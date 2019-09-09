Владимир Меньшов: я во всем и всегда полагаюсь на судьбу

Кинокартина "Любовь и голуби" признана самым популярным советским фильмом. С момента размещения на YouTube-канале "Мосфильма" она набрала более 20 млн просмотров. Создатель фильма, народный артист России Владимир Меньшов, 17 сентября отметит свое 80-летие. Другие картины режиссера — получивший "Оскар" фильм "Москва слезам не верит", "Розыгрыш", "Ширли-мырли", "Зависть богов" и многие другие — снискали не меньшую любовь зрителей.
В жизни создатель самых народных и самых любимых советских фильмов не так весел и открыт, как можно предположить по его кинокартинам. Общаться с прессой не любит, сдержан, лаконичен и даже временами суров. Однако ТАСС удалось взять у режиссера блиц-интервью: Владимир Валентинович рассказал, как относится к популярности своих фильмов, будет ли играть в новых спектаклях с Верой Алентовой и что думает про реформу Российского оскаровского комитета, который возглавляет.
— Владимир Валентинович, спасибо большое, что согласились встретиться. Ко Дню российского кино проводили опрос среди телезрителей. В итоге самой известной крылатой фразой назвали слова из вашего фильма "Москва слезам не верит": "Не учи меня жить, лучше помоги материально", сама картина признана лучшей мелодрамой, а лучшей комедией — ваши же "Любовь и голуби". Фильмы создавались не вчера, но современные зрители называют среди самых любимых не "Елки", в которых вы тоже снимались, а именно эти картины. Как думаете — почему?
— Как я могу к этому относиться? Как к празднику, как к радости. Как к победе. Зрительский сиюминутый успех — это очень неплохо. Но когда он продолжается во времени, это и есть выявление настоящего успеха. Очень много на моей памяти было звезд, которые возникали и исчезали. Причем в любой профессии — и в режиссерской, и в актерской. Это были модные имена, они на слуху, на них молятся, они повсюду. А потом они исчезают. Совсем. И где они? Что с ними стало?
— Сейчас можно хотя бы с помощью интернета узнать…
— Да, появился интернет, там можно хотя бы уточнить, где они и что. Умерли давно? Живы и ничего не делают в своей профессии?
И я счастлив, что мои фильмы по-прежнему любят.
— Худрук одного театра на мой вопрос, на мой вопрос, какие фильмы надо снимать о сегодняшнем времени, сказал, что самая современная картина — это "Любовь и голуби". Что именно такие фильмы сейчас нужны. Они добрые. И при этом герои картины — настоящие, не хорошие и не плохие, такие, какие есть на самом деле...
— Мне странно обсуждать собственный успех. Зачем? Прекрасно, что коллеги так говорят. Знаю, что когда показывают этот фильм по телевидению, люди по всей стране, которые сто раз уже его смотрели, буквально прилипают к экранам. Что тут сказать? Такое отношение — подарок для меня.
— Помню, что много лет назад вы снимали фильм "Большой вальс" (другое название "Салонная драма") по пьесе венгерского драматурга Ференца Мольнара. Он так и не был завершен. Нет планов к нему вернуться?
— Нет, не вернусь. 15 лет назад мне не дали деньги на его производство. Ну не дали и не дали, возвращаться к этой идее уже не буду.
— Видела вас в пронзительном спектакле "Любовь. Письма" на сцене Театра имени Пушкина, который поставила ваша дочь Юлия Меньшова. Вы играете в дуэте с Верой Алентовой. Нет ли планов вновь поработать вместе в театре?
— Нет. В театре мне не так интересно. Ну и потом актер театра — это не совсем моя профессия.
— А если про кино? Вы играли Гессера, олигарха, Бога, Георгия Жукова, Льва Толстого, президента России... Есть ли роль, о которой мечтаете?
— Нет, я во всем и всегда полагаюсь на судьбу. Она все сама за меня выбирает.
— А как считаете, правильно ли, что Российский оскаровский комитет, который вы возглавляете, проводит свои заседания в закрытом режиме? И нет общественного обсуждения при выборе картины, которая будет представлять Россию на "Оскаре". Многие комитет критикуют за отсутствие прозрачности.
— Это не так. Мы прозрачны. Мы не пускаем прессу непосредственно на заседания, но сразу после обсуждения докладываем общественности, какой фильм поедет от России. Например, жюри кинофестивалей во всем мире никогда не объясняет, почему оно выбрало именно этого победителя. Рассказывать всем о механизме принятия решения просто ни к чему.
— Но нет хотя бы идеи представлять общественности условный шорт-лист из пяти фильмов, которые рассматриваете?
— На мой взгляд, это разные системы. Либо общественное обсуждение, либо комитет.
— Вы к 100-летию ВГИКа делаете документальный фильм. Понятно, когда его покажут?
— Работа еще не окончена, и я не хотел бы о ней говорить. Надеюсь, что фильм покажут на юбилейном вечере, посвященном 100-летию. Думаю, это будет после 20 сентября.
— А собственный юбилей как будете отмечать?
— Для начала нужно смириться с мыслью, что скоро мне пойдет девятый десяток. Это какая-то невообразимая цифра, никогда не планировал дожить до нее...
— А может быть, состоится юбилейный вечер в Доме кино? Или ретроспектива фильмов?
— Да ни за что. Избави Бог. Просто соберу друзей, родных, отметим спокойно и тихо.
Беседовала Наталья Баринова