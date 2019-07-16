Игорь Додон: мы не можем позволить себе роскошь терять время

Президент Молдавии Игорь Додон отправляется в среду в Москву с коротким рабочим визитом, который станет первым после произошедшего в июне острого политического кризиса, приведшего к смене власти в Молдавии. О предстоящих переговорах, развитии внутриполитической ситуации в стране, ее влиянии на российско-молдавское сотрудничество он рассказал в интервью ТАСС. — Игорь Николаевич, с кем будете встречаться в Москве, что намерены обсудить? — Запланирована встреча с вице-премьером, спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком, руководством "Газпрома". Ситуация в нашей стране изменилась к лучшему, мы не можем себе позволить роскошь терять время.

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Есть много вопросов, они касаются наращивания торгово-экономического сотрудничества, социальной части, наших мигрантов, гуманитарной сферы. Обсудим приднестровское урегулирование, поставки газа, возобновление после трехлетнего перерыва работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заседание которой планируется уже в сентябре. Как вы знаете, экспорт молдавской агропромышленной продукции в Россию растет впечатляющими темпами благодаря договоренностям с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным об отмене пошлин на некоторые молдавские товары с 1 января по 1 июля 2019 года, которая недавно была продлена еще на полгода. — Есть ли в составе делегации представители сформированного в июне правительства Майи Санду? Или, как в последние годы, сотрудничать с Россией будут президент и поддерживающая его Партия социалистов? — Ситуация после смены власти в Кишиневе коренным образом изменилась — в отличие от прежних лет между нашими странами возобновлено сотрудничество как на парламентском, так и на правительственном уровне. Недавно Москву посетила делегация молдавских депутатов во главе со спикером Зинаидой Гречаный. В ее составе были представители различных фракций, в том числе и представляющие правый блок Аcum ("Cейчас"). Вместе со мной в Москву едет вице-премьер Василий Шова. — Какие из обсуждаемых вопросов вы могли бы выделить? — Один из главных — газовый. Действующий контракт на поставку голубого топлива в республику истекает в конце 2019 года, необходимо согласовать и подписать новый.

Ситуация с транзитом через Украину очень непростая и во многом зависит от политической ситуации в соседнем государстве

Есть риск сокращения транзита газа из России в Балканские страны через Украину и нашу страну начиная с 2020 года. Это негативно скажется на доходах республики от транзитных услуг, а также может привести к сокращению, а то и прекращению поставок российского газа в нашу страну. — Но прежнее правительство Павла Филипа много говорило об обеспечении альтернативных поставок энергоносителей из стран ЕС. — Говорили много, да мало что сделали. Трубопровод Унгены — Кишинев для поставок газа из соседней Румынии, на который выделил деньги ЕС, так и не достроен. Но даже если он будет готов, непонятно, откуда взять для него газ. Также неясно, сможет ли республика в случае необходимости наладить реверсные поставки газа через ту же украинскую газотранспортную систему. — Но есть и другая проблема, которая сейчас активно обсуждается в Молдавии, — повышение тарифов для населения, которое эксперты уже называют неизбежным. — Прежний кабинет оставил нам в наследство "энергетическую бомбу", из-за которой цены на газ действительно могут резко подскочить. Избежать этого можно, задействовав как внутренние резервы, так и внешние — договариваться с "Газпромом" о скидке, причем не с 1 января, а прямо сейчас. Считаю, что в этом нам может помочь полученный республикой статус наблюдателя при ЕАЭС. В ходе визита я намерен представить руководству "Газпрома" кандидата на пост главы совместного российско-молдавского предприятия "Молдовагаз" Вадима Чебана, который ранее занимался энергетикой в Министерстве экономики, был заместителем главы Гагаузской автономии. Он и займется решением этих проблем. — Известно, что сопровождающий вас вице-премьер Шова курирует приднестровское урегулирование. Этому вопросу также будет уделено внимание? — Здесь тоже есть что обсудить. На прошлой неделе в Кишиневе и Тирасполе побывали делегации представителей переговорного формата "пять плюс два" (Молдавия и Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС — прим. ТАСС). По итогам [этого визита] было решено активизировать переговорный процесс.

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В частности, планируется заседание в этом формате в Братиславе (Словакия), где будет оценен достигнутый прогресс в реализации прежних договоренностей и определены дальнейшие приоритетные вопросы по мерам укрепления доверия. Осенью этого года переговорщики намерены собраться на ежегодную конференцию в Баварии, которая организуется ОБСЕ. Со своей стороны я предложил сосредоточиться на обеспечении беспрепятственного передвижения граждан между двумя берегами Днестра, гуманитарных проектах, включая гарантию права на образование, создании единого экономического пространства, а также предпосылок для перехода к переговорам по политическому урегулированию приднестровской проблемы. Мы высоко ценим роль России в приднестровском урегулировании и рассчитываем на ее поддержку в реализации этих планов. — Новая власть в Молдавии поставила задачу демонтировать олигархический режим, который выстроил бывший лидер Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк. Задача сравнимая с расчисткой авгиевых конюшен, и многие местные эксперты считают, что сделать это в рамках нынешнего законодательства практически невозможно. Некоторые убеждены, что здесь все средства хороши, в том числе и те, которые использовала прежняя власть. Ваше мнение? — Хороший вопрос. Плахотнюк создавал свою порочную власть более десяти лет, начав еще во времена президента Владимира Воронина. И то, что он бежал из страны, еще не означает, что выстроенная им система разрушена. Но пользоваться "методичкой Плахотнюка" для ее демонтажа, как это советуют некоторые, мы себе позволить не можем. Мы многим рисковали, ломая эту систему, чтобы коренным образом изменить ситуацию в стране. Скажу прямо, если бы президента, новое парламентское большинство и правительство не поддержали ЕС, Россия и США, многие депутаты, как и глава государства, наверняка оказались бы в тюрьме, как это нередко случалось с прежними оппонентами олигарха. Люди пошли за новой властью, так как поверили, что прошлые времена беззаконий больше не вернутся. И обмануть их ожидания нам нельзя. — Но "система Плахотнюка", как видим, сдаваться не торопится? — Эту систему я бы разделил на несколько составляющих — государственные структуры, экономика и СМИ. Самая сложная ситуация в госструктурах, но здесь процесс уже пошел. То, что олигарх выстраивал в течение многих лет, уже посыпалось в ходе начавшейся две недели назад волны отставок. Это все судьи Конституционного суда, затем последовали руководители Национального центра по борьбе с коррупцией, полиции, глава Службы информации и безопасности, генеральный прокурор, представители других силовых органов, ЦИК.

Уверен, будут произведены необходимые перестановки в правительстве, других структурах, государственных предприятиях, которыми руководили ставленники ушедшего режима