Мун Чжэ Ин: убежден, что Ким Чен Ын привержен цели денуклеаризации

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в совместном интервью ТАСС и ряду мировых агентств рассказал о том, как в Сеуле видят пути урегулирования ситуации на Корейском полуострове, полной денуклеаризации и перспективы переговоров о поддержании мира. По его словам, февральский саммит США — КНДР в Ханое нельзя считать провальным, ведь решить такой сложный комплекс проблем в одночасье на одном саммите просто невозможно, а лидеры двух стран по-прежнему настроены на диалог. — Несмотря на активную роль Южной Кореи в качестве посредника, переговоры между КНДР и США зашли в тупик после саммита в Ханое. Лидер КНДР Ким Чен Ын потребовал от США новых предложений, чтобы спасти переговорный процесс, до конца года. Есть ли у вас, как у человека, имевшего отношение к двум американо-северокорейским саммитам, какие-либо конкретные планы по возобновлению их диалога на ядерную тему? Какие усилия или меры будет предпринимать правительство Южной Кореи в будущем для продвижения денуклеаризации Корейского полуострова? — Прежде всего я хочу подчеркнуть, что, несмотря на то, что между Северной Кореей и США не было официального диалога после саммита в Ханое, готовность лидеров этих стран к диалогу не ослабевала. Доказательством тому является обмен личными письмами между двумя лидерами. Президент Дональд Трамп и председатель (Госсовета КНДР) Ким Чен Ын продолжают выражать непоколебимое доверие друг к другу. Кроме того, обе стороны ведут диалог относительно третьего саммита. Примечательно, что закрытым переговорам предшествовало взаимное понимание позиций друг друга, достигнутое благодаря саммиту в Ханое. Также между Югом и Севером по различным каналам ведется диалог для поддержания межкорейских переговоров. Решающими факторами для мирного процесса на Корейском полуострове являются диалог и стремление к диалогу. Это связано с тем, что полная денуклеаризация и режим постоянного мира на полуострове — это цели, которые невозможно достичь в одночасье.

В мирном процессе на Корейском полуострове уже достигнут значительный прогресс, и он по-прежнему неуклонно продвигается вперед

Нет оснований считать нынешнюю ситуацию в мирном процессе тупиковой только потому, что темпы остаются медленными. Председатель [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ын] направил личное письмо президенту Трампу, а также через первого заместителя заведующего отделом [пропаганды и агитации] ЦК Трудовой партии Кореи [ТПК] Ким Ё Чжон выразил соболезнования Югу в связи с кончиной бывшей первой леди Ли Хи Хо (вдовы бывшего президента Республики Корея Ким Дэ Чжуна — прим. ТАСС). Все это является значимым посланием. На прошлой неделе председатель [Госсовета КНДР] Ким Чен Ын подтвердил свою решимость вести диалог на саммите с председателем КНР Си Цзиньпином, который также поддерживает эту точку зрения. В мирном процессе на Корейском полуострове уже достигнут значительный прогресс, и он по-прежнему неуклонно продвигается вперед. Возобновление переговоров между Северной Кореей и Соединенными Штатами выведет его на новый уровень. Я верю, что теперь все сложилось так, чтобы это произошло. — Планируете ли вы снова встретиться с Ким Чен Ыном или направить в Северную Корею своего специального посланника? Если да, то когда было бы уместным провести вашу четвертую встречу на высшем уровне или направить своего представителя? — Это зависит от председателя [Госсовета КНДР] Ким Чен Ына. Я готов встретиться с ним в любое время. Как я говорил несколько раз ранее, я по-прежнему готов встретиться лично в любой момент, независимо от времени, места и формальностей. — Вы предложили сыграть посредническую роль между Соединенными Штатами и Северной Кореей и перед саммитом в Ханое сказали, что Южная Корея готова облегчить бремя США путем предоставления экономических уступок Северной Корее, что подогрело ожидания относительно возможности заключения договоренности. Чувствуете ли вы ответственность за провал саммита? Есть мнение, что Южной Корее не удалось должным образом донести позиции США до Севера, что находит отражение в продолжающейся критике в государственных северокорейских СМИ в отношении Юга. Что вы думаете об этом? — Мирный процесс на Корейском полуострове — это буквально процесс. Происходящее следует рассматривать как часть процесса, а не как одно отдельное явление. Необходимо исходить из этого.

