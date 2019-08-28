Глава психологической службы Москвы: пять очных консультаций обычно решают проблему

— Человек страдает от одиночества, если он зациклен только на одной сфере своей жизни, например на своей работе. И когда он перестает работать, скажем, на выходных, он ощущает пустоту собственной жизни — в обиходе это называется "невроз выходного дня". Или мать зациклена на заботе о своем ребенке, а ребенок вырастает и занимается своей жизнью сам.

— Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Урбанистическом форуме в июле этого года, назвал одиночество серьезной проблемой городов. По вашим оценкам, насколько остро эта проблема стоит в Москве? Нуждаются ли одинокие люди в помощи?

В преддверии осени, которая считается сезоном депрессий и обострений, в 13 московских парках впервые начали работать психологи. C августа они проводят бесплатные семинары и консультации в павильонах "Здоровая Москва". ТАСС обсудил с руководителем Московской службы психологической помощи населению Ниной Петроченко, востребована ли новая услуга, куда еще можно обратиться москвичу, если он чувствует, что нуждается в поддержке, и почему люди испытывают одиночество. Также перед началом нового учебного года Петроченко рассказала о том, как справиться с зависимостью от гаджетов у ребенка и как понять, что в школе он столкнулся с травлей со стороны сверстников .

Чем оно опасно, кому грозит и как с ним бороться

Эмоциональное выгорание. Чем оно опасно, кому грозит и как с ним бороться

— Чтобы понять, есть ли у ребенка проблемы в классе, необходимо постоянно разговаривать с ним, интересоваться школьной жизнью. Однако не всегда дети готовы делиться своими переживаниями с родителями, поэтому надо в целом уделять внимание психоэмоциональному состоянию ребенка, его поведению и взаимоотношениям со сверстниками.

— В прошлом году в российских школах были случаи серьезных конфликтов, в том числе с применением холодного оружия. Есть ли у вас советы для учащихся и их родителей? Как понять, что у ребенка проблемы в классе?

— Конечно, сезонность влияет на наше психологическое состояние. С наступлением пасмурной погоды мы можем чувствовать себя более подавленными, грустными, причем осенней хандре особенно подвержены жители мегаполисов. Высокий темп жизни, большое количество социальных контактов, пребывание в ситуации постоянной конкуренции повышают риски возникновения стрессовых ситуаций. Отсюда и депрессия, и эмоциональное выгорание, однако резкого всплеска обращений на "горячую линию" психологической помощи, как правило, не наблюдается.

— Чувствуют ли специалисты службы психологической помощи перемены в поведении москвичей с наступлением осени, увеличивается ли, например, количество обращений на "горячую линию" психологической помощи?

Получается, что, чувствуя одиночество, человек сам себе в этом не признается. И чтобы решить эту проблему, требуется посторонний профессиональный взгляд. Каждый москвич, испытывающий одиночество и дефицит общения, в любое время суток может позвонить на 051 и получить квалифицированную помощь специалиста или записаться на очную консультацию по телефону +7(499)173-09-09 . Мы активно применяем методы, которые помогают осознать свои проблемы, создать мотивацию к изменениям в своей жизни для повышения ее качества или элементарно успокоить человека.

Человек, слишком сосредоточившийся на одной сфере жизни, в ее отсутствие будет чувствовать состояние душевного надлома и одиночества. Ему бы переключиться на другие заботы, найти новые интересы, жить более полной жизнью. Но иногда людям крайне трудно разобраться с собственным внутренним миром самостоятельно, а бывает, что это и вовсе невозможно. Причина кроется в защитных механизмах — когда есть что-то очень болезненное для нашей психики, мы начинаем это больное место "охранять", даже сами себе не даем к нему прикоснуться, прикрывая его другими проблемами.

Есть ряд признаков, по которым можно понять, что у ребенка проблемы в школе. Например, он отказывается идти на занятия, с трудом просыпается утром, оттягивает время выхода в школу, не желает общаться на школьную тематику. Он становится хмурым, раздражительным, грустным, могут быть приступы плача. Школьная успеваемость снижается, учителя начинают жаловаться на плохое поведение.

Также ребенок может начать много и часто болеть, могут появиться проблемы с пищевым поведением, нарушения сна. И обязательно надо обратить внимание, если ребенок из школы приходит в испачканной или порванной одежде, с синяками и царапинами. Если родители узнали, что их ребенок стал жертвой травли или сам начал проявлять агрессию, не стоит пускать все на самотек, лучше проконсультироваться со специалистом.

