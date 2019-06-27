Глава АСВ: временная администрация в банках сразу после отзыва лицензии ускорит их санацию

Агентство по страхованию вкладов уже до конца года рассчитывает ввести ряд инициатив по упрощению процедуры санации банков и системы торгов имуществом ликвидируемых банков, также планируется запуск электронной платформы для выплат страхового возмещения вкладчикам. О том, насколько нововведения сократят время оздоровления кредитных организаций и сколько сэкономит переход на безбумажный документооборот в рамках электронной платформы, рассказал ТАСС глава АСВ Юрий Исаев. — Юрий Олегович, раньше вы заявляли, что АСВ технически готово к переходу на выплаты страхового возмещения по дистанционным каналам. Когда можно ожидать такой переход? Законопроект уже существует? — Мы благодарны банкам-агентам. В сложные времена, когда было много выплат, вся система страхового возмещения отработала без сбоев. Пик пришелся на 2016–2017 годы, когда наступило 129 страховых случаев и мы выплатили почти 1,0 трлн рублей более чем 1,5 млн вкладчиков. В этом, безусловно, заслуга не только АСВ, но и наших партнеров, которые с этой нагрузкой справились. Стоит сказать и о другом важном участнике — Банке России, оперативно обеспечившем нас необходимыми кредитами для осуществления выплат страхового возмещения. Мы, кстати, уже вернули Банку России 132 млрд рублей. Однако мир меняется, и мы должны смотреть чуть дальше.

Мы создаем такую систему, в которой человек при страховом случае сам определяет канал обслуживания и контрагента, через которого ему будет перечислено страховое возмещение

Этот выбор можно будет сделать из нескольких опций: через сайт АСВ, маркетплейс под эгидой Банка России, Единый портал государственных услуг или непосредственно в банке (в том числе через его сайт или мобильное приложение), который присоединится к нашей системе. Банки, которые первыми это сделают, получат определенное преимущество. Сегодня конкуренция выходит на более технологический уровень, где бороться за клиента нужно не благодаря тому, что ты выиграл конкурс у АСВ и выплачиваешь вкладчикам возмещение, а потому что ты более технологичен, более понятен для клиента, более надежен с точки зрения и информационной, и платежной безопасности. Технологически все это осуществимо уже сейчас. Основной вопрос, который мы обсуждаем с экспертами, — кибербезопасность создаваемой системы. Мы никогда не согласимся на запуск системы, в которой будем видеть информационные, технологические или транзакционные риски. При этом важно, что полного отказа от привлечения банков-агентов не произойдет, так как мы обязаны обеспечить нашим менее "цифровым" и более консервативным вкладчикам возможность прийти в офис банка и получить выплату наличными. По данным, полученным из реестров страховых выплат за последние два года, треть вкладчиков — старше 60 лет, а по размеру остатков средств на счетах на них приходится почти половина от общего размера вкладов, и уровень их готовности к цифровым услугам, естественно, не так высок, как у молодого поколения. А законодательно, надеюсь, вопрос будет решен в ближайшее время. — Получится запустить систему до конца года? — Сразу после принятия необходимых изменений в федеральные законы и издания подзаконных актов мы приступим к реализации финального этапа, в ходе которого будет проведена тестовая эксплуатация элементов системы. Для нас принципиально важно, чтобы электронные выплаты агентства функционировали так же безупречно, как и обычные (офисные), поэтому полностью система будет запущена только после отработки всех мельчайших деталей. Но мы реализуем и другие инициативы: например, в мае подключились к системе "Госпочта" "Почты России". Внесли законопроектные предложения по замене в ряде случаев письменных уведомлений на более оперативное sms-информирование.

В целом мы уходим от бумажного документооборота с клиентом: вкладчики и кредиторы банков с отозванной лицензией, которые имеют подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг, будут получать сообщения агентства через свой личный кабинет