Первый саммит Северной Кореи и США, прошедший в прошлом году, сам по себе стал историческим событием, а также стал исторической вехой с точки зрения соответствующих соглашений. Северная Корея согласилась полностью отказаться от своей ядерной программы, а США в свою очередь согласились положить конец враждебным отношениям с Севером, гарантировать его безопасность и нормализовать отношения между Северной Кореей и США. В соответствии с этими соглашениями, Север должен отказаться от своей ядерной программы, а США — обеспечить благоприятные условия, принимая ответные меры. Поскольку эти шаги должны быть сделаны на взаимной основе, я предложил президенту Трампу, чтобы [позиция] Южной Кореи, включая межкорейское экономическое сотрудничество, была в полной мере использована в качестве соответствующих мер, побуждающих Север предпринять шаги по денуклеаризации. Называть это предложение экономическими уступками Северной Корее неуместно. Я бы хотел поговорить о межкорейском экономическом сотрудничестве с двух точек зрения. Для начала, с точки зрения межкорейских отношений моя администрация стремится к сосуществованию и взаимному процветанию Юга и Севера. Достичь этого путем уступок с одной стороны невозможно. Стремление к экономическому процветанию обеих Корей является важной частью процесса развития межкорейских отношений. Исходя из этого базового подхода, я поделился с северокорейской стороной видением различных экономических аспектов, включая инициативу "Новая экономическая карта Корейского полуострова". Конечно, я понимаю, что полноценное экономическое сотрудничество возможно лишь после того, как на Корейском полуострове установится мир и [будет достигнута] полная денуклеаризация. Улучшение межкорейских отношений и экономическое сотрудничество также будут способствовать переговорам о денуклеаризации. Развитие межкорейских связей является движущей силой, способной ускорить денуклеаризацию. История показала, что ядерные угрозы Северной Кореи ослабевают, когда межкорейские отношения хорошие. Экономические обмены — это то, что нужно, чтобы помочь установить связи между людьми. Чем теснее и крепче экономическое сотрудничество, тем сложнее вернуться к прошлому состоянию конфронтации. Оживление межкорейского экономического сотрудничество внесет вклад в создание нового состояния сотрудничества, которое сможет способствовать миру и процветанию в Восточной Азии и за пределами Корейского полуострова.

Экономические обмены — это то, что нужно, чтобы помочь установить связи между людьми. Чем теснее и крепче экономическое сотрудничество, тем сложнее вернуться к прошлому состоянию конфронтации

Оценивая саммит в Ханое, я не рассматриваю его как провал, даже несмотря на то, что соглашение не было достигнуто. Успех денуклеаризации и мирного процесса на Корейском полуострове не может быть определен одним или двумя саммитами. Встреча на высшем уровне в Ханое дала возможность как Северной Корее, так и США за столом [переговоров изложить] все, чего они хотят, для откровенного обсуждения и для того, чтобы лучше понять друг друга. То, что обсуждалось в Ханое, станет основой для следующего этапа переговоров. Обе стороны четко понимают необходимость диалога. — После февральского саммита США — КНДР в Ханое стали усиливаться скептические взгляды относительно приверженности Северной Кореи задаче денуклеаризации. Как вы думаете, Северная Корея готова отказаться от своего ядерного оружия? Ким Чен Ын когда-нибудь открыто давал вам понять, что он готов отказаться от существующего ядерного оружия без изменений относительно альянса США и Южной Кореи или касательно военного присутствия США в Южной Корее, Японии или других частях в Азиатско-Тихоокеанском регионе? — Однозначная решимость председателя [Госсовета КНДР] Ким Чен Ына заключается в том, чтобы двигаться в будущее, выбрав экономическое развитие вместо ядерного арсенала. Во время трех встреч на высшем уровне со мной председатель [Госсовета КНДР] Ким Чен Ын выразил намерение как можно быстрее завершить процесс денуклеаризации и сосредоточиться на экономическом развитии. Кроме того, он никогда не увязывал денуклеаризацию с вопросом альянса Республики Корея и США или с выводом американского контингента из Южной Кореи. Я верю в решимость председателя [Госсовета КНДР] Ким Чен Ына относительно денуклеаризации.

