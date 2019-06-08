Замглавы Минстроя: мы не призываем полностью отказаться от счетчиков на тепло

Установка индивидуальных приборов учета на тепло не должна быть обязательной. С такой инициативой выступает Минстрой России. По мнению заместителя главы министерства Максима Егорова, эта мера позволит навести порядок в оплате услуг теплоснабжения. Об этом он рассказал в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.



— На прошлой неделе очень активно обсуждалась инициатива Минстроя об отмене индивидуальных счетчиков на тепло. Вы действительно такое предлагаете?



— Действительно, да. Смотрите, давайте представим конструктор LEGO. Вот мы складываем из кубиков LEGO дом, давайте мы закроем окна и запустим туда тепло. Дом – это единое целое, один живой организм. Что получилось, когда начали ставить индивидуальные приборы учета? Люди просто перекрывали подачу тепла, батареи у них холодные, но в квартире никогда не будет холодно, если у них нормальный стеклопакет стоит, окно, хорошая дверь входная. Они будут отапливаться за счет соседей. Соседи будут платить за гражданина, который перекрыл вентиль, а на него в свою очередь лягут только общедомовые нужды и все. Доходит даже до такого: идет стояк, а люди ставят прибор учета на входе в батарею – стояк-то горячий, а счетчик у него стоит на холодной батарее и ничего не показывает.

При этом мы не говорим, что надо отказаться полностью от приборов учета. Мы говорим, что должны быть более совершенные приборы учета на входе в дом. Они должны откликаться на температурный режим вокруг, на улице, в общественных местах (лестничные площадки, лестничные марши, холлы), и он должен регулировать сам подачу тепла в дом.

Конечно, не всем эта инициатива нравится, особенно тем, кто производит счетчики. Но мы думаем, что сможем обьяснить свою позицию. Два месяца назад мы эту идею впервые озвучили, она была принята неоднозначно. Но уже буквально на прошлой неделе сотрудники министерства выступали в Совете Федерации – уже по-другому люди реагируют, понимают наши доводы.



— Технически эта инициатива как будет реализовываться? Это какой-то законопроект будет?



— Мы сейчас разрабатываем различные варианты, смотрим, какие изменения нужно внести и куда их вносить. Мы не предлагаем отказываться от тех счетчиков, которые уже установлены, не давать по ним платить. Мы говорим, что у новых домов, которые вводятся, в первую очередь, должен быть общедомовой прибор учета с определенными параметрами, а не счетчики в каждой квартире.



— Еще одна животрепещущая тема в сфере ЖКХ – безопасность бытового газа. После происшествий в ряде российских городов проводились внеплановые проверки газифицированного жилого фонда. Какие проблемы они выявили?



— Проверили более 60% всего жилого фонда, который у нас газифицирован. В трети случаев были те или иные нарушения. Сейчас вице-премьер Виталий Мутко дал дополнительное поручение, и органам государственно-жилищного надзора мы тоже это поручение транслировали. Надо все проверить, понять, что было сделано управляющими компаниями, газоснабжающими организациями, самими жителями, чтобы устранить те нарушения, которые были.

Нарушения в основном связаны с человеческим фактором. Люди заделывают вентиляционные каналы, чтобы холод не уходил или ради дизайна. Некоторые шкафы на эти ходы вешают. Проблема – ненадлежащее качество и обслуживание вентиляционных каналов. В некоторых случаях было выявлено отсутствие договоров по внутриквартирному и внутридомовому обследованию. Это, по большому счету, недосмотр всех сторон. Я не буду винить управляющие компании, я не буду винить ресурсоснабжающие организации, я не буду винить органы надзора. Совокупность многих различных факторов. В первую очередь, я считаю, важно участие самих граждан – собственников помещений. Нужно следить за тем, что у тебя есть, формировать культуру потребления ресурсов. А одними проверками ничего не решить.



— Давайте поговорим о Стратегии развития ЖКХ. Вы начали работу над этим документом, какие основные направления в него войдут?



— Мы стратегию решили сделать долгоиграющую – до 2035 года. Первый, а точнее, нулевой этап – это определить состояние нашего жилищного хозяйства, чтобы понять, с чего мы стартуем и к чему мы должны прийти. Мы можем нарисовать любые цифры, но если не знать реального состояния, то тяжело будет что-то сделать. Мы сейчас создали большую рабочую группу. В нее включены эксперты, представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, различных министерств и ведомств, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации. Мы разбились на несколько групп: группа по теплу, группа по воде, группа по управлению жилым фондом. Отдельно у нас стоит объединяющая все мероприятия в ЖКХ комфортная городская среда. Она должна развиваться комплексно со всем, что происходит в городе. Это расселение аварийного жилого фонда, это капитальный ремонт, это благоустройство дорог, перекладка сетевой инфраструктуры. Стратегия будет комплексным документом, первый драфт хотим внести до 1 ноября. Идет очень плодотворная работа.



— Подходы, которые будут использоваться при реализации нацпроектов в части городской среды, как-то будут учитываться при разработке стратегии?



— Конечно. Мы имеем наработки до 2024 года. Но хочу следующее сказать – может, кого-то огорчить, может, кого-то обрадовать – перед нами стоит задача, возможно, поменять принципы финансирования проекта "Городская среда". Мы сейчас рассматриваем несколько вариантов. Но, в принципе, в основе, конечно же, останется то распределение, которое было – это количество городского населения, которое есть в субъектах Российской Федерации. Но, возможно, предложим отдельные кейсы. У нас есть соответствующие поручения. Одно из них – это развитие исторических центров крупных городов. Было такое предложение в адрес президента от губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина. Владимир Владимирович Путин это поддержал. Мы сейчас думаем, как можно в рамках городской среды рассматривать этот проект. Но главное, к чему мы хотим стремиться, чтобы городская среда объединяла вокруг себя все национальные проекты, которые у нас есть. Это должен быть стержень, вокруг которого все должно развиваться.



