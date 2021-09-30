Время больших надежд: о фильме "Бондарчук. Battle"

Сложно представить себе человека, который не знает Сергея Бондарчука, одного из главных советских режиссеров. Причем не только на родине, но и на Западе — он один из немногих, кому удалось заработать себе международную славу и стать обладателем премии "Оскар" в СССР: тут он вообще был первым. Казалось бы, о нем уже сказано и написано много слов и еще одна автобиографическая картина рискует стать просто экранизацией странички из Википедии. Однако авторы фильма "Бондарчук. Battle" Антон Желнов и Денис Катаев решают не пересказывать факты из жизни мастера, а сосредоточиться на самом ярком и во многом определяющем режиссера периоде творчества — "послевоенной оттепельной эйфории и времени больших надежд".

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Желнову вместе с режиссером картины Ильей Беловым не впервой снимать про жизнь замечательных людей — вместе они работали над фильмами "Сорокин трип", "Саша Соколов. Последний русский писатель" и "Бродский не поэт". Продюсерами картины выступили Федор Бондарчук, Наталья Голодова и Мария Далакян. Фильм начинается с "козырей" — зрителям показывают нарезки из батальных сцен, благодаря которым Бондарчук стал известен на весь мир, — а затем вдруг оказывается в съемочном павильоне итальянской киностудии Cinecitta. Именно там проходили съемки картины "В Риме была ночь" Роберто Росселлини, где Бондарчук сыграл советского военнопленного. Это далеко не самая первая его роль. В творческом плане важнее и любопытнее его работа в фильме "Тарас Шевченко", благодаря которой он стал народным артистом в 31 год, или роль в собственном дебюте "Судьба человека". Авторы "Бондарчук. Battle" смотрят на своего героя глазами современников и экспертов — в фильме, в частности, участвуют Андрей Кончаловский, Анастасия Вертинская, Людмила Савельева, Никита Михалков, Федор Бондарчук. Многие из них высказывают диаметрально противоположные взгляды на актерские таланты Бондарчука. Но в визите на студию Cinecitta важно другое — таким образом фильм сразу же утверждает исключительность объекта исследования.

Описание Кадр из фильма "Бондарчук. Battle" © Централ Партнершип

Бондарчук действительно был исключительным и считался баловнем судьбы: первая главная роль в кино в "Тарасе Шевченко" принесла ему звание народного артиста, режиссерский дебют "Судьба человека" — Ленинскую премию и Гран-при Московского кинофестиваля. Он был в фаворе как у старой, так и у новой власти и стал одним из немногих, кому дозволялось работать за границей

Описание Кадр из фильма "Бондарчук. Battle" © Централ Партнершип

Фильм посвящает отношениям мастера и власти целый сегмент. Так, например, сын режиссера Федор Бондарчук отмечает, что отец знал о своем влиянии на власть имущих и иногда пользовался административным рычагом. Именно любовь к нему министра культуры Екатерины Фурцевой свела Бондарчука с "Войной и миром" Толстого.

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В 1956 году в Америке вышла экранизация "Войны и мира" Кинга Видора с Одри Хепбёрн в главной роли. В СССР фильм пришел с опозданием, но довольно быстро стало очевидно, что Советскому Союзу необходимо снять ответ Америке и показать, как правильно экранизировать русскую классику. Бондарчук не сразу согласился на этот проект, хотя под натиском Фурцевой сложно было устоять — кто, кроме него, подходил на роль связующего между двумя сверхдержавами в эпоху холодной войны? При этом сам режиссер не был уверен, что ему, крестьянскому сыну, удастся прочувствовать мир, о котором писал Толстой. В итоге у Бондарчука получилась настоящая народная история, где каждый человек, каждый солдат был творцом большой истории.

Описание Кадр из фильма "Бондарчук. Battle" © Централ Партнершип

Авторы фильма рассказывают про все те факторы, которые повлияли на Бондарчука и сделали его главным военным режиссером поколения. Военный опыт сделал Бондарчука, как и многих режиссеров, прошедших через Великую Отечественную войну, настоящим гуманистом. Он всегда стремился показать величие самого простого человека, поэтому солдаты в его сражениях — не просто пешки на шахматной доске, но живые люди. Режиссер уделяет внимание каждому и внимательно всматривается в их лица. Может, именно поэтому Бондарчук мог управлять целыми армиями — в съемках "Войны и мира" и "Ватерлоо" участвовали настоящие советские военнослужащие. Также в картине есть уникальные архивные кадры со съемок "Войны и мира". Бондарчук и его оператор Анатолий Петрицкий стали новаторами в съемках не только батальных сражений, но и балов: Петрицкий кружился на роликах вместе с танцующими и летал на вертолете над полем, где снималась битва. "Война и мир" Бондарчука стал тем фильмом, о котором мечтали тогда голливудские студии, но не могли себе позволить. Голливуд середины — конца шестидесятых переживал кризис, и съемки масштабов "Войны и мира" поразили не только зрителей, но и американских академиков, которые присудили ему "Оскар" как лучшему фильму на иностранном языке.

Описание Кадр из фильма "Бондарчук. Battle" © Централ Партнершип