Сергей Кириенко: через "Тавриду" Россия вкладывается в будущее науки и экономики

'ТАСС'

Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида — АРТ", который проходил в Крыму с 20 по 26 августа, собрал на своей площадке 92 тыс. человек (столько зрителей зарегистрировалось, плюс аккредитации 4,5 тыс. молодых деятелей культуры из всех регионов России, волонтеров, экспертов, артистов и групп технического сопровождения). Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, председатель оргкомитета Сергей Кириенко рассказал в интервью ТАСС о том, что общего у фестиваля со знаменитым Burning Man, почему расходы на форум — это инвестиции в будущее российской науки и экономики, при чем здесь военный трубопровод и как влияет "эффект "Тавриды" на британских журналистов. — В этом году на площадке "Тавриды" побывало 92 тыс. человек — это намного больше, чем рассчитывали изначально. Как вы оцениваете такой результат, ожидаем ли он был? — Ожиданий никаких не было, потому что мы делаем первый фестиваль. Сами участники и гости его часто сравнивают с известнейшим в мире фестивалем Burning Man ("Горящий человек") в пустыне Блэк-Рок в Неваде, США. Сейчас он собирает до 100 тыс. человек в год, но когда-то начинался в 1986 году с 20 человек. То, что на "Тавриду — АРТ" приехало сразу такое большое количество людей, говорит про интерес к нему — и это, конечно, определенная ответственность для организаторов и дирекции. Действительно, такого большого количества людей сразу не ждали. Первоначально считали, что будет хорошо, если за все три дня основной программы (23–25 августа, когда проходят основные концерты и мероприятия — прим. ТАСС) у нас пройдет 20–25 тыс. зрителей, не считая 4,5 тыс. резидентов фестиваля — самых талантливых ребят из 85 регионов нашей страны, многие из которых участвовали в летнем форуме "Таврида".

Описание Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко © Сергей Мальгавко/ТАСС

— Про форум "Таврида" знают многие, а как появилась идея провести целый фестиваль? — Для творческих людей самое главное — чтобы их самовыражение увидел зритель, поэтому идея фестиваля тоже родилась, как и все идеи здесь, благодаря самим ребятам. Сейчас на форуме "Таврида" уже 16 смен — они начались в мае и продолжатся до октября. В следующем году образовательные смены форума "Таврида" начнутся с апреля и смен будет еще больше. Для деятеля культуры, особенно молодого, важно достучаться до зрителя, чтобы то, что он создал, смогли увидеть, услышать, оценить.

Ребята в течение всех смен форума создают множество творческих проектов, и появилась идея: почему бы не заканчивать летний период форума фестивалем, на котором участники смогут показать плоды своего творчества зрителям и друг другу?

— И фестиваль состоялся! А что, на ваш взгляд, отличает "Тавриду — АРТ" от других фестивалей? — Мы впервые собрали вместе творческих ребят из разных направлений: музыканты, танцоры, художники, архитекторы, фотографы, актеры, кинематографисты, видеоблогеры, Street art и граффити — в этом особенность "Тавриды". Мы специально попробовали сделать так, чтобы это все перемешивалось, потому что самые интересные проекты рождаются на стыке направлений, при стирании границ.

Вторая особенность "Тавриды" — особая творческая атмосфера, и это заложено в организацию форума и фестиваля. Арт-объекты, которые здесь разбросаны, — это результат совместного творчества участников форума, маститых российских художников и скульпторов. Очень интересно было наблюдать, как народный художник России, знаменитый скульптор Александр Иулианович Рукавишников вместе с ребятами создавал инсталляцию своей скульптуры. А проектированием площадки помогали заниматься участники смены "Молодые архитекторы", которая прошла в мае. Поэтому все, что здесь происходит, — это пространство совместного творчества. На мой взгляд, "Человек, смотрящий в море" (скульптура человека на берегу на территории "Тавриды" — прим. ТАСС) через пару лет будет на всех туристических проспектах Крыма. — Как вам удалось собрать на одной площадке столько именитых экспертов? — Мэтры российской культуры приезжают сюда не как боги театра или кинематографа, а как первые среди равных. Они признают таланты участников и разговаривают с ними как с коллегами по творческому цеху. Причем это во всех сферах — здесь даже зарядку проводят олимпийские чемпионы, рассказывая, что нужно делать, чтобы развиваться физически. Очень многие наши мэтры говорили о том, что, один раз попав на "Тавриду", им очень хочется сюда возвращаться, потому что здесь атмосфера творческой молодости и здесь можно ей заряжаться.

