторам более фокусировано инвестировать в бизнес, потому что в портфолио концерна наряду с энергетическим машиностроением также присутствует транспортное машиностроение и здравоохранение. Ранее подобным решением также был выделен в отдельную структуру бизнес здравоохранения.

- В какие сроки планируется завершить работу по выделению энергоактивов и формированию нового структурного подразделения Siemens?

- Получится достаточно большая компания, которая объединит в себе производство оборудования для нефтегазовой отрасли, например, производство компрессоров для заводов по сжижению природного газа, производство оборудования для генерации электроэнергии и ее распределения, сервисное обслуживание. Также под управление этого предприятия перейдёт пакет акций в совместном предприятии Siemens Gamesa, которое занимается производством оборудования для ветроэнергетики.

Сроки достаточно амбициозные. Мы планируем создать эту компанию и выделить в нее все активы энергетического машиностроения к концу апреля следующего года, а к концу сентября 2020 года выйти на биржу, то есть провести IPO. Размещение акций новой компании, консолидирующей энергетические активы Siemens, будет проходить на немецкой бирже.

- Есть сейчас понимание до какого размера будет снижена доля Siemens после IPO новой структуры?

- Siemens будет якорным акционером в этой компании, будет контролировать бизнес. О конкретной доле концерна переговоры еще идут.

- Решен ли к настоящему времени вопрос о дальнейшей форме сотрудничества с "Силовыми машинами" в рамках СТГТ? Вы продолжите быть партнерами в проекте или принято решение о выходе "Силовых машин" из СП?

- В настоящий момент акционерное соглашение действует. Никто из совместного предприятия не выходил, мы работаем в существующем партнерстве. Более того, в рамках СП мы ведем диалог с Министерством промышленности и торговли РФ по подписанию специального инвестиционного контракта (СПИК), который позволит газовым турбинам, произведенным на СТГТ, получить маркировку "Сделано в России", а предприятию - статус российского производителя энергооборудования. Конечно, вместе с этим мы обязуемся локализовать газовую турбину мощностью 187 МВт до 90% до конца 2024 года.

Поэтому могу сказать, что работа с "Силовыми машинами" в рамках совместного предприятия продолжается.

- Чисто технически могут ли "Силовые машины" производить свою турбину на базе СТГТ?

- Нет. Совместное предприятие предполагает совместные разработки и совместную локализацию. Это достаточно логично, поэтому оно и называется совместным предприятием.

- Когда СПИК может быть подписан?

- Сейчас мы находимся на этапе переговоров с Минпромторгом, подали заявку. Надеемся, что в ближайшие месяцы специнвестконтракт может быть подписан. Мы очень заинтересованы в этом. И это является одним из важных этапов решения о локализации турбины в России.

- Как вы считаете, после подписания СПИК число заявок генерирующих компаний на включение в программу модернизации проектов с использованием газовых турбин возрастет?

- Подписание СПИК будет являться дополнительной гарантией для наших заказчиков, у российских компаний будет больше защищенности, так как они уже не будут должны отвечать за риски по локализации турбины.

Мы находимся в постоянном контакте с генерирующим компаниями, они - это и "Интер РАО", и "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) и "Татэнерго" - заинтересованы в применении парогазовой технологии, но для ее применения в рамках программы модернизации тепловых мощностей нужна поддержка ведомств. Конечно, мы бы хотели, чтобы газовые турбины попали в новую программу, пришедшую на смену ДПМ (договор о предоставлении мощности - прим. ТАСС), потому что без использования этих технологий нельзя достичь такого эффекта в снижении себестоимости генерации электроэнергии и повышения эффективности работы электростанций. В качестве примера приведу 6-й энергоблок Киришскую ГРЭС, эффективность которого после перехода с паросилового цикла на парогазовый выросла до более 55% против 33% ранее. Использование газотурбинной технологии - довольно быстро окупаемый проект. Срок окупаемости может быть меньше семи лет.

Впрочем, мы готовы инвестировать в локализацию газовой турбины, производимой на СТГТ, даже пока не имея на руках заказов на оборудование. Мы верим в будущее российского энергетического рынка. В рамках первой программы ДПМ было установлено около 100 турбин мощностью более 60 ГВт, они нуждаются в сервисном обслуживании, а рано или поздно потребуют модернизации или замены. Но для полной уверенности возврата инвестиций нам нужна поддержка государства, потому что российский рынок энергетики регулируется государством. И в данном случае поддержка правительства - это определенный катализатор для инвестиционной активности в энергетике.

- Известно о желании "Газпром энергохолдинга" войти в проект по производству газовых турбин - проводились ли с ГЭХ встречи для обсуждения возможности войти в СТГТ?

- С представителями "Газпром энергохолдингом" мы часто встречаемся, находимся в постоянном контакте и с руководством компании, и на рабочем уровне. Это один из наиболее крупных наших заказчиков энергооборудования. Как вы знаете, недавно мы поставили им две газовые турбины на Грозненскую ТЭС. Сейчас мы обсуждаем подписание сервисного соглашения по этим турбинам.

