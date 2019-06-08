Президент "Балтики": пивоваренной отрасли нужна стабильная и логичная законодательная база

О том, как "Балтика" планирует развиваться в России, к каким последствиям может привести маркировка алкогольной продукции и почему потребителю необходимо предоставлять право выбора, рассказал в интервью ТАСС президент компании "Балтика", исполнительный вице-президент Carlsberg Group по Восточной Европе Ларс Леманн.

— Мой первый вопрос посвящен объему продаж "Балтики" в России. Насколько благоприятным стал для компании 2018 год? Чего вы ждете от 2019 года?

— 2018 год стал удачным как для компании, так и для пивного рынка в целом. Рынок рос, и мы росли вместе с ним. Этому росту способствовало сочетание сразу нескольких факторов. Во-первых, в прошлом году в России проводился чемпионат мира по футболу, во время которого болельщики выпили изрядное количество пива. А во-вторых, летом долгое время стояла хорошая погода, которая тоже всегда побуждает россиян покупать и употреблять больше пива. Так что я бы даже сказал, что год стал идеальным для нас.

Конечно, в этом году рынок будет расти медленнее, потому что чемпионата мира в России уже не будет. Что касается второго фактора, погоды, то его сложно предсказать. Сейчас в Санкт-Петербурге стоит прекрасная погода, но не думаю, что можно ожидать повторения такого же хорошего лета, как в прошлом году.

— Какой объем средств компания направила в прошлом году на реализацию проектов в России?

— В прошлом году "Балтика" направила на свое развитие на российском рынке 3,5 млрд рублей. Эти средства были вложены как в производство компании, так и в расширение и модернизацию логистических цепочек, в развитие IT-систем, продвижение наших брендов и в обучение специалистов.

— Как вы можете сформулировать цель компании на российском рынке?

— Компания "Балтика" имеет на российском рынке две цели. Первая — укрепить лидерство в уже завоеванных сегментах на российском рынке пива. У нас есть много известных крупных брендов, под которыми мы продаем свою продукцию, с которыми мы намерены и дальше работать и укреплять свои позиции в регионе.

Но у нас есть и другая цель — разрабатывать новые продукты и выходить в новые сегменты. Одним из таких перспективных сегментов мы считаем безалкогольное пиво. Мы уже давно выпускаем безалкогольное пиво, а буквально только что, в мае, мы выпустили новый, не имеющий аналогов в мире натуральный продукт с добавлением ячменя, фруктовых соков и натуральных экстрактов, в котором также не содержится алкоголь. Мы считаем, что это действительно перспективное направление, и пытаемся продвинуться в нем.

— Насколько быстро вырастет, по вашим данным, рынок безалкогольного пива в России и с чем это связано?

— Рынок безалкогольного пива в России действительно очень быстро растет. Конечно, он не такой большой, как рынок пива с содержанием алкоголя, но тем не менее он уверенно набирает обороты в связи с растущим интересом населения к здоровому образу жизни. Понятно, что отчасти этот рост обусловлен эффектом низкой базы, но тем не менее мы считаем, что в дальнейшем его рост продолжится, пусть и не в столь значительных масштабах. Что касается "Балтики", то мы уже сейчас имеем ведущие позиции в этом сегменте и долю в размере примерно 50% от всего объема российского безалкогольного рынка. Этот показатель мы намерены наращивать и дальше.

— Вы не боитесь, что в погоне за здоровьем покупатели станут отказываться от пива с содержанием алкоголя в пользу безалкогольного?

— Люди хотят вести более здоровый образ жизни, и это одна из сильных тенденций не только в пивной индустрии, но и во всем потребительском секторе. Но это не означает, что люди не будут больше пить алкогольное пиво. Это означает, что они хотят иметь больше разнообразия для выбора. После утренней пробежки они могут захотеть выпить безалкогольное пиво, а вечером — бутылку пива с алкоголем, то есть иметь разные варианты на разные случаи жизни.

— Спасибо. Насчет безалкогольного пива все ясно. А какие факторы, на ваш взгляд, оказывают влияние на весь отечественный рынок пива?

— Не только для "Балтики", но и для всей пивоваренной отрасли в целом для дальнейшего развития важно иметь стабильную и логичную законодательную базу. Когда законодательство нестабильно и постоянно видоизменяется — то вводится запрет на продажу пива в киосках, то ограничивается производство больших ПЭТ-бутылок, то обсуждается возможность введения других запретов, — это приводит к дисбалансу на рынке и дополнительным издержкам со стороны производителей. Если же законодательство стабилизируется, то и ситуация на рынке станет спокойнее, и производители смогут максимально сосредоточиться на продаже пива.

— Сейчас российское правительство рассматривает возможность введения маркировки алкогольной продукции. Какова ваша точка зрения по этому поводу?

— Как представители пивоваренной отрасли, мы выступаем против как введения маркировки, так и лицензирования нашей продукции. Мы понимаем, что с помощью таких инициатив правительство намерено бороться с нелегальными производителями, но проблема в том, что для легальных добросовестных производителей эти меры могут стать дополнительной нагрузкой. Недобросовестные же участники рынка все равно найдут способ для ведения своей деятельности и уклонения от уплаты налогов, поэтому единственный результат, который будет получен в случае введения маркировки, — это усложнение условий ведения бизнеса для честных компаний. Мы убеждены, что следует сосредоточиться на обеспечении выполнения уже принятых мер.

— Вы считаете, что после этого российский пивной рынок станет более прозрачным?

— Нет никаких сомнений в том, что правительство России принимает правильные меры для "обеления" российского рынка пива и повышения прозрачности на нем. Но мы уверены, что добавление новых инициатив не решит эту проблему. Нужно в первую очередь убедиться в том, что участники рынка следуют тем правилам, которые уже действуют на рынке.

Беседовала Полина Гриценко