Вместе с подтверждением решимости Северной Кореи добиться денуклеаризации важно создать условия, в которых Север мог бы сосредоточиться на принятии соответствующих мер

Не только я, но и другие лидеры, которые встречались с ним, включая председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, все говорят, что доверяют обещаниям председателя [Госсовета КНДР] Ким Чен Ына. Можно сказать, что доверие является предварительным условием для диалога. Вместе с подтверждением решимости Северной Кореи добиться денуклеаризации важно создать условия, в которых Север мог бы сосредоточиться на принятии соответствующих мер. Председателю [Госсовета КНДР] Ким Чен Ыну необходимо помочь на пути к этой цели, чтобы он поддерживал свою приверженность отказу от ядерного оружия.

Во время нескольких моих бесед с председателем [Госсовета КНДР] Ким Чен Ыном я почувствовал, что он довольно гибкий, но решительный человек. Например, результаты первого межкорейского саммита (в апреле 2018 года — прим. ТАСС) были объявлены на совместной пресс-конференции, которая в прямом эфире транслировалась по всему миру. Это было беспрецедентно. Изначально планировалось опубликовать письменный документ в виде совместного заявления, но я предложил провести пресс-конференцию, учитывая историческое значение саммита и заключенных на нем договоренностей, и председатель [Госсовета КНДР] Ким Чен Ын сразу принял это предложение. Я с нетерпением жду, когда председатель [Госсовета КНДР] Ким Чен Ын продемонстрирует такую гибкую решимость и во время переговоров по денуклеаризации, и я считаю, что это возможно. Я думаю, что самым быстрым способом для денуклеаризации дипломатическим путем является создание обстановки безопасности, в котором председатель [Госсовета КНДР] Ким Чен Ын мог бы решительно действовать для отказа от ядерного оружия. — После провала саммита в Ханое Южная Корея выразила скептицизм по поводу шансов на заключение крупной сделки, которая могла бы решить все сразу, и вместо этого призывала к более мелким сделкам, которые могли бы вновь запустить процесс. Но Сеул не привел конкретных примеров того, как будут выглядеть такие сделки. Какие потенциальные сделки имеет в виду Южная Корея? — Северная Корея и США уже достигли соглашения о конечной цели переговоров о денуклеаризации. Вкратце, полная денуклеаризация Северной Кореи в обмен на гарантии безопасности для северокорейского режима и прекращение враждебности в отношениях. Это соглашение остается в силе. На нынешнем этапе задача заключается в том, чтобы решить, как выполнить обещания, данные друг другу: [определиться с] методами и последовательностью. Это в какой-то мере связано с уровнем доверия друг к другу. Преодолеть море недоверия сразу будет непросто, поскольку враждебные отношения [США и КНДР] сохраняются уже более 70 лет. Кроме того, этот процесс неизбежен, потому что невозможно реализовать то, что согласовано, одним махом. По этой причине моя администрация делает упор на том, какой должна быть взаимосвязь между переговорами и доверием. Это связано с построением доверия путем диалога и переговоров, чтобы это доверие, в свою очередь, давало положительные результаты диалога и переговоров. Это, без сомнений, самый быстрый и надежный путь к денуклеаризации. — В своей недавней речи в парламенте Швеции вы сказали, что Северная Корея должна продемонстрировать