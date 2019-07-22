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Интервью

Пьер Ришар: надоели мне дни рождения, не хочу

Пьер Ришар Елена Афонина/ТАСС
Описание
Пьер Ришар
© Елена Афонина/ТАСС

"Я вас люблю". Эту фразу французский актер Пьер Ришар произносит по-русски практически без акцента и без неприятного чуткому российскому уху автоматизма. Произносит искренне. И обращается он при этом к российским зрителям. Конечно, публика отвечает ему взаимностью. И это еще мягко сказано. Было бы уместнее написать — боготворит. Но сам актер признается, что давно не видел такого накала эмоций (или даже страстей), с которым его встречали в Ессентуках, на открытии Второго кинофестиваля популярных киножанров "Хрустальный Источникъ", который продлится до 27 июля. 

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Фестиваль с некоторой долей фанатизма гордится своей гигантской красной ковровой дорожкой (даже очень быстрым шагом по ней за пару минут не пробежишь). Она пролегает почти по всему центру города, ее длина — 555 метров. И на каждом сантиметре дорожки Ришар, которого сопровождала его российский продюсер Анна Ващилина, слышал признания в любви и абсолютно искренние аплодисменты. Без селфи с курортниками и местными жителями (и не только местными: на фестиваль приехали люди из Пятигорска, Железноводска, Кисловодска и других городов), разумеется, не обошлось. А зрителей собралось более 20 тыс., так что не каждый выдержал бы такой наплыв любви... 

Однако президент и основатель фестиваля, актер Эвклид Кюрдзидис, по приглашению которого Пьер Ришар приехал в Ессентуки, нашел, как отблагодарить актера и наглядно продемонстрировать людскую любовь. На открытии фестиваля 20 июля знаменитый француз получил специальный приз "За высокое служение искусству", диплом об открытии именного знака на "Аллее звезд" в центре Ессентуков, золотое украшение и кожаный пиджак (внезапно), представил фильм "Игрушка" со своим участием. Он приехал в Ессентуки лишь на сутки, прервав съемки в новом фильме и отложив отпуск с семьей, но успел побывать в Пятигорске, пройтись по лермонтовским местам, постоять в очереди за минеральной водой ("Не думал, что когда-нибудь буду стоять в очереди за водой", — пошутил Пьер), восхититься Кавказом и твердо, без тени юмора пообещать, что обязательно приедет на третий по счету кинофестиваль. А также дать интервью ТАСС, единственному из СМИ. Актер рассказал, почему не будет отмечать 85-летие, на что обиделся Никита Михалков и за что он, как самый русский из французов (не считая Депардье), любит Россию.

Пьер, вы довольно часто шутите, что путешествуете по России больше, чем некоторые россияне. Расскажите, пожалуйста, что же вас так привлекает в России?

— Знаете, я всегда впечатлялся и вдохновлялся большими пространствами. Однажды во Владивостоке увидел табличку: "До Москвы 9300 километров". Теперь не сплю, думаю об этом все время. Это же действительно безумные расстояния! Ну и, конечно, приятно, когда тебя так хорошо принимают.

А помните свой первый приезд в Россию?

— Конечно. Впервые приехал в Москву, как раз когда сломали Берлинскую стену. Зимой. В два часа ночи пошел на Красную площадь. Наверно, минус 30 было. Я пошел с гидом, с переводчиком. Народу нет, пустынно. И вдруг появляются три бабушки. И мы с ними одни на площади. Они подошли ко мне. А я утром прилетел, вот только что, был немножко потрясен городом. В стрессе был слегка. Они узнали меня, плакали, смеялись. Я не понял, что происходит, был очень удивлен. И переводчик сказал мне: "Они говорят, что вы были светом в конце их тоннеля".

И я тогда понял, что между нами, между русскими и французами, есть ниточка, которую не разорвать. И меня с русскими, и русских со мной связывает эта нить

— Судя по реакции на ваше появление в Ессентуках — это даже не нить, а почти канат... 