Самая главная вещь — это возможность на равных поговорить с мастерами своего дела — народными артистами, художниками, архитекторами... которые поделятся сокровенным, расскажут, каков был их путь в искусстве

Описание С президентом Международного союза КВН Александром Масляковым во время стратегической сессии "Развитие культурных арт-резиденций в регионах России" на фестивале "Таврида — АРТ" © Сергей Мальгавко/ТАСС

— А как ребята на это отвечают? Спикерам удается их заинтересовать? — Меня восхищает фантастическая работоспособность участников, они не просто очень талантливые, они невероятно мотивированные, потому что здесь проходит более 800 различных событий. В один из дней фестиваля в три часа ночи мы возвращались со спектакля Никиты Михалкова "Метаморфозы", нас обогнали две девушки, и мы невольно услышали их разговор. Одна другой говорит: "Сейчас доберемся, душ приму и есть два часа поспать". Другая интересуется — почему всего два часа. Первая отвечает: "Кастинг в 7 утра". И ведь никто ее не заставляет туда идти! — Здесь такие кастинги, на которые грех не сходить. Видели, например, что набирают ребят на шоу "Голос". — Здесь проходит 62 кастинга — это главная площадка кастингов в России. Я на некоторые заходил, и меня порадовала атмосфера: на самом деле те, кто проводит отбор, конкурируют за участников.

Я видел, как человек забежал на кастинг "Голоса", спел и пошел в соседний шатер на другой кастинг

Здесь проходили кастинги на "Новую волну", пробы в "Танцы" на ТНТ, в сериалы на СТС и т.д. На участников здесь большой спрос.

— То есть вопрос уже про число претендентов на участника... — Да, тут атмосфера совершенно другая, чем на обычных кастингах. Даже тот, кто понимает, что не очень понравился жюри, не чувствует трагедии и горя. Это самое главное, это как раз соответствует принципу, который сформулировал президент Владимир Владимирович Путин, когда сказал, что для каждого талантливого человека Россия должна быть страной возможностей. Здесь это воплощается в реальности, перед ребятами открываются возможности в реальном времени. — Раньше "Таврида" проходила на северо-западе Крыма, а в этом году переехала в бухту Капсель. Почему выбрали именно это место? — Судак и бухта Капсель — это не самое туристическое место в Крыму, не здесь основной туристический поток, хотя, конечно, места здесь уникальные. Они связаны с Александром Грином, Максимилианом Волошиным, Гумилевым, картину с бухтой Капсель написал Александр Бенуа, то есть это место отражено в искусстве уже давно. Но инфраструктуры здесь не было совсем, и самая главная проблема — это вода. Спасибо Министерству обороны, их силами в кратчайшие сроки был проложен специальный военный трубопровод, чтобы обеспечить площадку водой.

Понемногу начинается озеленение площадки. Мы думаем, что это поможет убрать пыль. Пока бессмысленно сажать деревья, они погибнут в жару, а с октября мы планируем этим заняться

— Уже многое сделано по сравнению с тем, что было в мае, когда проходила первая смена форума. — Да, мы сознательно приняли решение, чтобы первые смены форума "Таврида 5.0" начинались, когда инфраструктура еще не была построена, — ребята приезжали на что-то среднее между культурным форумом и стройотрядом. Они сами занимались благоустройством, созданием всех арт-объектов, сами создавали форум, точно так же и фестиваль. Вся площадка потихоньку будет обрастать новыми объектами арт-парка. Что важно — эти объекты должны быть открыты для местных жителей, это должна быть туристическая достопримечательность.