международному сообществу свою приверженность полной ликвидации своего ядерного оружия и установлению мира. Могли бы вы уточнить, какие действия необходимо предпринять? — В прошлом году Северная Корея демонтировала свой ядерный полигон Пхунгери, за чем наблюдали журналисты со всего мира. Со своей стороны Северная Корея сделала первый шаг на пути к полной денуклеаризации. Кроме того, Север пообещал в присутствии экспертов из соответствующих стран окончательно демонтировать свой полигон для испытания ракетных двигателей Тончхан-ри. Пхеньян также заявил о своем намерении демонтировать ядерные объекты в Йонбёне. Все это следует упомянуть, но все же я бы хотел отметить, что Северная Корея должна как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы убедить международное сообщество в своей готовности к полному отказу от ядерной программы. Она также может продемонстрировать свою решимость по денуклеаризации, отреагировав на предложение США провести переговоры на рабочем уровне. Если Пхеньян оставит позади свою пассивную позицию, которую он занял после саммита в Ханое, и будет стремиться к достижению соглашения на будущих переговорах, это поможет ему завоевать доверие международного сообщества. — Во время своей поездки в Европу в октябре прошлого года вы также сказали: "Если действия по денуклеаризации Северной Кореи будут признаны необратимыми, то этому необходимо будет способствовать путем смягчения санкций ООН". Что вы понимаете под необратимым процессом? Какой уровень санкций будет допустим, если Север действительно достигнет такой необратимой стадии? — На саммите в Ханое обсуждался полный демонтаж ядерного комплекса в Йонбёне. Комплекс Йонбён является центральным среди ядерных объектов Северной Кореи. Если все ядерные установки [на территории] комплекса, включая объекты по переработке плутония и установки по обогащению урана, будут полностью разрушены и уничтожены, можно будет сказать, что денуклеаризация Северной Кореи вступила в необратимую стадию. Несмотря на то что на последней встрече в Ханое договоренность достигнута не была, я ожидаю существенный прогресс, если две стороны продолжат переговоры на основе того, что обсуждалось в Сингапуре и Ханое. Если на переговорах между Северной Кореей и США, а также в процессе денуклеаризации будет достигнут существенный прогресс, то будет набирать обороты межкорейское экономическое сотрудничество — например, возобновление деятельности в Кэсонском индустриальном парке. Такой прогресс также поможет международному сообществу добиваться частичного или постепенного ослабления санкций Совета Безопасности ООН [в отношении КНДР]. Если переговоры о денуклеаризации возобновятся, ключом для переговоров будет определение того, какие меры придется принять Северу, чтобы сказать, что достигнут существенный [прогресс в] денуклеаризации. Другими словами, чтобы [можно было] считать, что Север вступил в необратимую стадию [денуклеаризации]. Для этого будет необходимо уточнить значение [понятия] "денуклеаризация", по этому вопросу не было достигнуто договоренности на саммите в Ханое.

Если на переговорах между Северной Кореей и США, а также в процессе денуклеаризации будет достигнут существенный прогресс, то будет набирать обороты межкорейское экономическое сотрудничество — например, возобновление деятельности в Кэсонском индустриальном парке

