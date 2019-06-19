{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Северной Ирландии начались съемки приквела "Игры престолов"

Сюжет сериала "Долгая ночь" разворачивается за тысячу лет до "Игры престолов"
Кадр из сериала "Игра престолов" HBO
Описание
Кадр из сериала "Игра престолов"
© HBO

Съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету "Игры престолов", начались в Северной Ирландии. Об этом сообщает Belfast Telegraph

На эту тему
Полцарства за Железный трон. Сколько стоила "Игра престолов"

По данным издания, для съемок в течение прошлой недели подготовили "различные объекты", включая Titanic Studios в Белфасте. Это одна из крупнейших киностудий Европы, она была задействована при съемках "Игры престолов".

В "Долгой ночи" будут показаны события, происходившие за тысячу лет до "Игры престолов". Одну из ролей в приквеле сыграет Наоми Уоттс, дважды номинированная на "Оскар".

Сериал HBO "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Всего сериал состоит из восьми сезонов. Заключительная серия вышла 19 мая 2019 года, ее посмотрели в день выхода 19,3 млн человек.

Теги
Ирландия
Режиссер Михаил Брашинский планирует снять фильм про секты
Главную роль планирует сыграть Петр Федоров
Читать полностью