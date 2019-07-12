Глава "Почты России": через "цифру" мы повысим качество услуг

Масштабная цифровизация "Почты России" — одна из основных задач предприятия, которая должна значительно улучшить его бизнес-процессы и качество услуг. Кроме того, предприятие делает особый акцент на повышении своей социальной и инфраструктурной роли, что определяет его стратегию на годы вперед.

В интервью ТАСС в преддверии Дня российской почты, который отмечается в этом году 14 июля, генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов рассказал о том, как предприятие собирается вступать в цифровую эпоху и почему считает важным направлять большие средства на повышение зарплат своим работникам.

— Начать хотелось бы с одного из наиболее важных для "Почты России" вопросов — повышения зарплат работникам, на которое до 2020 года планируется выделить 11,5 млрд рублей. Насколько приоритетной для вас является эта задача?

— Верно, один из важнейших вопросов, которые у нас имеются на предприятии, — это уровень зарплат. Мы посмотрели, как оплачивается труд почтальонов, операторов, водителей, и, к сожалению, пришли к выводу, что уровень зарплат в среднем отстает от сопоставимых профессий, причем для сотрудников основного производства разрыв между прежней зарплатой и средней по рынку составлял примерно 20%. После этого мы приняли программу по увеличению зарплаты на предприятии в среднем как раз на 20%.

— Сохраняются ли планы во выплатам?

— Да, мы разделили этот процесс на четыре этапа и за 1,5 года эту задачу решим. Кроме того, где-то повышение зарплат будет больше в силу того, что в тех регионах, где повышается зарплата, оклад докладывается до МРОТ, и это очень важно, потому что от оклада начисляются все надбавки, премии и соцвыплаты. Повышая оклад до МРОТ, мы решаем очень важную проблему, которая образовала дисбаланс после резкого роста МРОТ во второй половине 2017 года.

— Другое важное событие для "Почты России" — акционирование, которое должно пройти до 1 октября этого года. Как проходит подготовка к этому процессу?

— До 1 октября мы планируем принимать стратегию акционерного общества и долгосрочную программу развития. Она у нас практически разработана, более того, отдельные ее элементы фактически реализуются. Это наш большой план по созданию логистической инфраструктуры, плюс все процессы, связанные с цифровизацией, которая позволяет нам ускорять некоторые процедуры и наши бизнес-процессы, делать их дешевле.

— Если говорить о цифровизации внутренних процессов, как "Почта России" работает в этом направлении?

— Как пример, создание системы контроля и учета товарно-материальных ценностей на предприятиях, которая существовала в непрозрачном виде, а теперь мы на всех этапах — от закупки до расходования — через IT-систему все видим. Эта система позволяет до 15–20% снизить расходы на материальные ценности.

— Есть ли другие интересные проекты в этой сфере?

— Одна из наших задач сейчас — запуск электронного магазина для совершения типизированных закупок. Фактически это сервис, где они размещаются и довольно быстро могут быть осуществлены. До 70% заказов в "Почте России" могли бы осуществляться через него. Это сокращение сроков, лучшая цена, прозрачный процесс. Во втором полугодии 2019 года мы его запустим.

— Как цифровизация влияет на оказание стандартных услуг "Почты России"?

— Возьмем получение и отправление писем от государственных структур. На самом деле юридический вопрос доставки и отправки таких писем очень важный, "Почта России" — уникальная компания, которая может обеспечить доставку и в электронном виде, и в бумажном, и гибридную доставку — перевести из электронного в бумажный вид и обратно. И вот этот весь комплекс мы можем осуществить на территории всей страны, потому что у нас есть и инфраструктура, и технологии.

— О каких объемах тут идет речь?

— Объем таких юридически важных контактов ежегодно порядка 3 млрд отправлений, из которых только 3% — это электронный оборот, а все остальное еще предстоит перевести в такой вид. При этом предприятие может увеличить подобный объем по юридически значимым отправлениям до 30% в ближайшие два-три года.

— Еще один важный вопрос работы "Почты" — это логистика. У компании большие планы по созданию логистических центров по всей России. Когда можно ожидать завершения большей части работ по открытию этих пунктов?

— Сейчас у "Почты" порядка 800 распределительных центров, у нас работают до 60 логистических узлов. Мы понимаем, что зачастую это устаревшая инфраструктура и ее необходимо обновлять, для чего совместно с ВТБ создали компанию "Национальные логистические технологии" и планируем построить 38 логистических центров. Сейчас этот проект активно развивается, по 11 центрам мы уже согласовали технологическое решение и выбрали земельные участки, не позднее августа-октября выйдем на работы непосредственно, чтобы к концу 2020 года значительную часть всей инфраструктуры запустить в эксплуатацию.

— Переходя к зарубежному направлению, в апреле "Почта России" зарегистрировала дочернюю компанию RP Logistics (Shenzhen) Co.Ltd. в Китае. Для каких целей это было сделано?

