Глава МИД ДНР: Киев на переговорах озабочен лишь интересами олигархов

Несмотря на смену власти в Киеве, переговоры между Украиной и ДНР не сдвинулись с мертвой точки. Есть ли шанс на прекращение блокады Донбасса, как именно она началась и кто в ней виновен — в интервью главы МИД ДНР Натальи Никаноровой. — Наталья Юрьевна, в последнее время медиапространство Украины наполнилось мгногочисленными заявлениями Владимира Зеленского. Самое пристальное внимание приковано к тем из них, которые касаются ситуации в Донбассе и прежде всего — возможности снятия экономической блокады региона. Как республики оценивают это предложение или даже скорее требование, которое озвучил президент Украины?

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— То условие, которое выдвинул президент Украины для снятия экономической блокады Донбасса, — это очередное подтверждение того, что украинские власти заботятся в первую очередь не о нуждах граждан, а об интересах крупного бизнеса. Озвученное господином Зеленским требование о том, что снятие блокады возможно в обмен на возврат предприятий олигархам дает очень предметное понимание: новоизбранный руководитель Украины — не президент от народа. — Сейчас представители Украины любят говорить о том, что блокады Донбасса вроде бы и не было никакой. Хотя совершенно очевидно, что никаких связей между Украиной и республиками сейчас практически не осталось. Как вообще происходил этот разрыв? — Заявления украинских властей о том, что блокады якобы никогда и не было, — это очередное подтверждение их крайнего лицемерия.

Руководство Украины поступательно делало все для тотальной блокады республик и отрыва Донбасса от Киева

В июне 2014 года Киев обязал прекратить работу учреждений и организаций, которые находятся в районе проведения "антитеррористической операции". С октября 2014 года был введен порядок постановки на учет внутренне перемещенных лиц, по сути, официально разделивший граждан Украины на "своих" и "чужих". С ноября 2014 года были остановлены все социальные выплаты, прекращено банковское обслуживание и деятельность государственных предприятий. В январе 2015 года была введена пропускная система, обусловившая огромные очереди на КПВВ, что в результате вызвало прогрессирующую коррупцию, негуманное отношение к ожидающим, а также многочисленные случаи смертей пожилых граждан на пунктах пропуска.

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Кульминацией процесса стали акции украинских националистов, проводившиеся с начала 2017 года. Блокирование транспортного сообщения с республиками под лозунгом: "Нет торговле с террористами!" началось 16 февраля с перекрытия автомобильных путей и установки блокпоста в районе поселка Золотое. 27 февраля руководство республик потребовало от украинской стороны принять меры для снятия блокады. Задержки с поставками угля вызвали на Украине рост тарифов на электроэнергию. 4 марта началась железнодорожная блокада. 14 марта силами СБУ блокада была снята, а участники разоружены. Но уже на следующий день, 15 марта, СНБО Украины объявил о полной остановке транспортного сообщения с республиками. Таким образом, блокада была официально возглавлена украинскими властями, прогнувшимися под давлением радикалов. С этого момента разрыв между республиками и Украиной усугубился многократно. С апреля 2017 года прекращена поставка электроэнергии сначала в ЛНР, а с июля поставки электричества республикам прекращены полностью.

В этих условиях введение 1 марта внешнего управления на предприятиях, принадлежащих украинскому бизнесу, стало жизненной необходимостью