Ключ [к успеху] — это доверие. Именно поэтому я подчеркнул [важность] доверия во имя мира и денуклеаризации на Корейском полуострове в своем выступлении в шведском парламенте. Поскольку стороны уже стремятся разрешить соответствующие вопросы путем диалога, они должны вести его, доверяя друг другу. В частности, Северная Корея должна поверить обещаниям международного сообщества обеспечить ее безопасность и светлое будущее при условии, что она откажется от своей ядерной программы. Конечно, доверие должно быть взаимным. Вот почему Северная Корея должна активно вести диалог с международным сообществом не только на переговорах с США о денуклеаризации, но и в рамках других двусторонних и многосторонних дискуссий. Диалог поможет укрепить уверенность, а уверенность в свою очередь поможет поддержать диалог. Также важно продолжать проекты по обмену и сотрудничеству, о которых договорились две Кореи. Реализация соглашений демонстрирует силу доверия для построения мира. Я буду продолжать совместную работу, чтобы помочь восстановить доверие между Северной Кореей и международным сообществом. — В следующем году исполнится 70 лет с момента начала Корейской войны, и многие хотели бы положить конец пережиткам холодной войны на Корейском полуострове к 25 июня (день начала войны — прим. ТАСС). Пожалуйста, расскажите нам в целом о вашей дорожной карте по достижению мира на Корейском полуострове, которая включает переговоры Северной Кореи и США по денуклеаризации, декларацию об окончании Корейской войны, полной денуклеаризации и подписанию мирного договора. Какие цели вы бы хотели достичь во время своего пребывания на посту для установления режима мира на Корейском полуострове? Во время выступления в Осло в Норвегии вы упоминали [идею] "мира для людей" и "позитивного мира, который бы менял [к лучшему] повседневную жизнь людей". Что конкретно вы об этом думаете? — Мирный процесс на Корейском полуострове — это уничтожение последних пережитков соперничества времен холодной войны и в то же время долгий путь, который вместе проходят лидеры обеих Корей и США. Главная цель заключается в достижении полной денуклеаризации путем переговоров и установления постоянного режима мира путем провозглашения окончания войны и заключения мирной договоренности. Все это вместе составляет совершенно новый путь, который еще никто никогда не проходил раньше. По этой причине мы делаем все, что можем, чтобы постоянно и на каждом этапе предпринимать искренние усилия [на этом пути].

Мир на Корейском полуострове означает избавление от последних пережитков холодной войны и от постоянной угрозы войны. С этой целью мы сейчас прилагаем все усилия для достижения полной денуклеаризации и постоянного режима мира

Я убежден, что этот путь правильный. Цель, которую мы должны достичь, однозначна. Переговоры соответствующих сторон приведут к разработке дорожной карты, в которой будут перечислены подробные меры, необходимые для достижения цели, а также временные рамки. Корейский полуостров уже более 65 лет находится в состоянии перемирия. Несмотря на то что благодаря кропотливым усилиям в прошлом году была создана атмосфера примирения и сотрудничества, по-прежнему есть вероятность того, что повседневная жизнь нашего народа будет нарушена. Мир в настоящее время не окончательный. В то же время в условиях временного мира мы имеем возможность еще раз ясно понять, насколько драгоценным является мир. Для меня, как президента единственной в мире разделенной страны, увидевшей полномасштабный конфликт, вызванный холодной войной, мир — это историческое обязательство и ответственность, возложенная на меня в том числе и конституцией. За время моего пребывания на посту невозможно будет достичь всего, однако "реки" мира и денуклеаризации на Корейском полуострове уже текут. Таким образом, я надеюсь, что это течение зайдет так далеко, что его уже невозможно будет обратить вспять, по крайней мере до конца моего срока. Мир на Корейском полуострове означает избавление от последних пережитков холодной войны и от постоянной угрозы войны. С этой целью мы сейчас прилагаем все усилия для достижения полной денуклеаризации и постоянного режима мира. Более того, концепция установления мира должна быть шире. Корейский полуостров должен стремиться к общему процветанию как единое сообщество. Мы должны идти не только по пути к решению политических и военных вопросов, но и по пути к обогащению жизней всех членов сообщества во всех экономических, общественных и культурных аспектах. Это и есть [концепция] "мира для людей". Усилия, направленные на то, чтобы вмести идти по пути экономического развития и процветания, разделять культурные ценности и наслаждаться ими, справляться с бедствиями и болезнями, улучшат повседневную жизнь всех людей в обеих Кореях. Если мы будем продолжать накапливать эти усилия, то мы избавимся от чувства антипатии, поселившегося в сердцах людей из-за продолжительного состояния конфронтации, что позволит людям осознать ценность мира в их повседневной жизни. — В прошлом году произошло заметное снижение напряженности на Корейском полуострове. В мае КНДР осуществила несколько ракетных пусков, которые, впрочем, не привели к серьезной эскалации ситуации. Как, на ваш взгляд, будут развиваться события в этом году? Какие шаги планирует предпринять Республика Корея? — Шаги по дальнейшему снижению напряженности будут предприниматься на двух направлениях. Первое — это денуклеаризация, связанная с северокорейско-американскими переговорами. Второе — это задача Севера и Юга — снижение военных трений, вызванных обычными вооружениями. Подписание Пхеньянской декларации от сентября 2018 года положило начало таким шагам. К настоящему времени обе Кореи полностью прекратили враждебные действия в районах, прилегающих к военно-демаркационной линии, демилитаризовали Совместную зону безопасности, вывели ряд постов охраны из демилитаризованной зоны, провели совместную инспекцию устья реки Ханган. Ведутся поиски останков военнослужащих в ДМЗ, что было невозможно ранее.