— Конечно, я не столь эмоционален, как россияне, я же не славянин. Может быть, не так все чувствую, как русские. Русские ведь очень впечатлительные. Они плачут, смеются — и все это в одну и ту же секунду. Мне это так нравится! Но даже если ты француз — а я такой прямо француз-француз, настоящий картезианец, — все равно ты не можешь не любить русских. И я всегда повторяю изречение про вашу страну: "В России даже прошлое неочевидно".

— Да, это правда. При этом мы знаем вас не только как артиста, но и как режиссера. Я, например, видела, как в Ханты-Мансийске вам дарили какие-то безумные валенки, на одной пресс-конференции требовали немедленно получить российское гражданство и почему-то вручили паспорт мордвина... Не было никогда мысли сделать какую-то документальную историю, поделиться, передать все эмоции в фильме, например?

— Другие люди за меня делали подобные фильмы. И у этих документальных фильмов был успех. Но, правда, русские — настолько особый народ, настолько специфический... И это было бы интересно — сделать такое кино. Для европейцев, именно западных европейцев, это было бы интересно.

— Но конкретных планов нет?

— Если бы я делал документальные фильмы, я бы снимал их про русских людей, а не про себя в России. Но, с другой стороны, это же все вместе сплетено. Но я не могу все время ходить и "якать". В этой ситуации нужно сохранять объективный взгляд на вещи.

— Благодаря Анне Ващилиной вы практически по всей России проехали со своими спектаклями. Я видела "Пьер Ричард III". И, могу сказать честно, никогда в жизни так не смеялась. Это было что-то поразительное. Скажите, пожалуйста, нет ли планов привезти в Россию еще какую-нибудь постановку?

— В Париже в конце этого года с Матильдой Мэй буду играть пьесу. Это театр, где ничего не говорят. Матильде и мне нравится Чарли Чаплин, Бастер Китон... Немое кино. Потрясающий спектакль без слов. Я бы хотел с ним объехать весь мир.

Премьера спектакля "Пьер Ричард III" в Москве, 2016 год Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Премьера спектакля "Пьер Ричард III" в Москве, 2016 год
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

— И Россию, в том числе?

— Да. Раз уж вы с Анной Ващилиной хотите это увидеть — привезу, конечно (смеется).

— Мы действительно будем очень благодарны, спасибо. Когда последний раз мы с вами виделись, вы сказали, что хотели бы поработать с Никитой Михалковым. Сейчас Михалков делает международный проект, планирует снимать в том числе в Ницце. Может быть, стоит попробовать "вписаться"?

— Я озвучивал свое желание поработать с Никитой довольно давно. Не то чтобы я сейчас не хотел. Я хочу по-прежнему.

Однажды Никита сделал мне потрясающий комплимент. Мне такого комплимента никогда раньше не делали. И похоже, что он очень искренне это сказал. Никита признался: "Я бы хотел с тобой сделать кино"

— И что же мешает сейчас?

— А я вам расскажу. Однажды Никита Михалков пригласил меня на кинофестиваль в Москве. Но я не смог приехать. У меня была настоящая проблема. Ну правда я не могу, честно. И Никита немного обиделся. Может быть, и сейчас обижается, я не знаю... 

— Будем надеяться, что нет. Давайте закончим на радостной ноте, у вас же в августе юбилей, 85 лет... В прошлом году вы тихо-мирно отмечали на своей винодельне во Франции, а сейчас как? Готовите грандиозный праздник?

— Совсем не буду отмечать.

Как это? Юбилей же...

— Родные, моя жена, дети говорят: "Давай праздновать день рождения!" Всем нравится, что у меня юбилей, а мне — не нравится. Надоели мне дни рождения, не хочу. Когда мне было 40 лет, меня это, конечно, развлекало. А сейчас нет.

— Но вы же шутите, что вам всегда будет 8 лет, что вы стараетесь сохранить мироощущение себя 8-летнего. Ну 8-летие хотя бы отметите?

— Вот это не исключаю. Возможно, и отмечу. Приятно быть молодым, знаете ли... 

Беседовала Наталья Баринова

Теги
РоссияФранцияРишар, Пьер
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