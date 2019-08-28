Основатель Дрезденского оперного бала: моя задача — предложить бал как инструмент мира

31 августа в Санкт-Петербурге впервые пройдет Дрезденский оперный бал, который соберет ведущих немецких и российских артистов на трех площадках: в Михайловском театре, Большом зале филармонии и на площади Искусств. Основателем и художественным руководителем бала выступил Ханс-Йоахим Фрай — автор успешно проводимого в Германии "Дрезденского Земпер-опера бала". В интервью ТАСС он рассказал о том, как ему удается сделать бал актуальным в XXI веке, почему такое мероприятие может повлиять на международную политику и о том, важно ли надевать на бал бабочку.

— Дрезден и Санкт-Петербург являются городами-побратимами, поэтому понятно, почему для проведения первого Дрезденского оперного бала вы выбрали город на Неве. А есть ли другие причины, почему было принято именно такое решение?

— В Москве уже проводился небольшой Венский бал, в Санкт-Петербурге ничего подобного еще не было. Побратимству между городами уже 58 лет, оно ведет свой отсчет с 1961 года. У Санкт-Петербурга и Дрездена много общего в истории, даже архитектурные стили городов похожи. Более 300 лет назад император Петр I начал дружеские отношения с королем Саксонии Августом Сильным, с тех пор мы уже три века прекрасно взаимодействуем.

— Формат бала в XXI веке достаточно необычен, стремитесь ли вы сохранить его традиции или пытаетесь, напротив, актуализировать мероприятие?

— Мне кажется, наш формат бала — самый молодой и актуальный из всех существующих подобных форматов на данный момент в мире. Мы всегда ищем возможность сочетать классическую и современную музыку. У нас есть классический гала-концерт, но вторая часть шоу — популярная музыка. В Германии все известные поп-исполнители уже являются частью этой программы. В России у нас будут Игорь Бутман, группа "Чингисхан" — все они рядом со звездами классической музыки, это фантастическая комбинация.

— А как вы планируете сочетать всех артистов? Есть ли общая идея, которая их объединяет?

— У всего этого события есть определенная драматургия, сценарий. Мы начнем с открытия этого бала. После этого нас ждет полуторачасовой гала-концерт, который начнется с Ленинградского вальса Антона Лубченко, на нем выступят несколько групп петербургских дебютантов, после этого последует серьезный классический концерт с участием Альбины Шагимуратовой, Нади Михаэль, Стивена Гульда. После этого мы представляем 30 дебютантов из Дрездена, они станцуют дрезденский вальс. Далее мы перемещаемся в филармонию, где начинается 40-минутный концерт. Также выступят петербургские дебютанты, а после уже начнется популярная музыка, и зрители смогут расслабиться, потанцевать. Получается такое волнообразное развитие драматургии.

30 лучших музыкантов Дрезденской государственной капеллы будут выступать в филармонии, у нас будет очень спокойная музыка православного хора. С одной стороны, мы все время стараемся выбиратьмузыкантов самого высокого уровня, но с другой — мы хотим, чтобы люди развлекались и получали удовольствие, даже когда слушают классическую музыку. Ни одно исполнение не будет длиннее пяти минут. Для этого у нас фантастические модераторы: Оксана Федорова, которая будет говорить по-русски, и актер из Дрездена Том Влашиха, который будет говорить по-немецки.

— А будут ли артисты перемещаться между площадками?

— Если детально, у каждого артиста есть история, для каждого подготовлен микроспектакль. Так, Игорь Бутман сначала играет пять минут в театре классическую часть — "Вокализ" Сергея Рахманинова, в 21:30 он идет на сцену на открытой площадке, играет одну-две популярные песни — это джаз-импровизация, а после в филармонии он будет выступать вместе со своим Биг-бэндом. Мы покажем все краски, все возможности его музыкальных способностей.

— Выходит очень сложная логистика. Многие артисты за вечер должны охватить три разных точки, каким образом это будет реализовано?

— Это действительно сложно. Например, на балу в Дрездене мы используем только две площадки: театр "Земпер-опера" и открытая площадка перед ним. Здесь мы выбрали путь создания чего-то уникального, более значительного и интересного. Поэтому добавилась третья площадка. Конечно, у каждого артиста есть свое расписание, посчитано время выступлений, предусмотрены и перерывы для отдыха и перехода на другую площадку. Все организовано по лучшей стратегии.

— Так по-немецки…

— Не хотел этого говорить, но да, именно так. (Смеется.)

— Уточню: участники бала смогут танцевать во всех частях? И под классическую музыку, и под современную?

— Да. Мы ждем 800 гостей. И 300–400 будут из Германии. Они уже привыкли к такому формату. Я считаю, что если 400 немецких гостей — то есть половина, которые уже ждут, когда они уже приедут в Санкт-Петербург, начнут танцевать, потом и русские присоединятся, это будет такой смешанный танец, и все от этого только выиграют.

— Дрезденский бал — первое мероприятие подобного рода в Санкт-Петербурге, а может, и в России, как думаете, его примет публика, ждете ли вы ажиотажа?

— Любые традиции для начала нужно привезти и развить. Я очень рад, что Санкт-Петербург выбрал именно Дрезденский бал. Когда мы начинали в 2006-м, прошло всего 15 лет после падения стены между ГДР и ФРГ, а до этого предыдущий Дрезденский бал проводился аж 70 лет назад. Наша цель была — вернуть традицию бала назад, в Дрезден, сейчас мы собираемся проделать то же самое в Санкт-Петербурге. Я думаю, что люди поймут, и им понравится. Именно поэтому мы выбрали такой формат с гала-концертом. Я долгое время работал в Австрии, на Венских балах нет никакого концерта-открытия, люди приходят и сразу начинают танцевать, танцевать, танцевать. Такая традиция. Мне кажется, такой формат подойдет и Санкт-Петербургу.

