Гуцериев намерен проинвестировать ряд экономических и социальных проектов в Ингушетии

Российский предприниматель посетил несколько объектов социальной инфраструктуры в Джейрахском районе и городе Сунжа, а также принял участие в совещании, посвященном будущему сотрудничеству группы "Самфар" и Ингушетии с участием главы региона и членов кабмина

МАГАС, 3 ноября. /ТАСС/. Российский предприниматель Михаил Гуцериев будет финансировать экономические и социальные проекты в Ингушетии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы республики по итогу встречи руководителя субъекта Махмуда-Али Калиматова с бизнесменом.

"В рамках встречи обсуждались перспективы инвестиций предпринимателя в промышленность и объекты социальной инфраструктуры региона. Михаил Гуцериев посетил несколько объектов социальной инфраструктуры в Джейрахском районе и городе Сунжа, а также принял участие в совещании, посвященном будущему сотрудничеству группы "Самфар" и Ингушетии с участием главы региона и членов кабмина. В ходе совещания Гуцериев заявил, что его компании готовы уже в этом году начать финансирование ряда проектов на территории Ингушетии", - говорится в сообщении.

Как сообщается, глава региона ознакомил предпринимателя с текущей социально-экономической ситуацией в регионе, пояснив, что из-за мер бюджетного принуждения республика ограничена в расходах на реализацию различных проектов.

"В регионе создана юридическая база, которая дает инвестору возможность избежать бюрократических барьеров и сразу приступить к реализации инвестиционного проекта. Также предусмотрены налоговые преференции, мы рады всем, кто готов вкладывать средства в развитие республики, развивать здесь свой бизнес. <…> Мы рады, что в это время вы изъявили желание помочь республике и построить здесь объекты социальной инфраструктуры, в которых Ингушетия остро нуждается", - приводит пресс-служба слова Калиматова.

Как сообщается, региону необходима поддержка в развитии соцсферы, строительстве и реконструкции образовательных учреждений, спорткомплексов, медучреждений, объектов культуры. "Для меня посещение родной Ингушетии всегда вызывает особые чувства, в последние годы я вижу, как экономическая и социальная ситуация в республике становится лучше. <…> Мы планируем значительно увеличить объем инвестиций в социальную и промышленную инфраструктуру республики, чтобы помочь руководству Ингушетии с ключевыми задачами по развитию региона", - передает пресс-служба слова Гуцериева.

В 2021 году при поддержке мецената Михаила Гуцериева был отреставрирован средневековый башенный комплекс Бишт в горах Ингушетии. После проведения работ на более 80 объектах, входящих в комплекс, он стал доступен для туристов как музей под открытым небом. При проведении реконструкции на территории комплекса было найдено более 1,5 тыс. средневековых артефактов.