— Наблюдается ли рост психических и психологических отклонений у детей и молодежи, в частности, в связи с чрезмерным использованием гаджетов?

— Да, родители сегодня обеспокоены частым использованием детьми электронных гаджетов. Чрезмерное использование ребенком различных девайсов действительно может привести к неблагоприятным последствиям. Ребенок может становиться рассеянным из-за психологического перегруза, вызванного обработкой большого количества информации из медийного поля. У него могут развиваться самые разные необоснованные страхи.

Пребывание онлайн вытесняет интерес к реальному миру, общению со сверстниками, поэтому у ребенка могут появиться проблемы в коммуникации с людьми. Кроме того, от этого ухудшается осанка, падает зрение.

Я бы рекомендовала устанавливать временные ограничения на использование гаджетов. Кроме того, если ребенок только начал пользоваться мобильным устройством, родителям стоит контролировать, чтобы он не находился онлайн слишком продолжительное время. Когда же речь идет уже об интернет-зависимости у детей и подростков, то, конечно, нужно идти к специалистам: детским и семейным психологам, логопедам, дефектологам, педиатрам и психиатрам. Все зависит от специфики и продолжительности интернет-зависимости.

Специалисты Московской службы психологической помощи населению проводят индивидуальную и групповую работу с детьми, подростками и их родителями по профилактике и предупреждению разных компьютерных зависимостей. Практикуются также психотерапевтические и психокоррекционные сессии с теми, кто не в силах справиться со своими трудностями самостоятельно.

В любом случае рекомендую воспользоваться возможностью бесплатного консультирования, которую предоставляет наша служба.

— Существует ли у жителей Москвы проблема, что они боятся обратиться за психологической поддержкой, и если да, то как ее решить?

— Проблема разрешается постепенно. Мы всегда наблюдали потребность москвичей в психологической поддержке, но со временем все больше людей и сами стали понимать, что есть ситуации, с которыми сложно справиться без участия специалиста. Сейчас мы на этапе формирования психологической культуры в обществе.

— Как вы информируете людей о работе психологической службы, используете ли современные каналы коммуникации, как, например, YouTube?

— Мы, конечно, стараемся идти в ногу со временем — внедряем формы интерактивного взаимодействия с людьми. Да, мы ведем свой канал на YouTube, активно пользуемся социальными сетями, проводим онлайн-вебинары. Когда у службы появляется новый функционал, прибегаем и к традиционным методам привлечения внимания.

Например, этой весной мы расширили функционал неотложной психологической поддержки по номеру 051, теперь по нему можно звонить, если нужна экстренная социальная помощь несовершеннолетним и в первую очередь малышам. По этой проблеме можно звонить и взрослому, если он видит, что ребенок в опасности. Листовки с номером при поддержке департамента труда и социальной защиты населения Москвы были расклеены по подъездам города, размещены в социальных учреждениях.

— В этом году вы впервые попробовали новую форму помощи — консультации психологов в павильонах "Здоровая Москва" в парках. Пользуется ли спросом такая помощь и удается ли нормально поговорить в людных местах?

— Да, спрос высокий — только за первую неделю работы с 1 по 8 августа в парки к нашим специалистам пришли 755 человек. Сейчас, по истечении трех недель, участниками психологических семинаров и консультаций стали более 3 тыс. человек, это очень высокий показатель. Некоторым удобнее и комфортнее приходить в парк: свежий воздух, доступная локация, опять же, можно прийти с компанией — друзьями или всей семьей. С 16 до 17 часов психологи проводят лекции, а с 17 до 18 часов — индивидуальные экспресс-консультации, на которых можно задать любой вопрос, даже не по теме лекции.

Но темы мы выбрали самые актуальные, поэтому интерес к ним колоссальный. По понедельникам обсуждаем психологическое благополучие, по вторникам — проблемы общения и конфликтов, по средам — отношения в семье, по четвергам — темы личностного развития, а по пятницам — извечную тему взаимоотношений со второй половинкой. Людность места никак не мешает, на экспресс-консультирование всегда очередь.

Кстати, никого не смутила и холодная, дождливая погода, которая была в начале августа. На всех наших площадках, а их сейчас 13 в городских парках, всегда многолюдно.

