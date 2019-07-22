Пьер Ришар: надоели мне дни рождения, не хочу

"Я вас люблю". Эту фразу французский актер Пьер Ришар произносит по-русски практически без акцента и без неприятного чуткому российскому уху автоматизма. Произносит искренне. И обращается он при этом к российским зрителям. Конечно, публика отвечает ему взаимностью. И это еще мягко сказано. Было бы уместнее написать — боготворит. Но сам актер признается, что давно не видел такого накала эмоций (или даже страстей), с которым его встречали в Ессентуках, на открытии Второго кинофестиваля популярных киножанров "Хрустальный Источникъ", который продлится до 27 июля.

Фестиваль с некоторой долей фанатизма гордится своей гигантской красной ковровой дорожкой (даже очень быстрым шагом по ней за пару минут не пробежишь). Она пролегает почти по всему центру города, ее длина — 555 метров. И на каждом сантиметре дорожки Ришар, которого сопровождала его российский продюсер Анна Ващилина, слышал признания в любви и абсолютно искренние аплодисменты. Без селфи с курортниками и местными жителями (и не только местными: на фестиваль приехали люди из Пятигорска, Железноводска, Кисловодска и других городов), разумеется, не обошлось. А зрителей собралось более 20 тыс., так что не каждый выдержал бы такой наплыв любви... Однако президент и основатель фестиваля, актер Эвклид Кюрдзидис, по приглашению которого Пьер Ришар приехал в Ессентуки, нашел, как отблагодарить актера и наглядно продемонстрировать людскую любовь. На открытии фестиваля 20 июля знаменитый француз получил специальный приз "За высокое служение искусству", диплом об открытии именного знака на "Аллее звезд" в центре Ессентуков, золотое украшение и кожаный пиджак (внезапно), представил фильм "Игрушка" со своим участием. Он приехал в Ессентуки лишь на сутки, прервав съемки в новом фильме и отложив отпуск с семьей, но успел побывать в Пятигорске, пройтись по лермонтовским местам, постоять в очереди за минеральной водой ("Не думал, что когда-нибудь буду стоять в очереди за водой", — пошутил Пьер), восхититься Кавказом и твердо, без тени юмора пообещать, что обязательно приедет на третий по счету кинофестиваль. А также дать интервью ТАСС, единственному из СМИ. Актер рассказал, почему не будет отмечать 85-летие, на что обиделся Никита Михалков и за что он, как самый русский из французов (не считая Депардье), любит Россию. — Пьер, вы довольно часто шутите, что путешествуете по России больше, чем некоторые россияне. Расскажите, пожалуйста, что же вас так привлекает в России? — Знаете, я всегда впечатлялся и вдохновлялся большими пространствами. Однажды во Владивостоке увидел табличку: "До Москвы 9300 километров". Теперь не сплю, думаю об этом все время. Это же действительно безумные расстояния! Ну и, конечно, приятно, когда тебя так хорошо принимают. — А помните свой первый приезд в Россию? — Конечно. Впервые приехал в Москву, как раз когда сломали Берлинскую стену. Зимой. В два часа ночи пошел на Красную площадь. Наверно, минус 30 было. Я пошел с гидом, с переводчиком. Народу нет, пустынно. И вдруг появляются три бабушки. И мы с ними одни на площади. Они подошли ко мне. А я утром прилетел, вот только что, был немножко потрясен городом. В стрессе был слегка. Они узнали меня, плакали, смеялись. Я не понял, что происходит, был очень удивлен. И переводчик сказал мне: "Они говорят, что вы были светом в конце их тоннеля".

И я тогда понял, что между нами, между русскими и французами, есть ниточка, которую не разорвать. И меня с русскими, и русских со мной связывает эта нить

— Судя по реакции на ваше появление в Ессентуках — это даже не нить, а почти канат... — Конечно, я не столь эмоционален, как россияне, я же не славянин. Может быть, не так все чувствую, как русские. Русские ведь очень впечатлительные. Они плачут, смеются — и все это в одну и ту же секунду. Мне это так нравится! Но даже если ты француз — а я такой прямо француз-француз, настоящий картезианец, — все равно ты не можешь не любить русских. И я всегда повторяю изречение про вашу страну: "В России даже прошлое неочевидно". — Да, это правда. При этом мы знаем вас не только как артиста, но и как режиссера. Я, например, видела, как в Ханты-Мансийске вам дарили какие-то безумные валенки, на одной пресс-конференции требовали немедленно получить российское гражданство и почему-то вручили паспорт мордвина... Не было никогда мысли сделать какую-то документальную историю, поделиться, передать все эмоции в фильме, например? — Другие люди за меня делали подобные фильмы. И у этих документальных фильмов был успех. Но, правда, русские — настолько особый народ, настолько специфический... И это было бы интересно — сделать такое кино. Для европейцев, именно западных европейцев, это было бы интересно. — Но конкретных планов нет? — Если бы я делал документальные фильмы, я бы снимал их про русских людей, а не про себя в России. Но, с другой стороны, это же все вместе сплетено. Но я не могу все время ходить и "якать". В этой ситуации нужно сохранять объективный взгляд на вещи. — Благодаря Анне Ващилиной вы практически по всей России проехали со своими спектаклями. Я видела "Пьер Ричард III". И, могу сказать честно, никогда в жизни так не смеялась. Это было что-то поразительное. Скажите, пожалуйста, нет ли планов привезти в Россию еще какую-нибудь постановку? — В Париже в конце этого года с Матильдой Мэй буду играть пьесу. Это театр, где ничего не говорят. Матильде и мне нравится Чарли Чаплин, Бастер Китон... Немое кино. Потрясающий спектакль без слов. Я бы хотел с ним объехать весь мир.

Описание Премьера спектакля "Пьер Ричард III" в Москве, 2016 год © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

— И Россию, в том числе? — Да. Раз уж вы с Анной Ващилиной хотите это увидеть — привезу, конечно (смеется). — Мы действительно будем очень благодарны, спасибо. Когда последний раз мы с вами виделись, вы сказали, что хотели бы поработать с Никитой Михалковым. Сейчас Михалков делает международный проект, планирует снимать в том числе в Ницце. Может быть, стоит попробовать "вписаться"? — Я озвучивал свое желание поработать с Никитой довольно давно. Не то чтобы я сейчас не хотел. Я хочу по-прежнему.

Однажды Никита сделал мне потрясающий комплимент. Мне такого комплимента никогда раньше не делали. И похоже, что он очень искренне это сказал. Никита признался: "Я бы хотел с тобой сделать кино"