Цель проекта — повышение скорости и удобства получения информации кредиторами, а также сокращение затрат АСВ на отправку корреспонденции. Важно, что мы не только экономим бюджет АСВ, но и сохраняем средства конкурсной массы, которые мы не тратим на отправку бумажной корреспонденции, а направляем на расчеты с людьми. — Сколько удалось сэкономить благодаря внедрению этого безбумажного электронного документооборота? — Пока это сумма небольшая: на начальном этапе письма направлены нескольким сотням кредиторов. Но мы планируем рассылать несколько видов сообщений и уведомлений, и так как в банках сотни тысяч вкладчиков, в перспективе экономия будет исчисляться миллионами рублей. — Вы сказали, что те банки, которые будут с вами сотрудничать по новой системе, окажутся в более выгодном положении. — Скорее в более конкурентном. К открытому стандарту электронных выплат сможет присоединиться любой банк, соответствующий его требованиям. — А кто-нибудь из банков уже к вам обращался? Например, Сбербанк. Он довольно-таки крупный банк и, думаю, продвинутый в этом деле. — Мы проговаривали вопрос перехода на новую систему взаимодействия со всеми крупнейшими банками, которые являются нашими основными партнерами по выплатам. Их IT-подразделения и наши департаменты, которые занимаются внедрением и разработкой системы, взаимодействуют. Безусловно, нужно время и ресурсы, чтобы в большой и сложной IT-системе любого банка провести какие-либо изменения. С помощью крупнейших банков мы пытаемся нащупать такой стандарт цифрового взаимодействия, который удовлетворит взаимные интересы как агентства, так и банков. Например, запуск системы страхования малого бизнеса, которая, как вы знаете, начала работать с 1 января этого года, тоже потребовал от банков большой технологической работы. И не все банки-агенты к этой дате успели полностью подготовиться к выплатам страхового возмещения малым предприятиям, перенастроить собственные информационные и платежные модули. К счастью, наши ключевые партнеры оказались в полной готовности, и первые выплаты МСП прошли без осложнений. Сложность состоит в том, что, когда ты должен начать выплачивать страховку и делать это быстро — в течение 14 дней после страхового случая, как мы всегда делаем, система должна быть полностью автоматизирована. — Немного статистики. На какую сумму с начала года АСВ произвело возврат средств по проектам по предупреждению банкротства? Сколько получено в качестве процентов за использование предоставленных агентством средств? — Мы можем анализировать статистику по итогам первого квартала. Размер текущего финансирования агентством мер по предупреждению банкротства составляет 1,16 трлн рублей, из которых 1,08 трлн рублей — это кредиты Банка России, 76 млрд рублей — это средства имущественного взноса Российской Федерации в агентство, 2,6 млрд рублей — это имущественный взнос Банка России в агентство. Это основные показатели по данной системе. Заемщиками за этот квартал возвращено более 7 млрд рублей в счет погашения основного долга и уплачено около 2 млрд рублей в качестве процентов. Как видите, ничего непредвиденного и неожиданного за первый квартал не произошло. — В январе вы говорили, что АСВ выиграло по своим искам в судах с ликвидированными банками дела на сумму 4 трлн рублей, но ответчики вернули только 100 млрд рублей. Как-то изменилась ситуация? — Здесь, к сожалению, статистика негативная. Балансовая стоимость активов составляет 4,5 трлн рублей, а реальная их стоимость оценивается не более 12%.

По оценке агентства, не менее 80% активов ликвидируемых банков — это технические ссуды, за которыми нет "живых" заемщиков

Это часть схем, которые позволяли обходить требования банковского регулирования. Но действующее законодательство обязывает нас по данным активам судиться, хотя, если исходить из задачи экономии средств конкурсной массы, реальной необходимости в этом нет, тратить на такие иски время, силы и деньги нецелесообразно. Также, начиная судиться, мы далеко не сразу добираемся до ареста активов. Нам приходится по крупицам собирать информацию во время разбора банковских архивов, восстановления серверов, в рамках совместной работы с правоохранительными органами и только потом идти в суд. Пока мы соберем всю необходимую информацию внутри банка, а ее умело прячут или уничтожают, пока мы ее обобщим и в понятном виде представим в суд, проходит много времени. Ликвидные активы зачастую еще до нашего назначения в банк выводятся и переоформляются на третьих лиц. Нужны новые правовые механизмы для прямого обращения взыскания на такие активы, в том числе находящиеся у третьих лиц, минуя изнуряющие стадии судов с "однодневками" по техническим кредитам, через которые такие активы выводились. Средний срок проведения ликвидационных процедур составляет три года, во многом его длительность обусловлена необходимостью проведения судебных разбирательств и сроками ведения исполнительных производств по взысканию в том числе и безнадежной задолженности. Сейчас мы обсуждаем с Банком России предложения, которые позволят нам сконцентрировать юридические усилия на тех судах и на тех процессах, где есть шанс получить реальные результаты, а от затратного взыскания бесперспективных технических ссуд отказаться. — А по срокам сколько занимают суды по тем делам, когда понятно, что за этими суммами ничего не стоит? — Можно и до трех лет судиться.

У бывших собственников и менеджеров есть желание уйти от ответственности. Соответственно, они бьются в судах, до последнего доказывая, что это не вывод денег, а просто рыночный дефолт заемщика. Их интерес здесь не только в том, чтобы не отдавать деньги, а еще и в том, чтобы доказать свою якобы невиновность