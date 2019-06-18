Сергей Лавров: РФ призывает не допустить резких действий по Оманскому заливу

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал в интервью ТАСС о перспективах контактов президентов РФ и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро, а также ответил на вопросы о возможных последствиях инцидента с танкерами в Оманском заливе. — Прокомментируйте, пожалуйста, возможный визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро и заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Мадуро заключил некий оборонный контракт с Россией, чтобы "купить" постоянную поддержку Москвы. — Насчет заявления президента Венесуэлы Николаса Мадуро о том, что он планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным — да, мы всегда готовы общаться с нашими венесуэльскими коллегами на высшем и высоком уровнях, такие контакты наверняка состоятся в обозримом будущем. Пока конкретных сроков не обсуждалось и, соответственно, конкретные контакты не запланированы. Но, повторю, мы всегда открыты к такого рода встречам. Что касается заявления Джона Болтона, вы же понимаете, даже как-то не хочется комментировать…

Наши коллеги мусолят одну и ту же тему, когда все объяснения были давным-давно предоставлены

Мы направляем в Венесуэлу наших экспертов, которые занимаются обслуживанием техники, поставленной в Венесуэлу по контрактам, подписанным еще при Уго Чавесе, — контрактам, которые в полной мере основываются на венесуэльском законодательстве. Каких-то вопросов здесь нет и быть не может. Взаимодействие России и Венесуэлы в военно-технической, экономической, гуманитарной, политической сферах является предметом отношений между Москвой и Каракасом. Советы постороннего, наверное, здесь совсем неуместны, хотя мы понимаем, что Соединенные Штаты сейчас советуют всем кому не лень. — Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после известных событий в Оманском заливе. Возможны ли здесь полномасштабные боевые действия? Что может сделать Россия, чтобы этого не случилось? Есть ли у России какие-либо разведданные, свидетельствующие о том, кто мог совершить эту провокацию? — У нас таких разведданных нет. Мы видим те очень мутные якобы "доказательства", которые представляют США, — какая-то видеопленка, какие-то фотографии, которые вызывают серьезные вопросы даже у их ближайших союзников.

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