Кстати, мы на днях неожиданно выяснили, что шустрые туроператоры включили фестиваль "Таврида — АРТ" в свою программу. Вход на фестиваль бесплатный по регистрации, питание развернуто, арт-парк есть — и людям нравится

— Да, смекалке предпринимателей можно только позавидовать... — Честно говоря, мы относимся к этому позитивно: они сами заработают какие-то деньги, туристам будет приятно, а еще есть возможность заработать для малого бизнеса на площадке фестиваля. Причем у нас здесь 90% тех, кто продают сувениры или работают на фудкорте, — местный бизнес, единственное требование — это качество продукции и эстетический внешний вид точек. Кстати, изначально этот малый бизнес недоумевал, когда им сказали, что алкоголя не будет, — думали, что такое массовое мероприятие невозможно без спиртного. Оказалось, что возможно: люди тут довольные и радостные, никто не скандалит, на порядок меньше мусора, тем более он здесь централизованно убирается. И многие предприниматели в следующем году хотят поставить уже не одну, а две и больше своих точек питания.

— Знаете ли вы про случай с фотографией с "Тавриды" в британской газете The Guardian, на которой была подпись "Крым, Россия"? Потом, когда это заметили, газета сняла подпись, оставив только "Крым". Как оцениваете такие метания газеты? — Метания газеты говорят о торжестве здравого смысла, просто он торжествует не всегда, а "прорывами", потом включается политическая цензура. Это же очевидно: Крым — это Россия. Я считаю, что это важная вещь, это такой "эффект "Тавриды", когда меняется язык разговора между людьми в разных странах — мы все переходим на особый язык культуры. Я понимаю, что происходит: подпись под фото о "Тавриде" писала не редакция политических новостей, а фотослужба или редакция культуры, для которой гораздо важнее, что для огромного количества молодежи открываются новые возможности. Для великих деятелей культуры границ не существует. Наверное, для грамотных и профессиональных журналистов из культурного отдела The Guardian их тоже не существует, для них гораздо важнее содержание. Но потом прошло какое-то время, и включилась политическая редакция. На мой взгляд, это смешно.

Важно то, что все увидели: может быть, их и заставили поменять заголовок, но они-то знают, что Крым — это Россия. И с этим знанием ничего не сделаешь. И это тот самый язык культуры, который взламывает барьеры, создаваемые политическими решениями

— Пока "Таврида" проходит только в Крыму. Но уже поднимался вопрос о создании площадок в других регионах. Насколько это реально? — Хорошо, когда у ребят здесь есть пространство возможностей, но главное — чтобы это было не только одну неделю в году. Важная вещь — чтобы не только ребята из всех регионов приезжали на "Тавриду", но и чтобы "Таврида" приезжала в регионы. У вас за спиной стоит макет круглогодичного центра, который должен возникнуть здесь через несколько лет. Но это здесь, а будет очень важно, чтобы такие точки были в регионах. Поэтому появилась идея создания арт-резиденций в регионах — пространств, в которых участники "Тавриды" и все представители творческой молодежи могли бы круглый год проводить встречи с мэтрами, мастер-классы и совместные проекты. По этому поводу у нас прошел большой "круглый стол" с главами 11 регионов, которые приняли решение, что хотят у себя создавать круглогодичные "Мини-Тавриды", арт-резиденции.

Описание С Дарьей Павловой и Кариной Сапуновой © Сергей Мальгавко/ТАСС

— А какова дальнейшая судьба самого проекта? — Это разговор о новых видах творчества, потому что у нас не было смен видеоблогеров, КВН, рэпа, стенд-ап — они появились впервые, каждый год появляются совершенно разные новые смены, и я даже не хочу загадывать, потому что это не должно придумываться организаторами, это должно быть то, на что есть спрос, что является интересным для молодежной культуры. Не культура будет подстраиваться под "Тавриду", а "Таврида" должна создавать возможности для направлений, которые сегодня существуют в молодежной культуре.

Я абсолютно убежден, что фестиваль "Таврида — АРТ" будет международным. Сто процентов