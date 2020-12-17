Cверхбыстрое потепление Арктики связали с сериями землетрясений на Аляске

ТАСС, 17 декабря. Академик РАН Леопольд Лобковский предположил, что необычно быстрый рост температур в Арктике в последние сорок лет и в начале XX века мог быть связан не только с ростом концентрации СО 2 в воздухе, но и серией мощнейших землетрясений у западных берегов Аляски. Об этом пишет пресс-служба МФТИ со ссылкой на статью в журнале Geosciences.

"Есть четкая корреляция между сильнейшими землетрясениями в Алеутской дуге и фазами потепления климата, существует механизм физической передачи напряжений в литосфере с нужной скоростью, который создает условия для высвобождения метана на шельфе. Эта концепция успешно объясняет быстрый рост температурных аномалий в Арктике", – рассказал Лобковский.

Практически все климатологи Земли сегодня не сомневаются в том, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать на отметке в 1,5 градуса Цельсия. Об этом говорят не только сотни компьютерных моделей климата планеты, но и тысячи замеров, полученных при помощи различных климатических спутников, сухопутных метеорологических станций и океанических буйков.

Первыми и главными жертвами этого процесса станут, как уже показывает практика, заполярные регионы Земли и горные ледники. Температура на их территории уже сейчас стала выше на 4-9 градусов Цельсия, чем в прошлые столетия, что уже необратимо приведет к заметному сокращению их площади и высвобождению больших территорий Антарктики и Арктики ото льда.

Реальные темпы потепления Гренландии и других регионов Арктики, как отмечает академик, при этом значительно превосходят то, что предсказывают фактически все климатические модели. Это заставляет ученых искать другие факторы, помимо роста температур вод моря и воздуха заполярья, которые ускоряют процесс глобального потепления в этом регионе.

Академик Лобковский предположил, что этот феномен может быть связан с тем, что некоторые регионы дна Северного Ледовитого океана сегодня выделяют в атмосферу большие количества метана, запасенного в верхних слоях грунта дна в виде так называемых клатратов.

Сейсмические корни потепления Арктики

Так ученые называют спрессованные и замороженные соединения воды и метана, которые остаются стабильными при низких температурах, высоких давлениях или их комбинации. Большие количества клатратов появились на дне всех морей Арктики после начала эпохи оледенения, когда значительная часть Северного полушария была покрыта толстой коркой из льда. Этот ледовый покров исчез относительно недавно, около 15-20 тысяч лет назад, когда эпоха оледенения завершилась.

Сейчас ученые опасаются, что дальнейший рост температур вод мирового океана, связанный с глобальным потеплением, приведет к постепенной дестабилизации гидратов или даже взрыву их отложений на дне и попаданию гигантских количеств метана в атмосферу. Подобные события, как выяснили российские и зарубежные океанологи два года назад, уже происходили недавно на дне Баренцева моря.

Российский геофизик предположил, что высвобождение метана из клатратов может провоцироваться мощными землетрясениями в регионах, соседствующих с Арктикой. Он пришел к такому выводу, обратив внимание на то, что два последних крупных потепления климата региона начались в 1920 и 1980 годах, примерно через 15-20 лет после того, как у берегов Аляски, на территории Алеутской островной дуги, одной из самых беспокойных сейсмических зон, происходили серии мощных землетрясений.

Обратив внимание на это совпадение, академик Лобковский детально просчитал то, могли ли тектонические волны, порожденные этими катаклизмами, достичь берегов Северного Ледовитого океана и дестабилизировать запасы клатратов, ускорив "побег" метана в атмосферу Земли. Для этого он разработал детальную теоретическую модель, описывающую процесс распространения этого типа волн и их действие на запасы клатратов.

Его расчеты показали, что подобный сценарий действительно был допустимым с точки зрения законов геофизики, так как тектонические колебания, порожденные землетрясениями, движутся достаточно медленно, со скоростью около 100 километров в год. Когда эти колебания достигли запасов клатратов, они дестабилизировали их, разрушив тончайшие пленки из льда, покрывающие зерна этих осадочных пород, а также высвободив метан из микропор в вечной мерзлоте на дне океана.

По словам Лобковского, он не сомневается в том, что его гипотеза породит большое число споров среди коллег. Эти дискуссии, как надеется академик, приведут к тому, что данный механизм высвобождения клатратов будет детально изучен, что позволит на практике проверить, влияют ли землетрясения на климат приполярных регионов и оценить степень их воздействия на изменение климата.