Владимир Меньшов: я во всем и всегда полагаюсь на судьбу

Кинокартина "Любовь и голуби" признана самым популярным советским фильмом. С момента размещения на YouTube-канале "Мосфильма" она набрала более 20 млн просмотров. Создатель фильма, народный артист России Владимир Меньшов, 17 сентября отметит свое 80-летие. Другие картины режиссера — получивший "Оскар" фильм "Москва слезам не верит", "Розыгрыш", "Ширли-мырли", "Зависть богов" и многие другие — снискали не меньшую любовь зрителей.

В жизни создатель самых народных и самых любимых советских фильмов не так весел и открыт, как можно предположить по его кинокартинам. Общаться с прессой не любит, сдержан, лаконичен и даже временами суров. Однако ТАСС удалось взять у режиссера блиц-интервью: Владимир Валентинович рассказал, как относится к популярности своих фильмов, будет ли играть в новых спектаклях с Верой Алентовой и что думает про реформу Российского оскаровского комитета, который возглавляет.

— Владимир Валентинович, спасибо большое, что согласились встретиться. Ко Дню российского кино проводили опрос среди телезрителей. В итоге самой известной крылатой фразой назвали слова из вашего фильма "Москва слезам не верит": "Не учи меня жить, лучше помоги материально", сама картина признана лучшей мелодрамой, а лучшей комедией — ваши же "Любовь и голуби". Фильмы создавались не вчера, но современные зрители называют среди самых любимых не "Елки", в которых вы тоже снимались, а именно эти картины. Как думаете — почему?

— Как я могу к этому относиться? Как к празднику, как к радости. Как к победе. Зрительский сиюминутый успех — это очень неплохо. Но когда он продолжается во времени, это и есть выявление настоящего успеха. Очень много на моей памяти было звезд, которые возникали и исчезали. Причем в любой профессии — и в режиссерской, и в актерской. Это были модные имена, они на слуху, на них молятся, они повсюду. А потом они исчезают. Совсем. И где они? Что с ними стало?

— Сейчас можно хотя бы с помощью интернета узнать…

— Да, появился интернет, там можно хотя бы уточнить, где они и что. Умерли давно? Живы и ничего не делают в своей профессии?