Первый замглавы МЧС Александр Чуприян: пожарно-спасательный спорт может стать олимпийским

В России впервые за последние десять лет состоится чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту под эгидой Международной спортивной федерации пожарных и спасателей. Он пройдет в Саратове с 8 по 16 сентября. О подготовке к чемпионату, его особенностях, фаворитах и о том, может ли пожарный спорт попасть в программу Олимпиады, в интервью ТАСС рассказал первый замглавы МЧС Александр Чуприян. — Александр Петрович, интерес к чемпионату не ослабевает? Существующие политические разногласия не повлияют на количество участников? Сборные каких стран к нам едут? — Интерес к пожарно-спасательному спорту только растет. В Саратове пройдут сразу четыре международных соревнования. Обычно они проводятся в разных странах, но Россия в год 370-летия пожарной охраны решила провести все четыре: это XV чемпионат мира среди мужчин, VI чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту, IX чемпионат мира среди юношей и юниоров и V чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту. В них будут принимать участие почти 800 человек, сборные команды из 24 стран, в том числе Австрии, Белоруссии, Чехии, Республики Корея, Германии, Словакии, Турции. Что касается политики, для спорта, как и для пожарных и спасателей, никаких границ быть не может. Это одна большая семья, что не раз подтверждалось самой жизнью, потому что не может быть никакой другой политики, кроме политики спасения человека и оказания ему помощи независимо от национальности, вероисповедания и гражданства. В этих вопросах у пожарных и спасателей взгляды одинаковые. Но для спортсменов еще к тому же важно быть на беговых дорожках, а любой чемпионат мира — это еще и лучший способ демонстрации флага собственной страны. В мире существует неписаное пожарное братство. Они знают, что независимо от взглядов политиков мы всегда готовы с ними общаться, обмениваться опытом, в том числе и на стадионах.

Чемпионат ведь не просто соревнования, это еще и обмен мнениями, это культурная программа, знакомство со страной и регионом, это целая терапия безопасности, а не только красочное мероприятие

Чемпионаты мира только сближают. Но, к сожалению, действительно есть политики, которые этому мешают, по этой причине к нам не приедут сборные команды Украины, Литвы и Эстонии. Из прибалтийских стран будет участвовать только Латвия. Хотя что плохого было бы в том, что украинские спортсмены на церемонии открытия прошли бы с флагом своей страны, а гимн Украины прозвучал бы на стадионе Саратова в случае победы этой сборной, которая считается достаточно сильной? — А почему именно Саратов? — В 2016 году в Саратове проходил чемпионат России по пожарно-спасательному спорту, и он был проведен на очень хорошем уровне. Руководство Главного управления МЧС по Саратовской области в прошлом году побывало на чемпионате мира в Словакии, после которого внесло предложение от имени губернатора провести следующие соревнования не просто в России, а именно в Саратове.

Саратовская область в своей истории ни разу не проводила никаких мировых чемпионатов как таковых. Для региона он станет первым в истории. И город достойно подготовился к нему — проведены работы по благоустройству, решены вопросы безопасности участников чемпионата и болельщиков, транспортной логистики, подготовлен гостиничный фонд

Областным правительством на ремонт стадиона было выделено более 100 млн рублей. Ни в какие планы этот ремонт не входил бы, если бы не чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. Губернатор Саратовской области пошел навстречу, и ряд команд из Москвы приедет в Саратов бесплатно в оформленных специально к чемпионату брендированных вагонах. Город проведения чемпионата определяется специальной конференцией Международной спортивной федерации пожарных и спасателей. Страны подают заявки, проводятся презентации. Изначально рассматривалась возможность провести чемпионат мира в Чехии, Польша также высказывала желание провести соревнования у себя. Но выбор в итоге был сделан в пользу Саратова, и это правильное решение. — Чем нас удивит чемпионат мира? — В этих соревнованиях впервые будет участвовать африканская команда: первыми стали сенегальские спортсмены. Они также заявили о своем желании ознакомиться с российскими пожарно-спасательными технологиями, техникой, обучением, подготовкой специалистов. Впервые будет участвовать и сборная команда Китая. Китайские спортсмены самыми первыми приехали в Саратов и готовятся очень серьезно и ответственно. Должен сказать, что число стран, вступающих в Международную федерацию пожарных и спасателей, с каждым годом увеличивается. Сейчас ведутся переговоры с Кубой, Чили, Бразилией. В качестве наблюдателей на чемпионате мира будут присутствовать представители Индии, Саудовской Аравии, Италии, которая уже является членом федерации, но команду на чемпионат пока не выставляла. В федерацию готова вступить и Сербия.

Пожарный спорт — это спорт настоящий, так как рожден в боевых подразделениях

— В перспективе он может стать олимпийским? — Если мы соберем в федерации 40 стран, а это обязательное требование, то имеем право заявить пожарно-спасательный спорт как олимпийский вид спорта. Есть ряд условий — среди участников должны быть женщины, и это условие мы соблюдаем, также выполняются и требования антидопингового комитета. Поэтому одна из основных задач на ближайшее время — как можно быстрее собрать в Федерации не менее 40 стран, чтобы пожарно-спасательный спорт стал олимпийским. Чем больше мы будем заниматься пожарным спортом, тем лучше будут решаться в том числе и вопросы безопасности, хотя, конечно, за счет спорта сделать страну абсолютно безопасной нельзя. — Какие виды он включает в себя? И в чем важность этого спорта для ваших сотрудников? Из кого формируется сборная? — Спортсмены будут соревноваться в таких дисциплинах, как подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, преодоление 100-метровой полосы препятствий, боевое развертывание и пожарная эстафета четыре по 100 метров.

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В сборную России входят только мастера спорта и мастера спорта международного класса. Все они служат в МЧС России. Сборная формируется по итогам чемпионата России. Чтобы провести чемпионат России, мы проводим соревнования по федеральным округам, перед ними — в регионах, до этого в пожарно-спасательных отрядах. Но сам отбор начинается еще в пожарных частях. В частях, конечно, соревнования по пожарному спорту не проводятся, они проводятся по пожарно-строевой подготовке. Без сдачи нормативов не будет допуска к работе. Но те сотрудники, которые норматив перевыполняют, автоматически попадают в спорт и могут вырасти до мастеров спорта и мастеров спорта международного класса. Спорт фактически является основной формой подготовки, необходимой для ежедневной работы, так как в нашей работе важны именно секунды. В 2012 году наш Альберт Логинов установил мировой рекорд по подъему на четвертый этаж учебной башни на чемпионате мира в Анталье. Тогда его результат составил 12,56 секунд, прежний мировой рекорд был равен 12,95 секундам.

Штурмовая лестница — это еще и преодоление высоты, возможность дополнительно добавить четыре метра высоты к автолестнице, чтобы добраться до балкона или лоджии в случае пожара. Это если говорить о практике