Насчет совместной работы в рамках проекта СТГТ мы не говорили. У нас идет работа с "Силовыми машинами", которые являются акционерами СТГТ.

-То есть Siemens не ведет разговоры о вхождении в СТГТ нового акционера?

- Нет, сейчас не ведем.

- А на каком этапе идет работа о планах Siemens и ГЭХ создать совместное предприятие по локализации вакуумных выключателей?

- На данный момент у нас есть меморандум о намерениях создать совместное предприятие по производству вакуумных выключателей, который мы подписали в конце марта этого года. Сейчас у нас уже идет проработка более конкретных деталей этого соглашения. Мы надеемся в ближайшее время перейти к подписанию конкретных юридически обязывающих документов по этому проекту.

- О каких совместных проектах с "Татэнерго" ведет переговоры Siemens?

- Мы ведем переговоры с "Татэнерго" и правительством Татарстана о модернизации Заинской ГРЭС, где возможна установка турбины HL-класса мощностью почти 600 МВт. Понятно, что эта турбина не будет локализована в России, так как спрос на нее пока не высок - с момента ее создания по всему миру было продано лишь около 70 таких турбин. Но использование газотурбинной технологии и установка мощной турбины позволит значительно увеличить эффективность Заинской ГРЭС, которая является важным элементом в энергосистеме Татарстана.

Мы сейчас говорим о том, что турбина для модернизации станции будет произведена в Германии, так как мы не видим смысла в ее локализации на территории РФ. Но в качестве компенсации со стороны Siemens за установку не локализованного оборудования мы рассматриваем возможность предоставления немецкого финансирования для изготовления турбины. Также Siemens готов экспортировать с СТГТ несколько единиц газовых турбин равнозначной мощности импортированной турбине для ГРЭС в Татарстане в третьи страны.

- Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Минпромторг и "Силовые машины" выступают за увеличение доли российских компаний в предприятиях энергетического машиностроения до 75%. Действительно ли эта идея обсуждалась на министерском уровне?

- Такие обсуждения были, но у нас сейчас есть акционерынй договор с "Силовыми машинами" и наша доля 65%. Я считаю, что это оптимальная доля, которая позволяет сохранить технологическое лидерство именно по трансферу технологий в Российскую Федерацию.

- При каких условиях доля Siemens в СТГТ может быть снижена до 25%?

- Технологическому партнеру необходимо быть не просто финансовым инвестором. А когда мы говорим о доле участия в размере 25%, то мы понимаем под этим только финансовые инвестиции без какого-либо контроля технологий, выбора поставщиков и так далее. Это не допустимо на этапе, когда трансфер технологий не завершен и уровень локализации далек от планового уровня.

Если мы хотим действительно создать турбину хорошего качества, которая будет работать не хуже, чем созданная в Германии, и сделать это быстро, западному технологическому партнёру, на мой взгляд, необходимо сохранять контрольную долю в проекте. Через какое-то время, когда технология уже передана, можно говорить, конечно, и о снижении доли западного партнера в совместном предприятии.

- Когда можно будет вернуться к этому вопросу – в 2024 году, когда турбина будет локализована на 90%?

- Может быть, и раньше. Но говорить о снижении доли западных партнеров в энергомашиностроительных СП надо на последних этапах завершения процесса локализации.

- Как оценивает Siemens высокие требования правительства РФ по локализации оборудования для модернизации электростанций и планах допустить к строительству новой генерации экспериментальные газовые турбины отечественного производства средней мощности? Нет ли у вас ощущения, что внутренний рынок становится недружелюбен к иностранным технологиям?

- Мы, в общем и целом, видим сейчас во всем мире тенденцию ухода от процессов глобализации к небольшой изоляции рынков, особенно крупных стран – участников глобальных мировых процессов. Стоит хотя бы посмотреть на дискуссии, которые происходят между США и Китаем. Я бы не сказал, что в России мы себя чувствуем как-то по-другому.

На разных этапах своей карьеры я работал на четырех разных континентах и могу сказать, что каждый рынок имеет свои особенности. На российском рынке часто бывает работать непросто, но, с другой стороны, Siemens работает здесь уже более 170 лет, прошел через различные политические реалии и системы. И мы видим поддержку со стороны государства.

Могу сказать, что в России Siemens достаточно устойчивый бренд. И, может быть, за счет производства поездов "Ласточка" и "Сапсан" многие его знают как поставщика современного оборудования.

Конечно, есть определенные требования по локализации, но мы готовы их выполнять и не только с политической точки зрения, но и с точки зрения экономической, потому что Россия – это крупный рынок, и этот рынок в последние годы становится зрелым - появляются поставщики и продукция, соответствующая мировым стандартам качества.

Беседовала Ольга Дедяева