Бал соединяет людей, это инструмент мира. Самый известный бал состоялся в 1850 году, это было на Венском конгрессе. Все политические события, дискуссии — все, что было важно на тот момент, происходило на Венском балу. В то время газеты писали: "Как проходит конгресс? Конгресс танцует". Я бы хотел, чтобы через пять лет об отношениях между Санкт-Петербургом и Дрезденом люди говорили также: Россия и Германия танцуют.

— Вы верите, что вопросы актуальной политической повестки могут быть решены на этом балу?

Послушайте, я работал шесть лет в Австрии, президент России Владимир Владимирович Путин уже танцевал с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, она также мой хороший друг, мы все вместе создавали "Сочинский диалог" (форум общественности, нацеленный на укрепление прямых связей между гражданскими обществами России и Австрии, — прим. ТАСС). Я не политик, я строитель мостов, я соединяю людей. Конечно, не я решаю, о чем именно люди будут говорить на балу. Я лишь создаю площадку, где они могут в расслабляющей обстановке обсудить волнующие их вопросы.

— Наверняка на такое мероприятие заявлен соответствующий дресс-код.

— Конечно, будет дресс-код. Он будет немного отличаться от того, что мы имеем в Дрездене. Мужчин мы просим прийти либо в смокинге, либо в черном костюме с бабочкой, а для женщин — длинное платье. Я вам расскажу забавную историю. В 2009 году Владимир Владимирович — на тот момент премьер-министр России — приехал на Дрезденский бал, и у нас была длинная дискуссия о том, как ему следует одеться в соответствии с его протоколом. По протоколу было бы лучше, если бы он надел длинный пиджак и длинный галстук. В Германии же принято надевать либо смокинг, либо фрак, ничего другого, и все политики из Германии предпочитают приходить во фраках. Пришло подтверждение, что Владимир Владимирович будет в смокинге. Потом он вышел, чтобы выступить с речью. Перед тем как он приступил, он прокашлялся и стал поправлять бабочку. "Я не привык к этому, это так тяжело, но я попробую, — произнес он, и затем начал. — Дамы и господа..." В итоге он слегка расслабил бабочку на своей шее, это было очаровательно. Таким образом, когда люди говорят об определенном элементе одежды, действительно ли нужно его надеть, я всегда отвечаю, что хорошо было бы прийти в этом, так как это подразумевает дресс-код.

— И как вы считаете, Владимир Владимирович со всем справился?

— Абсолютно.

— А могли бы вы рассказать поподробнее о наградах, которые будут вручаться на балу?

— На Дрезденском балу у нас есть традиция вручать медаль Святого Георгия, она ведет свой отсчет с 2006 года. Более 60 людей со всего мира уже получили ее, в том числе Владимир Владимирович, многие главы стран — членов Евросоюза. В Санкт-Петербурге мы будем выдавать награды двух типов: так же медаль Святого Георгия и новую награду — ключи, изготовленные на Мейсенской фарфоровой мануфактуре. Это довольно большие ключи, которые использовались когда-то во времена Августа Сильного и Петра Великого. Специально для бала были воспроизведены такие ключи. Они символизируют открытие хороших отношений между Санкт-Петербургом и Дрезденом. В будущем это будет собственная награда Петербургского бала.

— Что же нужно сделать, чтобы быть в числе награжденных?

— Во-первых, нужно быть очень знаменитым.

— Мне уже не получить.

— Давайте я назову вам двух кандидатов, чтобы был понятен уровень. Они оба сделали многое для отношений между Германией и Россией. Первый кандидат — фигуристка Катарина Витт, ей вручит приз Евгений Плющенко. Второй пример — актер Армин Мюллер-Шталь, ему 88 лет, но он в хорошей форме. В свое время он был очень известным киноактером, работающим в ГДР, после чего стал известен в ФРГ и наконец в Голливуде. Интересна его история, он родился в городе Тильзит, сегодня это русский город Советск Калининградской области. В 2011 году Мюллер-Шталь был удостоен звания почетного гражданина этого города.

— Хотели бы вы привезти это шоу в другие города России или другие страны?

— Это шоу уникально, его транслируют по телевидению в течение пяти часов, в то время как 20 тыс. человек наблюдают за ним на открытой площадке. На самом балу мы ожидаем 2,5 тыс. гостей. Не так просто взять и перенести такое мероприятие в другое место. Нам нужно серьезное сотрудничество, поэтому мы выбрали Санкт-Петербург и заключили контракт на пять лет. Каждое лето мы планируем проводить летний бал в Санкт-Петербурге и зимний бал в Дрездене, это своеобразные культурные мосты между двумя городами.

— Участвовали ли вы в других российско-германских проектах, например, в "Русских сезонах"?

— Да, я слышал об этом проекте, безусловно, он важен. Я все время занимаюсь проектами по культурному обмену. В наш образовательный центр "Сириус" недавно приезжали артисты Дрезденской государственной капеллы, в обратную сторону мы тоже отправляем российских исполнителей. Каждый проект, который имеет своей целью строительство культурных мостов, невероятно важен. Культура — это международный язык, который понимает каждый, это великолепный инструмент, соединяющий людей в различных сложных ситуациях, в том числе политических.

Беседовала Екатерина Выборова