Межкорейское соглашение в военной сфере особо важно и для процесса денуклеаризации, поскольку благодаря ему резко снижается вероятность случайных вооруженных столкновений между двумя Кореями. Тем самым создаются благоприятные условия для диалога по вопросам денуклеаризации. Можно даже сказать, что благодаря этому соглашению пуски Северной Кореей ракет малой дальности не привели к резкому росту напряженности на Корейском полуострове и к срыву диалога по денуклеаризации. В случае если межкорейское военное соглашение будет в полной мере соблюдаться, это позволит нам перейти на новый уровень [доверия], достичь большей прозрачности в военной сфере, обмениваться важной информацией посредством межкорейской военной комиссии, наблюдать за проведением военных маневров и учений. Далее, по мере достижения прогресса в деле денуклеаризации, мы сможем ликвидировать угрозу, представляемую такими видами вооружений, как нацеленная на Сеул северокорейская дальнобойная артиллерия, а также ракеты малой дальности, которыми располагают обе Кореи. — Считаете ли вы до сих пор, что возобновление межкорейских экономических проектов, таких как Кэсонский индустриальный парк и туристический комплекс в Кымгансане, в обмен на демонтаж северокорейского ядерного комплекса в Йонбёне будет выгодным, поможет установить доверительные отношения с Пхеньяном и подготовить базу для более масштабных проектов в будущем? Одним из главных компонентов для всеобъемлющего урегулирования ситуации на Корейском полуострове являются межкорейские отношения и трансграничные экономические проекты. Некоторые эксперты считают, что их реализация в настоящее время затруднена из-за тупика, в который зашел диалог США и КНДР. Каковы, на ваш взгляд, перспективы таких проектов? — Я никогда не увязывал возобновление межкорейских экономических проектов с демонтажом ядерного комплекса в Йонбёне. Тем не менее вопрос о возобновлении работы Кэсонского технопарка и туристического комплекса в Кымгансане выглядит привлекательно как для двух Корей, так и для США, поскольку они могут уменьшить бремя международного сообщества, включая Соединенные Штаты, и продемонстрировать Северной Корее, как будет выглядеть ее будущее в случае полного отказа от ядерных вооружений. Именно поэтому я предложил президенту США Дональду Трампу активно использовать межкорейское экономическое сотрудничество в качестве одной из ряда мер, направленных на то, чтобы Север предпринял субстантивные шаги для денуклеаризации. Для успешного развития межкорейских отношений необходимо осуществлять разные проекты экономического сотрудничества. Для этого требуется отмена международных экономических санкций, что, в свою очередь, произойдет после значимого прогресса в денуклеаризации Северной Кореи. Все реализуемые сейчас проекты межкорейского сотрудничества проводятся в полном соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и без единого их нарушения. Правительство Республики Корея проводит политику, направленную на содействие диалогу между США и Северной Кореей, развивая отношения с Пхеньяном в рамках, допускаемых санкциями. С тем чтобы продолжать долгий путь к полной денуклеаризации и установить постоянный мир на Корейском полуострове, необходимо воплотить инициативу совместного процветания двух Корей. Правительство Республики Корея приложит максимальные усилия для скорейшего создания таких условий. — На фоне растущих в обществе политических разногласий и противостояния правящей и оппозиционной партий, считаете ли вы, что с момента прихода к власти смогли исполнить надежды и чаяния участников протестов со свечами (выступавших за отставку бывшего президента страны Пак Кын Хе, замешанной в коррупционном скандале — прим. ТАСС)? Как насчет обещаний, которые вы дали южнокорейским политикам? Есть ли какие-то вещи, которые вы узнали уже после прихода к власти, и жалеете, что не знали о них заранее? Что произошло с реформой чеболей (крупных южнокорейских корпораций — прим. ТАСС)? — Все достижения Республики Корея были совершены благодаря силе народа, и массовые демонстрации со свечами символизируют эту силу. Моя администрация приступала к работе в отблеске этого света и ожиданий людей, несших его. И до сих пор эта сила помогает моей администрации двигаться дальше.

