СМИ: в Северной Ирландии начались съемки приквела "Игры престолов"

Съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету "Игры престолов", начались в Северной Ирландии. Об этом сообщает Belfast Telegraph .

По данным издания, для съемок в течение прошлой недели подготовили "различные объекты", включая Titanic Studios в Белфасте. Это одна из крупнейших киностудий Европы, она была задействована при съемках "Игры престолов".

В "Долгой ночи" будут показаны события, происходившие за тысячу лет до "Игры престолов". Одну из ролей в приквеле сыграет Наоми Уоттс, дважды номинированная на "Оскар".

Сериал HBO "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Всего сериал состоит из восьми сезонов. Заключительная серия вышла 19 мая 2019 года, ее посмотрели в день выхода 19,3 млн человек.