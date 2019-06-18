Сергей Лавров: РФ призывает не допустить резких действий по Оманскому заливу

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал в интервью ТАСС о перспективах контактов президентов РФ и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро, а также ответил на вопросы о возможных последствиях инцидента с танкерами в Оманском заливе.
— Прокомментируйте, пожалуйста, возможный визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро и заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Мадуро заключил некий оборонный контракт с Россией, чтобы "купить" постоянную поддержку Москвы.
— Насчет заявления президента Венесуэлы Николаса Мадуро о том, что он планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным — да, мы всегда готовы общаться с нашими венесуэльскими коллегами на высшем и высоком уровнях, такие контакты наверняка состоятся в обозримом будущем. Пока конкретных сроков не обсуждалось и, соответственно, конкретные контакты не запланированы. Но, повторю, мы всегда открыты к такого рода встречам.
Что касается заявления Джона Болтона, вы же понимаете, даже как-то не хочется комментировать…
Мы направляем в Венесуэлу наших экспертов, которые занимаются обслуживанием техники, поставленной в Венесуэлу по контрактам, подписанным еще при Уго Чавесе, — контрактам, которые в полной мере основываются на венесуэльском законодательстве. Каких-то вопросов здесь нет и быть не может. Взаимодействие России и Венесуэлы в военно-технической, экономической, гуманитарной, политической сферах является предметом отношений между Москвой и Каракасом. Советы постороннего, наверное, здесь совсем неуместны, хотя мы понимаем, что Соединенные Штаты сейчас советуют всем кому не лень.
— Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после известных событий в Оманском заливе. Возможны ли здесь полномасштабные боевые действия? Что может сделать Россия, чтобы этого не случилось? Есть ли у России какие-либо разведданные, свидетельствующие о том, кто мог совершить эту провокацию?
— У нас таких разведданных нет. Мы видим те очень мутные якобы "доказательства", которые представляют США, — какая-то видеопленка, какие-то фотографии, которые вызывают серьезные вопросы даже у их ближайших союзников.
Мы выступаем за то, чтобы было проведено тщательное расследование всех этих инцидентов. Кстати, в пользу этого с самого начала выступала и Исламская Республика Иран.
Насчет того, как ситуация может развиваться, — да, ситуация тревожная. Я бы не стал сразу делать негативные и катастрофические прогнозы. Надо потребовать от всех сторон проявлять сдержанность и не допускать резких действий, тем более на основе той же самой логики, которую Запад применял во многих других случаях под названием "highly likely". Вот эти "весьма вероятно" и "скорее всего" — это такие вещи, которые касаются слишком серьезных проблем, чтобы так легко с ними обходиться. Поэтому только расследование и только договоренность о том, чтобы нормализовать ситуацию. Ключ к тому, чтобы успокоить обстановку в этом районе, лежит в налаживании диалога между всеми странами Персидского залива. Имею в виду и арабские монархии, и ИРИ — при поддержке соседей, Лиги Арабских Государств, Организации исламского сотрудничества, "пятерки" постоянных членов ООН, Европейского союза.
Мы давно предлагаем начать процесс согласования такого рода укрепления доверия и формирования системы безопасности. Те, кто делает ставку на разжигание страстей между арабами и персами, арабами и курдами, внутри арабского мира — между суннитами и шиитами, руководствуются совсем не интересами народов региона, а своими геополитическими узкокорыстными соображениями.
Беседовала Юлия Шарифулина