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Многие перемены уже начались и происходят прямо сейчас. В сердце этих реформ лежит олицетворяемый народом суверенитет, идеи справедливости и правосудия. Многих перемен удалось достичь, реформировав силовые ведомства, которые раньше были выше закона и граждан. Проведены антикоррупционные реформы, которые ликвидировали обман и привилегии, разрушавшие жизни простых граждан, искоренено множество неразумных и несправедливых порядков. Преодолевая порочную практику прошлых лет, когда социальные и экономические возможности и блага были сосредоточены в руках небольшой группы людей, мы стремимся построить новую страну, в которой процветают все граждане. Сегодня интересы всего мира заключаются в преодолении структурного низкого экономического роста, экономической поляризации и неравенства. Для этого Корея намерена создать инновационное, инклюзивное государство и проводить реформы в самых разных сферах. В частности, это и реформа конгломератов, цель которой — создание справедливого экономического порядка. Южнокорейские конгломераты и крупные компании на протяжении десятилетий были локомотивом высокого экономического роста в стране и будут играть в этом важную роль и в будущем. Что мы хотим изменить, так это непрозрачную и несправедливую сторону экономики — детище системы, в которой доминируют конгломераты. Желания граждан, высказанные на демонстрациях со свечами, невозможно реализовать все сразу. Тем не менее правительство Республики Корея в демократическом и зрелом духе продолжит работать над этими задачами до их полной реализации. — Рассматривает ли южнокорейское правительство возможность обращения в Международный суд ООН по вопросу о компенсациях жертвам принудительной трудовой мобилизации корейских рабочих во время Второй мировой войны? Может быть, представители власти обращались к юристам пострадавших с просьбой отложить конфискацию имущества японских компаний или создать специальный фонд? Собираетесь ли вы обсудить эту ситуацию с премьер-министром Японии Синдзо Абэ? — Я неоднократно публично высказывался об отношениях РК и Японии. Во-первых, двусторонние связи между нашими странами очень важны, и они должны быть больше нацелены на будущее. Во-вторых, правительствам наших стран необходимо объединить усилия, чтобы не дать историческим спорам нанести вред перспективному сотрудничеству. В этой связи я не думаю, что позиция японского правительства отличается от нашей. Если мы хотим вывести отношения Японии с Республикой Корея на новый уровень, исторические споры не должны использоваться для достижения политических выгод на национальном уровне. Исторические противоречия не являются выдумкой нашего правительства. Скорее, они произрастают из печальной истории нашего совместного [с Японией] прошлого. Несмотря на заключенные договоры между Японией и Кореей, по мере развития международных норм и прав человека раны прошлого обнажились снова. Прежде всего следует признать, что жертвы до сих пор страдают от событий прошлого. В конечном счете, наши страны должны сосредоточиться на том, как излечить боль пострадавших. Недавно южнокорейское правительство предложило жизнеспособное решение вопроса о трудовой эксплуатации корейских рабочих во время Второй мировой войны, с которым обратилось к властям Японии. Как правительство демократической страны, мы учли решение Верховного суда в процессе подготовки предложения. Мы также учли мнения различных категорий граждан, заинтересованных в решении этой проблемы, в том числе непосредственно пострадавших. Такое решение стало необходимой мерой, которая будет способствовать примирению между всеми заинтересованными сторонами и продвинет отношения между нашими странами на один шаг вперед.