— Помимо помощи в парке у москвичей есть возможность получить цикл из нескольких бесплатных очных психологических консультаций. Как на них попасть? Что делать, если пяти бесплатных консультаций не хватает?

— Каждый житель столицы может получить квалифицированную помощь психолога в удобном для него формате: очно или дистанционно. В течение календарного года москвичам предоставляется бесплатно ряд процедур: пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинговые программы, две консультации психотерапевта, восемь сеансов психологической реабилитации и две консультации психолога-реабилитолога (первичная и завершающая). Чтобы воспользоваться услугами, достаточно записаться предварительно по телефону +7(499)173-09-09 в удобное территориальное подразделение нашей службы.

Как показывает практика, пяти очных консультаций бывает достаточно, чтобы решить ту или иную проблему. Также мы можем направлять абонентов на очные консультации в территориальные подразделения столичной службы психологической помощи населению по звонку на короткий номер 051.

— С какими проблемами чаще всего обращаются жители?

— Посетители парков чаще всего приходят с вопросами о семейных проблемах, стрессе на работе, с беспокойством о здоровье, переживаниями, связанными с поиском работы, а также проблемами игровой и интернет-зависимости у детей и подростков.

Что касается очных консультаций у нас в службе или телефонных консультаций, то на первом месте все та же семейная проблематика. Если брать первое полугодие, то около половины всех обратившихся хотели разобраться, как решить супружеские конфликты, как общаться с маленькими детьми и поддерживать отношения со взрослыми. Еще порядка 26% людей волновало состояние психологического и соматического здоровья: депрессии, страхи и фобии. Почти 14% обращались с личностными и экзистенциальными проблемами: низкая самооценка, одиночество, нерешенный выбор жизненного пути.

Всего за этот период очные консультации получили более 127 тыс. москвичей, дистанционные — свыше 30 тыс. Если суммировать эти показатели, то это где-то на 9,5 тыс. больше, чем за первое полугодие 2018 года.

— Насколько тяжелый труд психологов?

— Наши психологи любят свою профессию, поэтому этот труд им в удовольствие. Но, конечно, любая работа с людьми — это область повышенного риска возникновения профессионального выгорания.

Для профилактики таких ситуаций у нас есть отдел супервизии. Это целая команда специалистов — психологов, которые общаются с сотрудниками на регулярной основе. Это тоже своего рода курс психотерапии.

Что касается портрета специалиста телефона психологической службы, то в основном это люди с высшим психологическим образованием, заинтересованные в том, чтобы помочь. Большое внимание каждый из них уделяет своему профессиональному развитию. Психология — наука "живая", подвижная. Появляются свежие исследования, новые технологии — широкое поле знаний постоянно нуждается в освоении, поэтому одно из условий компетентности — непрерывное обучение, повышение квалификации, участие в тренингах, причем и в качестве слушателя, и в роли спикера.

— Возможно ли привлечь к активному образу жизни тех людей, которые имеют психологический барьер? Особенно это касается пенсионеров, которые далеко не всегда готовы пробовать что-то новое.

— Конечно, проблемы пожилых людей связаны не только с ухудшением состояния здоровья, но и со сложностями в социально-психологической адаптации. Мы проводим разные психопрофилактические программы для граждан старшего возраста. Например, психотерапевтическая группа поддержки для людей старше 55 лет.

Практика подтвердила, что пожилому человеку почти всегда достаточно получить даже не конструктивное участие в его жизни, а самую малость — внимание, совместное событие. Человек приходит к нам на занятия в группу и на глазах "оживает". Через некоторое время он вполне может сам к себе отнестись внимательно и с интересом. А уж если он постоянно видит внимание к себе, да к тому же и понимание, переживание некой совместности, общности, подкрепленное поддержкой психолога и других участников психотерапевтической группы, то это придает его жизни смысл, дарит энергию.

В процессе общения люди приобретают навыки самостоятельной психокоррекции, у них появляются новые интересы, развивается активная общественная позиция. Постепенно у участников группы формируется принимающее отношение к собственному старению. Люди прощаются с обыденно-пессимистическим восприятием себя, начинают ощущать жизнь полноценно, видят ее яркие краски. А главное — у них появляются внутренние ресурсы для повышения качества своей жизни.

Беседовала Ксения Асафова