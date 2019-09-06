Первый замглавы МЧС Александр Чуприян: пожарно-спасательный спорт может стать олимпийским

В России впервые за последние десять лет состоится чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту под эгидой Международной спортивной федерации пожарных и спасателей. Он пройдет в Саратове с 8 по 16 сентября. О подготовке к чемпионату, его особенностях, фаворитах и о том, может ли пожарный спорт попасть в программу Олимпиады, в интервью ТАСС рассказал первый замглавы МЧС Александр Чуприян.
— Александр Петрович, интерес к чемпионату не ослабевает? Существующие политические разногласия не повлияют на количество участников? Сборные каких стран к нам едут?
— Интерес к пожарно-спасательному спорту только растет. В Саратове пройдут сразу четыре международных соревнования. Обычно они проводятся в разных странах, но Россия в год 370-летия пожарной охраны решила провести все четыре: это XV чемпионат мира среди мужчин, VI чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту, IX чемпионат мира среди юношей и юниоров и V чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту. В них будут принимать участие почти 800 человек, сборные команды из 24 стран, в том числе Австрии, Белоруссии, Чехии, Республики Корея, Германии, Словакии, Турции.
Что касается политики, для спорта, как и для пожарных и спасателей, никаких границ быть не может. Это одна большая семья, что не раз подтверждалось самой жизнью, потому что не может быть никакой другой политики, кроме политики спасения человека и оказания ему помощи независимо от национальности, вероисповедания и гражданства. В этих вопросах у пожарных и спасателей взгляды одинаковые. Но для спортсменов еще к тому же важно быть на беговых дорожках, а любой чемпионат мира — это еще и лучший способ демонстрации флага собственной страны.
В мире существует неписаное пожарное братство. Они знают, что независимо от взглядов политиков мы всегда готовы с ними общаться, обмениваться опытом, в том числе и на стадионах.
Чемпионаты мира только сближают.
Но, к сожалению, действительно есть политики, которые этому мешают, по этой причине к нам не приедут сборные команды Украины, Литвы и Эстонии. Из прибалтийских стран будет участвовать только Латвия. Хотя что плохого было бы в том, что украинские спортсмены на церемонии открытия прошли бы с флагом своей страны, а гимн Украины прозвучал бы на стадионе Саратова в случае победы этой сборной, которая считается достаточно сильной?
— А почему именно Саратов?
— В 2016 году в Саратове проходил чемпионат России по пожарно-спасательному спорту, и он был проведен на очень хорошем уровне. Руководство Главного управления МЧС по Саратовской области в прошлом году побывало на чемпионате мира в Словакии, после которого внесло предложение от имени губернатора провести следующие соревнования не просто в России, а именно в Саратове.
Областным правительством на ремонт стадиона было выделено более 100 млн рублей. Ни в какие планы этот ремонт не входил бы, если бы не чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. Губернатор Саратовской области пошел навстречу, и ряд команд из Москвы приедет в Саратов бесплатно в оформленных специально к чемпионату брендированных вагонах.
Город проведения чемпионата определяется специальной конференцией Международной спортивной федерации пожарных и спасателей. Страны подают заявки, проводятся презентации. Изначально рассматривалась возможность провести чемпионат мира в Чехии, Польша также высказывала желание провести соревнования у себя. Но выбор в итоге был сделан в пользу Саратова, и это правильное решение.
— Чем нас удивит чемпионат мира?
— В этих соревнованиях впервые будет участвовать африканская команда: первыми стали сенегальские спортсмены. Они также заявили о своем желании ознакомиться с российскими пожарно-спасательными технологиями, техникой, обучением, подготовкой специалистов. Впервые будет участвовать и сборная команда Китая. Китайские спортсмены самыми первыми приехали в Саратов и готовятся очень серьезно и ответственно.
Должен сказать, что число стран, вступающих в Международную федерацию пожарных и спасателей, с каждым годом увеличивается. Сейчас ведутся переговоры с Кубой, Чили, Бразилией. В качестве наблюдателей на чемпионате мира будут присутствовать представители Индии, Саудовской Аравии, Италии, которая уже является членом федерации, но команду на чемпионат пока не выставляла. В федерацию готова вступить и Сербия.
— В перспективе он может стать олимпийским?
— Если мы соберем в федерации 40 стран, а это обязательное требование, то имеем право заявить пожарно-спасательный спорт как олимпийский вид спорта. Есть ряд условий — среди участников должны быть женщины, и это условие мы соблюдаем, также выполняются и требования антидопингового комитета. Поэтому одна из основных задач на ближайшее время — как можно быстрее собрать в Федерации не менее 40 стран, чтобы пожарно-спасательный спорт стал олимпийским.
Чем больше мы будем заниматься пожарным спортом, тем лучше будут решаться в том числе и вопросы безопасности, хотя, конечно, за счет спорта сделать страну абсолютно безопасной нельзя.
— Какие виды он включает в себя? И в чем важность этого спорта для ваших сотрудников? Из кого формируется сборная?
— Спортсмены будут соревноваться в таких дисциплинах, как подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, преодоление 100-метровой полосы препятствий, боевое развертывание и пожарная эстафета четыре по 100 метров.
В сборную России входят только мастера спорта и мастера спорта международного класса. Все они служат в МЧС России. Сборная формируется по итогам чемпионата России. Чтобы провести чемпионат России, мы проводим соревнования по федеральным округам, перед ними — в регионах, до этого в пожарно-спасательных отрядах. Но сам отбор начинается еще в пожарных частях. В частях, конечно, соревнования по пожарному спорту не проводятся, они проводятся по пожарно-строевой подготовке. Без сдачи нормативов не будет допуска к работе. Но те сотрудники, которые норматив перевыполняют, автоматически попадают в спорт и могут вырасти до мастеров спорта и мастеров спорта международного класса.
Спорт фактически является основной формой подготовки, необходимой для ежедневной работы, так как в нашей работе важны именно секунды.
В 2012 году наш Альберт Логинов установил мировой рекорд по подъему на четвертый этаж учебной башни на чемпионате мира в Анталье. Тогда его результат составил 12,56 секунд, прежний мировой рекорд был равен 12,95 секундам.
На чемпионатах подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни является одним из самых зрелищных. На открытии будет два полуфинала среди мужчин и финал. Так что в день открытия мы узнаем имя чемпиона мира. Кстати, рекорд Логинова до сих пор не побит.
— У сборной России высоки шансы на успех? Кто среди фаворитов?
— Скажем так, фавориты — Чехия, Белоруссия, Венгрия и Германия, но мы тоже стремимся к победе. Принимающая страна несет колоссальную ответственность за подготовку и проведение соревнований. Но мы, МЧС России, несем еще не менее важную ответственность, чтобы наша сборная не просто оказалась на пьедестале, а поднялась на самую верхнюю ступень пьедестала. На прошлом чемпионате мира мы были только четвертыми, последний раз становились чемпионами в 2015 году. В программы подготовки были внесены корректировки, проанализированы ошибки. Мы искренне хотим победить и будем стремиться к этому. Если существует первое место, почему оно не должно быть нашим.
Кстати, тон у нас задают девушки.
— При этом в пожарные девушек по-прежнему не берут.
— Ну, не все сразу. Был период, когда я гордился тем, что пожарный спорт абсолютно мужской спорт, а теперь считаю, что был не прав. Я и против того, чтобы девушки были в дежурных караулах. Но, видимо, и здесь сдадим позиции, все идет к этому.
Беседовала Татьяна Хан