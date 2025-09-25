Как сообщил директор украинской социологической группы "Рейтинг", в начале спецоперации 73% граждан Украины выступали за возвращение Донбасса и Крыма, однако с затягиванием боевых действий "пришли к совершенно противоположному мнению"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Директор украинской социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович заявил, что среди граждан Украины фиксируется огромный спрос на проведение мирных переговоров.

"Запрос на переговоры огромный. Он был совершенно другим в начале войны", - сказал он в эфире YouTube-канала журналистки Натальи Мосейчук (внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ). По его словам, в начале конфликта 73% украинцев выступали за "возвращение Донбасса и Крыма". "Но с каждым новым замером, когда война затягивалась, мы пришли к совершенно противоположному мнению", - добавил он.

"На сегодняшний день 20% за прямые переговоры с Россией, 60% за переговоры с другими странами для решения дипломатическим путем. И только 11% реально оценивают, что мы можем воевать до конца", - продолжил Антипович.