Если мы хотим вывести отношения Японии с Республикой Корея на новый уровень, исторические споры не должны использоваться для достижения политических выгод на национальном уровне. Исторические противоречия не являются выдумкой нашего правительства

Что касается моих взглядов, дверь для диалога всегда открыта, в том числе по означенному выше вопросу. На данный момент от японской стороны зависит, сможем ли мы воспользоваться представленной возможностью в виде саммита G20 или нет. — Ряд наблюдателей оптимистично отмечают, что недавний визит председателя Китая Си Цзиньпина в КНДР поможет сдвинуть с мертвой точки переговоры о денуклеаризации. С другой стороны, некоторые аналитики высказывают опасение, что Китай использует проблему ядерного вооружения КНДР в качестве рычага давления на США, что в свою очередь укрепляет союз Пекина и Пхеньяна, но ослабляет позицию Сеула. Ранее в администрации президента Республики Корея сообщали, что Пекин и Сеул обсуждали визит Си Цзиньпина в КНДР. Осуществлялся ли обмен посланиями по вопросу денуклеаризации между Севером и Югом через китайского лидера? Если да, то в чем была суть этих посланий? На ваш взгляд, какую роль будет играть Китай в процессе ядерного разоружения КНДР в контексте визита Си Цзиньпина в Пхеньян? — С марта 2018 года председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел 13 встреч с лидерами других государств: пять раз с главой Китая, три раза с южнокорейской стороной, дважды с президентом США и по одному разу с руководителями России, Сингапура и Вьетнама. Наше правительство приветствует тот факт, что Северная Корея расширяет сеть контактов с внешним миром. Стремление КНДР стать частью мирового сообщества представляет собой шаг к установлению мира. Республика Корея и КНР поддерживают частые контакты по способам достижения денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове. Правительство Китая полностью понимает подход моей администрации к мирному процессу в регионе. Мы тесно сотрудничаем по этому вопросу. В этой связи наше правительство с энтузиазмом отнеслось к проведению саммита Си Цзиньпина и Ким Чен Ына до встречи лидеров КНР и Республики Корея. Мы надеемся, что визит председателя Си Цзиньпина в Пхеньян придаст импульс переговорному процессу после затишья, возникшего вслед за американо-северокорейским саммитом в Ханое. Надеюсь, что состоявшаяся на прошлой неделе поездка главы КНР в Северную Корею станет поворотной точкой для возобновления переговоров между двумя Кореями, а также между КНДР и США. На предстоящем саммите Группы двадцати я смогу лично встретиться с председателем Си Цзиньпином и узнать о результатах его визита в Пхеньян. — Планируете ли вы на саммите G20 обратиться к лидерам США, Китая, России, Японии и других государств с просьбой выступить в качестве посредников на фоне зашедших в тупик переговоров Вашингтона и Пхеньяна о ядерном разоружении? — Мирный процесс на Корейском полуострове всегда развивался при поддержке международного сообщества. Ничего не изменилось и по сегодняшний день. Денуклеаризация и мир на Корейском полуострове станут сдвигом исторической парадигмы, способным уничтожить пережитки противостояния периода холодной войны. Поэтому я очень серьезно отношусь к сотрудничеству с международным сообществом, в особенности напрямую с заинтересованными в этом странами.

Китай и Россия продолжают играть конструктивную роль в поиске мирного решения проблемы Корейского полуострова