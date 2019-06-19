Глава МИД Швейцарии: напряжение в отношениях с РФ удалось снять

Начальник Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис рассказал в интервью ТАСС о возможностях для развития диалога с Россией, ответил на вопросы по международной проблематике, а также рассказал, зачем самолеты ВВС его страны сопровождали полет российской делегации. — Чем обусловлен ваш нынешний визит в Россию — некой памятной датой в истории отношений, подготовкой визита на более высоком уровне или необходимостью обсудить состояние двусторонних связей в нынешних условиях? — Этот визит в Россию совпадает с открытием нового комплекса зданий посольства Швейцарии в Москве. Я этому очень рад: посольство Швейцарии в Москве является одним из важнейших и крупнейших в сети наших дипломатических представительств. Впервые все участники работы по продвижению интересов Швейцарии в России — дипломатическое и консульское представительство, Швейцарский центр содействия бизнесу в России — разместились под одной крышей, и это очень хорошо. Помимо открытия нового посольства, этот визит в Россию позволит мне снова встретиться с главой российской дипломатии господином Лавровым. С момента моего вступления в должность в ноябре 2017 года я уже в четвертый раз встречаюсь со своим коллегой. — Как бы вы оценили нынешнее состояние отношений между Швейцарией и Россией в политической, экономической и гуманитарной сферах? — Наши отношения разнообразны и интенсивны: у нашего Федерального департамента иностранных дел проходит до 15 встреч в год с российскими коллегами из МИД РФ.

На эту тему Йоханн Шнайдер-Амман: отношения между Швейцарией и Россией можно назвать прекрасными

Мы обсуждаем вопросы международной политики, связанные с отдельными регионами или же с определенными направлениями. Это такие темы, как, например, положение на Ближнем Востоке или политика безопасности. Благодаря этим встречам складываются личные отношения и существуют многочисленные прямые каналы связи. Кроме того, хорошо функционирует взаимодействие между парламентами: в прошлом году, например, в Берне с визитом побывал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, годом ранее Москву и Санкт-Петербург посетил председатель Национального совета, нижней палаты нашего парламента, Юрг Шталь. Экономические отношения также интенсивны: 200 швейцарских компаний, работающих в России, создали здесь более 42 000 рабочих мест. Или, например, знаете ли вы, что современные поезда "Аэроэкспресс", следующие до московского аэропорта Домодедово, — это продукция швейцарской фирмы? — Какова текущая динамика нынешнего объема товарооборота по сравнению с предыдущим периодом? — В 2018 году Россия заняла 25-е место среди наших торговых партнеров с объемом торговли 2,8 млрд швейцарских франков — на 14% больше, чем в 2017 году. Это относительно скромные показатели по сравнению с огромным потенциалом для торговли. Но швейцарские компании считают Россию и Евразийский экономический союз важным рынком с высоким потенциалом роста. Швейцария является десятым крупнейшим иностранным инвестором в России. К сожалению, санкции ЕС и России, введенные после аннексии Крыма, отрицательно повлияли на финансовое и торговое сотрудничество. Хотя интерес России к иностранным инвестициям открывает благоприятные возможности для бизнеса швейцарских компаний, существуют проблемы в сфере регулирования. Швейцария постоянно работает со своими российскими партнерами над улучшением этих рамочных условий с тем, чтобы облегчить швейцарским компаниям приход в Россию. — В конце прошлого года СМИ активно обсуждали вопрос о якобы вовлеченности российских дипломатов в шпионскую деятельность на территории Швейцарии. Удалось ли урегулировать возникшие разногласия? — Эти вопросы действительно создали момент напряженности в наших отношениях в прошлом году.

Снять это напряжение позволили наши встречи с министром иностранных дел Лавровым в сентябре в Нью-Йорке и в ноябре в Женеве

Но нужно со всей определенностью сказать, что Швейцария, как и любая другая страна, не хочет мириться с незаконной шпионской деятельностью на своей территории. — Вспоминается ситуация в прошлом году, когда истребитель ВВС Швейцарии сопровождал борт с делегацией министра иностранных дел России Сергея Лаврова по пути из Женевы. Хотелось бы узнать, это был знак почета и уважения или недоверия? — Здесь речь не идет ни о выражении почтения, ни о недоверии. Швейцарские военно-воздушные силы регулярно, почти ежедневно, выполняют подобные вылеты, так называемые Live Missions, в ходе которых контролируется пролет государственных самолетов через воздушное пространство Швейцарии. Эта практика применяется одинаково по отношению ко всем государствам. — Как обстоят дела в туристическом секторе? Повлияли ли антироссийские санкции на туристический поток россиян в Швейцарию? — Между 2014 и 2016 годами мы наблюдали значительное уменьшение потока российских туристов в Швейцарию, что, безусловно, было связано с резкой девальвацией рубля в тот период. Из-за этого поездки в Швейцарию и соседние страны стали для российских путешественников очень дорогими. Однако начиная с 2017 года количество путешественников снова увеличивается, что очень радует. — Как вы полагаете, удастся ли вернуться к вопросу об отмене виз между европейскими странами и Россией в ближайшие годы? Могли бы Швейцария и РФ на взаимной основе отменить въездные визы? Что для этого требуется? — Краткосрочные визы продолжительностью до 90 дней выдаются в Швейцарии по тем же правилам, что и в других странах Шенгенского соглашения. Шенгенская виза также распространяется на Швейцарию. Как государство, ассоциированное с Шенгеном, Швейцария увязывает свои двусторонние соглашения о либерализации визового режима с политикой EC в этом вопросе. — Чем обусловлено решение об открытии почетных консульств Швейцарии в Самаре и Новосибирске? — В такой большой стране, как Россия, представленность в регионах является преимуществом.

Швейцария хотела бы усилить свое присутствие в российских регионах в целом, а не только в Самаре и Новосибирске