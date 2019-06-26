Алексей Иванов: профессия писателя мне далась очень трудно

В Москве прошел первый кинофестиваль экранизаций "Читка". Оценивали представленные киноработы мэтры современной литературы, среди которых был один из самых экранизируемых писателей в России, автор ставших знакомыми многим российским зрителям романов "Географ глобус пропил" и "Тобол" — Алексей Иванов. О том, легко ли быть писателем в России, почему фильмы, снятые на основе литературных произведений, имеют больше зрителей и что общего между "Игрой престолов" и романом "Тобол", писатель рассказал в интервью ТАСС. — Вы стали членом жюри фестиваля, почему решили одобрить приглашение к участию в этом киносмотре?

На эту тему Алексею Иванову не понравился снятый по его книге фильм "Тобол"

— Для меня вообще это первый фестиваль, в котором я принял участие. Обычно я все подобные предложения отклонял. Я считаю, что фестиваль экранизаций — это правильная и очень своевременная инициатива. Дело в том, что в современном кино фильмы, которые сняты на основе литературных произведений, по статистике имеют на 50% больше зрителей, чем фильмы на основе авторских сценариев. Драматургическая основа для фильма очень и очень важна, ее режиссеры и ищут в литературе. Ну и поскольку у меня у самого много произведений экранизируется, то для меня это еще и профессиональный интерес. — Да, ведь вы самый экранизируемый писатель в России. — Есть такое мнение. И мне, конечно, приятно это слышать, хотя это и не совсем точно. Жанровых писателей экранизируют гораздо больше.

Я интегрирован в этот процесс, потому что литература сейчас во многом зависит от кинематографа. Чтобы профессионально работать в литературе, желательно разбираться и в киноиндустрии. Главные тренды культуры сначала отрабатываются в кинематографе

— Лучше экранизируется потому, что более продуманы характеры персонажей и сюжет? — Наверно, тут надо все-таки спрашивать у режиссеров, а не у писателя. Но я полагаю, что такое количество предложений об экранизации связано с тем, что я продолжаю традицию русской классической литературы, а для русской литературы всегда был важен сюжет. А сюжет — это как раз то, что ищет в литературе кинематограф. — Сейчас в процессе находится экранизация вашего последнего романа "Пищеблок". Есть ли уже какие-то подробности? — По поводу "Пищеблока" нет, я пока не вникал в этот процесс. Знаю, что сейчас идет работа над сценарием. Это продюсерская компания "Среда" Александра Цекало. Продюсеры планируют начать съемки в следующем году. А сейчас начались съемки по роману "Общага-на-Крови". Режиссер Роман Васьянов как раз в эти дни снимает полнометражный фильм в Питере, картина будет называться "Тенерифе". В июле начнутся съемки сериала и полного метра по роману "Сердце пармы", под Москвой и на Урале построены масштабные декорации. Еще сейчас идет работа по экранизации моей документальной книги "Вилы" — это история пугачевщины. Компания StarMedia совместно с телеканалом "Россия" планирует выпустить сразу два фильма: документальный фильм и восьмисерийный драматический сериал. Кто режиссер, еще пока не известно. Сценарий для документального фильма я пишу сам.

Я не особенно интересуюсь тем, как проходят съемки по моим книгам. Автор отвечает за роман, фильм — это уже сфера ответственности режиссера. И моя позиция — не мешать. Если меня спрашивают, то я, конечно, отвечаю, но предпочитаю, как зритель, ждать финального результата

— Обидно же потом видеть несоответствия с книгой… — Конечно, разочарования случаются, но это лотерея, рулетка. Если ты боишься проиграть, то не участвуешь в игре. Но если ты не участвуешь в игре, ты никогда не выиграешь. — Какая из ваших экранизаций нравится вам больше всего? — Они для меня все разные, и мне сложно их сравнивать. Мне нравится и "Географ", и "Ненастье". Я был на съемках "Общаги" и ожидаю, что этот фильм может стать таким же любимым. — В одном из предыдущих интервью вы сказали, что считаете себя "системным человеком", который знает, над чем будет работать в дальнейшем. На данный момент над чем? — Я уже работаю. Сейчас я пишу сценарий сериала, но пока не могу открывать подробности этого проекта. Контракт требует секретности. Думаю, через пару месяцев я смогу об этом рассказать. — В предыдущих интервью вы говорили, что хотите описать крепость Пиллау в Балтийске. Задумка сохранилась? — Да, я недавно путешествовал по Польше и решил расширить географию, но сейчас не буду называть конкретные города и описывать сюжетные линии. Это пока секрет. — Вы хотели бы попробовать себя в каких-то жанрах? Например, фантастике. — Я сейчас как раз работаю в одном из этих жанров. — В связи с недавним завершением сериала "Игра престолов" не было идеи написать отечественную версию цикла "Песнь Льда и Пламени"? — Нет, не планирую. Дело не в создании вселенной. Мне в "Игре престолов" нравится не вселенная: ничего нового в этих рыцарях, замках, драконах и подобных вещах нет. Мне нравится структура, формат, и я этот формат опробовал в романе "Тобол": переплетение в сюжете многих линий, причем у каждой свой жанр — роман-воспитание, роман-путешествие… — Легко ли быть писателем в России?