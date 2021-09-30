{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Время больших надежд:
Время больших надежд:
Время больших надежд:
Время больших надежд:
Время больших надежд:

Время больших надежд: о фильме "Бондарчук. Battle"

Кадр из фильма "Бондарчук. Battle"
© Централ Партнершип
Рассказываем про неконвенциональную документалку, которая анализирует феномен Сергея Бондарчука

Сложно представить себе человека, который не знает Сергея Бондарчука, одного из главных советских режиссеров. Причем не только на родине, но и на Западе — он один из немногих, кому удалось заработать себе международную славу и стать обладателем премии "Оскар" в СССР: тут он вообще был первым. Казалось бы, о нем уже сказано и написано много слов и еще одна автобиографическая картина рискует стать просто экранизацией странички из Википедии. Однако авторы фильма "Бондарчук. Battle" Антон Желнов и Денис Катаев решают не пересказывать факты из жизни мастера, а сосредоточиться на самом ярком и во многом определяющем режиссера периоде творчества — "послевоенной оттепельной эйфории и времени больших надежд".

На эту тему
Кинополководец: как Сергей Бондарчук стал мастером батальных фильмов
Кинополководец:

Желнову вместе с режиссером картины Ильей Беловым не впервой снимать про жизнь замечательных людей — вместе они работали над фильмами "Сорокин трип", "Саша Соколов. Последний русский писатель" и "Бродский не поэт". Продюсерами картины выступили Федор Бондарчук, Наталья Голодова и Мария Далакян.

Фильм начинается с "козырей" — зрителям показывают нарезки из батальных сцен, благодаря которым Бондарчук стал известен на весь мир, — а затем вдруг оказывается в съемочном павильоне итальянской киностудии Cinecitta. Именно там проходили съемки картины "В Риме была ночь" Роберто Росселлини, где Бондарчук сыграл советского военнопленного. Это далеко не самая первая его роль. В творческом плане важнее и любопытнее его работа в фильме "Тарас Шевченко", благодаря которой он стал народным артистом в 31 год, или роль в собственном дебюте "Судьба человека". Авторы "Бондарчук. Battle" смотрят на своего героя глазами современников и экспертов — в фильме, в частности, участвуют Андрей Кончаловский, Анастасия Вертинская, Людмила Савельева, Никита Михалков, Федор Бондарчук. Многие из них высказывают диаметрально противоположные взгляды на актерские таланты Бондарчука. Но в визите на студию Cinecitta важно другое — таким образом фильм сразу же утверждает исключительность объекта исследования.

Кадр из фильма "Бондарчук. Battle" Централ Партнершип
Описание
Кадр из фильма "Бондарчук. Battle"
© Централ Партнершип
Бондарчук действительно был исключительным и считался баловнем судьбы: первая главная роль в кино в "Тарасе Шевченко" принесла ему звание народного артиста, режиссерский дебют "Судьба человека" — Ленинскую премию и Гран-при Московского кинофестиваля. Он был в фаворе как у старой, так и у новой власти и стал одним из немногих, кому дозволялось работать за границей
Кадр из фильма "Бондарчук. Battle" Централ Партнершип
Описание
Кадр из фильма "Бондарчук. Battle"
© Централ Партнершип

Фильм посвящает отношениям мастера и власти целый сегмент. Так, например, сын режиссера Федор Бондарчук отмечает, что отец знал о своем влиянии на власть имущих и иногда пользовался административным рычагом. Именно любовь к нему министра культуры Екатерины Фурцевой свела Бондарчука с "Войной и миром" Толстого.

На эту тему
Про войну честно и с чувством: главные фильмы Григория Чухрая
Про войну честно и с чувством:

В 1956 году в Америке вышла экранизация "Войны и мира" Кинга Видора с Одри Хепбёрн в главной роли. В СССР фильм пришел с опозданием, но довольно быстро стало очевидно, что Советскому Союзу необходимо снять ответ Америке и показать, как правильно экранизировать русскую классику. Бондарчук не сразу согласился на этот проект, хотя под натиском Фурцевой сложно было устоять — кто, кроме него, подходил на роль связующего между двумя сверхдержавами в эпоху холодной войны? При этом сам режиссер не был уверен, что ему, крестьянскому сыну, удастся прочувствовать мир, о котором писал Толстой. В итоге у Бондарчука получилась настоящая народная история, где каждый человек, каждый солдат был творцом большой истории.

Кадр из фильма "Бондарчук. Battle" Централ Партнершип
Описание
Кадр из фильма "Бондарчук. Battle"
© Централ Партнершип

Авторы фильма рассказывают про все те факторы, которые повлияли на Бондарчука и сделали его главным военным режиссером поколения. Военный опыт сделал Бондарчука, как и многих режиссеров, прошедших через Великую Отечественную войну, настоящим гуманистом. Он всегда стремился показать величие самого простого человека, поэтому солдаты в его сражениях — не просто пешки на шахматной доске, но живые люди. Режиссер уделяет внимание каждому и внимательно всматривается в их лица. Может, именно поэтому Бондарчук мог управлять целыми армиями — в съемках "Войны и мира" и "Ватерлоо" участвовали настоящие советские военнослужащие. 

Также в картине есть уникальные архивные кадры со съемок "Войны и мира". Бондарчук и его оператор Анатолий Петрицкий стали новаторами в съемках не только батальных сражений, но и балов: Петрицкий кружился на роликах вместе с танцующими и летал на вертолете над полем, где снималась битва. "Война и мир" Бондарчука стал тем фильмом, о котором мечтали тогда голливудские студии, но не могли себе позволить. Голливуд середины — конца шестидесятых переживал кризис, и съемки масштабов "Войны и мира" поразили не только зрителей, но и американских академиков, которые присудили ему "Оскар" как лучшему фильму на иностранном языке.

Кадр из фильма "Бондарчук. Battle" Централ Партнершип
Описание
Кадр из фильма "Бондарчук. Battle"
© Централ Партнершип

Желнов и Катаев всегда рассматривают карьеру режиссера в контексте времени. Так, его работы сравниваются с картинами Фрэнсиса Форда Копполы и Стэнли Кубрика, который также планировал снять фильм про Наполеона и Ватерлоо, но из-за картины Бондарчука его планы расстроились. Деконструировав феномен одного из самых известных режиссеров СССР, авторы "Бондарчук. Battle" лишь слегка касаются обстоятельств, которые привели к его упадку и потере влияния. Они оставляют режиссера на вершине успеха, делая выбор запомнить его именно таким.   

Теги
Бондарчук, Сергей Федорович
В Лондоне прошла мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде
Британские кинотеатры начнут показывать "Не время умирать" с 30 сентября, премьерный показ фильма в России запланирован на 7 октября
В Лондоне прошла мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде
Читать полностью