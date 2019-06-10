Глава ИМЭМО РАН: "Примаковские чтения" вошли в ТОП-10 мировых форумов

Президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Александр Дынкин рассказал в специальном интервью ТАСС об открывающемся 10 июня в Москве и уже зарекомендовавшем себя в мире 5-м научно-экспертном форуме "Примаковские чтения", а также ответил на вопросы о самых актуальных проблемах современности. — Хотелось бы с вами поговорить в первую очередь на тему "Примаковских чтений". Расскажите, пожалуйста, кто из гостей высокого уровня ожидается в этом году на форуме? — Это будут 5-е "Примаковские чтения", и в этом году исполняется 90 лет со дня рождения Евгения Максимовича Примакова, поэтому естественно, что мы посвящаем эти чтения его юбилею. Мы ожидаем 89 экспертов из 33 стран. Очень важно то, что у нас будет больше 700 российских участников. С этой точки зрения это уникальная конференция по сравнению с многими другими. Мы ожидаем несколько бывших лидеров государств, таких как Карл Бильдт, Александр Квасьневский, Микулаш Дзуринда из Словакии, будет экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль и очень много уважаемых экспертов, профессионалов, директоров. В том числе большие делегации из Индии, Китая. — Вы упомянули господина Габриэля. В целом представители западных стран охотно участвуют в чтениях, учитывая нынешнюю напряженность в отношениях с Москвой? — Наша конференция уже заняла свое место в плотном календаре международных встреч. Скажем, по американским рейтингам, она входит в топ-10 мировых конференций. И для сравнения, Мюнхенская конференция на 4-м месте, а мы на 7-м. Уже стало престижно приехать в Москву на эту конференцию, поэтому у нас практически нет отказов. — Никаких барьеров нет, получается? Скажите, а в чем будет особенность вот этих чтений? Вы уже упомянули юбилей. Может быть, какая-то особенная программа? — Мы стараемся сформулировать темы по мере, мы их обсуждаем, мы их готовим примерно месяцев шесть и стараемся их посвятить наиболее фундаментальным проблемам современного мира. Скажем, у нас есть первая панель, называется "Вступление западного либерализма и новые столкновения великих держав". Мы это придумали где-то, наверное, в январе, и вот это название, этот тренд, сохраняется и усиливается, если посмотреть на отношения Китая и Японии, если посмотреть на выход американцев из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Мы будем обсуждать, что будет после неолиберального социального контракта, какие модификации внутри политической жизни произойдут... Потому что прошедшие выборы в Европарламент не дали ответа на этот вопрос. Панель по Ближнему Востоку будет модерировать академик науки, одни из самых сильнейших наших арабистов. Основной вопрос будет в том, как выиграть мир на Ближнем Востоке. Модератором панели по Европе будет Вольфганг Ишингер, который является председателем Мюнхенской конференции. Мы с ним решили поговорить о том, сможет ли Евросоюз стать новым глобальным игроком. Потому что, как вы знаете, мнения на этот тему очень полярные. Если [президент Франции Эмманюэль] Макрон настаивает на стратегической автономии, то Варшава очень любит стратегические объятия. Честно говоря, не думаю, что стратегическая автономия возможна, но все-таки туда дрейфует Европа.

У нас будет панель по будущему системы ограничений вооружений, ее будет возглавлять заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, который, с моей точки зрения, является в нашей стране лучшим профессионалом по этой тематике

Замглавы МИД РФ Александр Грушко будет модерировать панель, которая будет обсуждать тему холодной войны. Есть ряд экспертов, которые говорят, что мы живем в ситуации второй холодной войны. Так ли это или не так? И какой выход — эскалация или завершение? Вы видите, такие вопросы непростые и они очень далеки от пропагандистских устремлений. И я в своем вступительном слове хочу сказать, что нам пора говорить не друг о друге, а друг с другом. Не обгонять без конца друг друга, а искать выход.

Я говорю, что если Россия каким-то образом нарушила международное право, то она нарушила монополию Запада на нарушения международного права