— Раз уж мы начали про городскую среду, давайте поговорим про Всероссийский конкурс по благоустройству, который завершился буквально на прошлой неделе в Воронеже. Как будет проводиться новый?



— Мы долго думали и решили взять пример с наших коллег из Минфина: сразу же запланировать затраты на три года и определить победителя на три года. Это предполагается сделать для того, чтобы к моменту поступления денег уже муниципалитеты были готовы брать сметную документацию, чтобы проекты были лучше проработаны. У нас конкурс проводится на фоне эскизов, проектов, набросков. Мы видим по реализации прошлого года, что некоторые эскизные проекты сложно реализовать на практике. Оказывается, там дома исторические, нельзя с ними сделать задуманное в проекте, надо сделать по-другому. Или инженерные коммуникации коллеги неправильно просчитали. Поэтому нужен подготовительный этап. Конечно, это большая нагрузка на архитектурное сообщество будет, но мы посмотрим, как будут справляться.

По организации конкурса мы наработки сделали, в части полной цифровизации процесса. В принципе, всем это понравилось. Все эксперты говорят – тот принцип личных кабинетов, без бумаги, как мы это сделали в этом году, очень удобен для работы.



— Это был второй конкурс. До этого, в прошлом году, проводился впервые. Были ли какие-то проекты, которые не смогли, условно, пройти на первый конкурс, подавались повторно и прошли.



— У нас было несколько проектов, которые заявлялись в прошлом году, но не прошли. Мы им указали на ошибки, и они в этом году победили. Были проекты, которые не победили. Но мы знаем, что они пойдут снова на конкурс, муниципалитеты учатся. Проблема, которую этот конкурс показал, что проигрывают те субъекты и муниципалитеты, где нет региональных команд. То есть когда муниципалитет пытается сделать что-то исключительно своими силами, сделать своими руками какие-то архитектурные решения – они часто проигрывают. А в тех субъектах, где созданы региональные команды – это Иваново, это Московская область (там у нас больше всех было победителей, в Московской области – пять городов), это Нижний Новгород, это Самара (Самара не больше, но больше всех денег получила, потому что они выиграли в самых доходных, грубо говоря, номинациях) – там выиграли именно команды. Наша позиция: надо создавать региональные центры. Даже в нашем федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды" говорится о том, что к концу 2024 года в каждом субъекте Российской Федерации должен быть создан региональный центр компетенций. Где-то это министерство. Например, в Московской области создали отдельное министерство по благоустройству. Где-то это какие-то отдельные внебюджетные организации. Где-то это бюджетные организации. Где-то это общественные организации. Например, в Мордовии вместе с губернатором мы встречались со студенческими стройотрядами, и они решили на их базе сделать центр компетенций. Такой интерес есть. Будет больше региональных команд, будет расти качество проектов.



- А есть уже реализованные проекты после первого конкурса?



— Нет. Реализованных проектов нет. Сейчас они все в работе. Результаты у нас будут к концу строительного сезона, иначе придется финансирование вернуть. Особенность для победителей конкурса этого года – чтобы люди видели, что происходит на объектах, обязуем всех выставлять видеонаблюдение. И на нашем сайте gorodsreda.ru можно будет в режиме онлайн смотреть, что происходит на стройплощадках, чтобы любой мог посмотреть, как реализуется проект.



— То есть такой контроль будет всесторонний?



— Да. Мы еще отдельно к контролю привлекаем наших коллег из Общероссийского народного фронта, из других общественных организаций. У министерства большое количество других задач также по городской среде. Но у нас есть договоренности с общественными организациями, которые будут нам помогать в части общественного и иного контроля по реализации проектов. Нельзя обмануть ожидания людей.



— Индекс качества городской среды. 36 параметров. Как будут проводиться технические замеры соответствия этому индексу?



— Здесь ситуация следующая. Несколько параметров у нас будет основываться на базе форм статистической отчетности. Мы с Росстатом разрабатываем формы статотчетности для индекса. Еще по ряду показателей мы сделали запрос в субъекты Российской Федерации, чтобы они подготовили выборку только по городам, по каждому из 1117. Субъекты до 15 июля должны представить информацию, будем ее обрабатывать.

Другой блок информации будет получен учетом различных сервисов (Google, Яндекс, 2ГИС и другие). К примеру, есть такой критерий как съемка тех или иных общественных мест. Здесь, конечно же, большая работа будет проводиться по анализу социальных сетей, и отбору именно тех точек, которые привязаны к популярным местам, в которых люди фотографируются. Но я хочу выделить особенно важный показатель, связанный с учетом интересов маломобильных граждан. Для этого мы взаимодействуем с заинтересованными общественными организациями. Они хотят нам помочь, и показать те слабые точки, которые есть в каждом городе, в каком состоянии находятся именно необходимые сервисы – это и пандусы, это наличие такси, возможность легко попасть в общественные места.

36 показателей индекса – это такая матрица, которая покажет все слабые и сильные стороны того или иного города. При этом на рост показателей индекса будет влиять реализация сразу нескольких национальных проектов, поэтому мы не только ставим задачу перед городами, им предлагаются и реальные механизмы достижения цели.

Беседовала Елена Рузлева