— Создавая нашу китайскую "дочку", мы хотели получить возможность лучше контролировать весь процесс перемещения посылки. До этого по территории Китая посылка шла в ответственности почты Китая или Гонконга, и мы не могли влиять на сроки прохождения. В российский почтовый канал посылка попадала только в момент прохождения таможни на территории РФ. Нашей целью стало заведение всего трафика из Китая в Россию на нашу "дочку", таким образом, чтобы мы уже на территории Китая начали отслеживать товар: понимать сроки, влиять на них. Это нам позволяет сэкономить до трех дней — это очень много и очень важно.

— Работает ли это в обратную сторону, то есть при развитии экспорта?

— Да. Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил перед Минфином, Федеральной таможенной службой и нами задачу — разработать решение для возврата НДС при экспорте через почтовые каналы. Технологически мы сейчас с Минфином это решение прорабатываем. Если запустим, появится меньше ограничений, чтобы этот экспорт развивался. Так мы создаем инфраструктурную историю, в которую приглашаем всех заинтересованных участников.

— Если вернуться к вопросу работы "Почты России" на международном направлении: в Европе вами уже созданы сортировочные пункты в Великобритании, Германии и Финляндии, есть ли положительный эффект?

— Импорт, экспорт и транзит продукции, особенно приобретенной в онлайне, — те вещи, над которыми мы должны работать. По европейскому направлению мы видим, что трафик существенно ниже азиатского, но в этом году темпы роста европейского направления в два раза больше азиатского. Это говорит о том, что мы очень фокусно работаем по Европе и понимаем, что решения, которые мы предложили в области поддержки инфраструктуры через прием посылок, упрощенные процедуры, положительно сказываются на объемах.

— Стоит ли ожидать расширения деятельности "Почты России" на Запад?

— Своему отделению в Берлине мы поставили задачу более активной деятельности филиальной сети по Европе. Берлин, Финляндия, Великобритания — по Европе этого нам на данный момент достаточно. Кроме того, у нас есть центр почтового обмена в США — там тоже активизировали нашу деятельность. Вместе с тем мы заинтересованы в развитии европейского направления: принципиальное различие европейского канала от азиатского — по европейским каналам заказывают более дорогие и тяжелые вещи. Мы же получаем тарифы на доставку в зависимости от веса.

— Но с учетом бурного развития онлайн-торговли неминуемо возникнет потребность расширять свою деятельность?

— Доставочный бизнес распространен и развивается высокими темпами во всех странах, как и переход офлайн-торговли в онлайн. Но для этого нужна логистика — здесь мы можем точно так же предлагать свои логистические услуги не только в РФ, но и на конкурентных рынках Восточной Европы, СНГ. Чтобы выходить с подобной стратегией, нам надо иметь правильное качество, отлаженные процессы и эффективную экономику — именно этим мы занимаемся на российском рынке и ставим себе первоочередной задачей качественный сервис внутри страны.

— Планируете ли в итоге стать международной компанией?

— Когда мы сформируем железобетонную репутацию, можно будет развиваться как полноценная международная компания. Пока мы нашу международную деятельность ограничиваем развитием экспорта, созданием инфраструктуры, чтобы максимально надежно доходил импорт, обеспечиваем транзит. О вопросах, связанных с экспансией нашей деятельности, в душе мечтаем, но пока что про себя.

— Помимо функций транзита "Почта России" выполняет и функцию социальную: предлагает товары первой необходимости, оказывает государственные и финансовые услуги. Планируете ли продолжать развиваться в этом направлении?

— "Почта" находится на всей территории страны, зачастую это единственный объект инфраструктуры на многие километры. Мы предложили государству создать на базе почтовых отделений так называемые центры притяжения, которые и так формируются в ряде случаев естественным образом. Для государства такое предложение ценно тем, что мы принципиально повышаем качество выполнения социальной функции, выравниваем качество спектра услуг между городом и деревней. Почтальон уже не просто несет письмо, он может предлагать и другие сервисы, и они востребованы гражданами.

— В этом году 14 июля мы отмечаем День российской почты. Что бы вы хотели пожелать сотрудникам "Почты России"?

— Профессия почтового работника, с одной стороны, незаметная и, может быть, в повседневной жизни не часто замечаемая. Чаще всего мы чувствуем значимость этой профессии, когда что-то идет не так. Вместе с тем эта работа постоянно востребована, например, когда страна переходит на цифровое ТВ или случаются бедствия наподобие паводка в Иркутской области. В такие моменты на "Почту" ложится большая нагрузка, наши почтальоны и операторы порой героизм проявляют, чтобы все эти задачи выполнить. Поэтому хотел бы поблагодарить сотрудников "Почты" за работу в этом году и пожелать им в дальнейшем работать во благо населения страны.

Беседовали Давид Комахидзе, Ольга Шнайдер