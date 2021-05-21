Про войну честно и с чувством: главные фильмы Григория Чухрая

Чухрай — один из первых гуманистов постсталинской эпохи. Пройдя через всю Великую Отечественную войну, он решил продолжить дело, за которое отдали жизни многие его сверстники. Чухрай всегда снимал про войну, но снимал совершенно по-особенному: без громких подвигов, батальных сцен и прославления Советской армии, а через истории обычных людей, которые вынуждены испытывать себя на прочность каждый день. Спасение от погибели режиссер всегда видел в любви. В середине шестидесятых, когда Чухраю стало сложнее снимать свои фильмы из-за конфликтов с властью, он начал продюсировать чужие, открыв Экспериментальное творческое объединение — киностудию, которая функционировала на принципах самоокупаемости. За десять лет студия выпустила такие популярные до сих пор фильмы, как "Иван Васильевич меняет профессию", "12 стульев", "Белое солнце пустыни" и "Раба любви". К столетию режиссера вспоминаем о трех его знаковых работах, ставших хитами в СССР и во всем мире. "Сорок первый" (1956)

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Чухрай окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1953 году и два года проработал ассистентом режиссера на Киностудии имени А. Довженко. Возможность снять собственную картину у него появилась только в 1955 году, когда Чухрай перешел на "Мосфильм". Для своего дебюта он сделал неочевидный выбор — начинающему режиссеру хотелось экранизировать повесть Бориса Лавренева 1924 года о романе, вспыхнувшем между коммунисткой и белогвардейцем во время Гражданской войны. По ней уже был снят фильм Якова Протазанова в 1926 году, поэтому художественному совету студии было не очень понятно, зачем снимать еще одну экранизацию. Тем более Чухрай подошел к этой трагической истории с совершенно другой стороны: в его изложении идеологический пафос о борьбе красных и белых превратился в чувственный рассказ о запретной любви. Отряд красноармейцев движется по пустыне в попытке оторваться от белых. В одном из боев они берут в плен белого поручика Вадима Говоруху-Отрока (Олег Стриженов), который должен доставить важное сообщение генералу Деникину. После того как отряд доходит до побережья Аральского моря, несколько красноармейцев отправляют на лодке, чтобы доставить пленника в лагерь красных. Среди них оказывается снайперша Мария, или Марютка (Изольда Извицкая), на чьем счету уже сорок убитых белых. Во время шторма выживают только она и Вадим. Они укрываются на острове в хижине рыбака в надежде, что кто-то придет к ним на помощь. Необычные обстоятельства сближают двух бойцов, и они влюбляются друг в друга. Все, кто смотрел "Сорок первый", знают, что история Марютки и белого поручика кончилась трагически — после того как Вадим замечает на горизонте лодку с белыми, он кидается к своим товарищам, но падает замертво, сраженный пулей Марютки. И именно это спасло фильм Чухрая — его учитель Михаил Ромм убедил худсовет: несмотря на идеологически неправильную любовь красной снайперши, между чувствами и гражданским долгом она выбирает последнее. В итоге после завершения съемок готовый фильм показали Никите Хрущеву и, получив его одобрение, отправили на Каннский фестиваль. Так молодой выпускник ВГИКа стал известен на весь мир.

Чухрай показал себя настоящим гуманистом, удивив иностранных зрителей своим чувственным и психологичным подходом. "Сорок первый" был новаторским не только по содержанию, но и визуально. Картина изобилует широкими планами природы: желтизна безжизненных барханов пустыни и бледность выжженного неба смягчаются пастельными тонами камеры Сергея Урусевского, который для достижения этого эффекта использовал сложную систему различных линз и фильтров. Чухрай любуется дикой и жестокой красотой природы и свободой человеческого тела, не обремененными лишними социальными и политическими смыслами

"Мне очень дорого, что в нашем фильме мы впервые изобразили белогвардейца не барином, не насильником, не уродом — что было нормой в то время, — а красивым человеком, заслуживающим любви", — отмечал режиссер. "Сорок первым" прозвали "красным чудом" и самым важным советским фильмом со времен "Броненосца Потемкина" Сергея Эйзенштейна, а Канн вручил Чухраю Спецприз за "оригинальный сценарий, гуманизм и романтику". "Баллада о солдате" (1959) Чухрай ушел на фронт в 19 лет и прошел Великую Отечественную войну от начала до конца — участвовал в Сталинградской битве и много раз был в тылу врага. Режиссер знал о войне не понаслышке, поэтому для него она была не о подвигах и орденах, а о простых людях, которых захватил страшный водоворот. Именно об этом он решил снять свой следующий фильм.

Девятнадцатилетний связист Алексей Скворцов (Владимир Ивашов) случайно находит на поле боя противотанковое оружие и подбивает несколько немецких танков. За это его хотят наградить орденом, но Алексей просит дать ему отпуск, чтобы повидать свою мать. Ему дают всего шесть дней, чтобы добраться до родного села и вернуться обратно. По пути солдат становится свидетелем разных судеб, захваченных войной. Так, он встречает девушку Шуру (Жанна Прохоренко), которая пытается вернуться к своему жениху, и молодые люди влюбляются друг в друга. Алеша успевает приехать домой, только чтобы на несколько минут обнять мать и снова уйти на фронт, откуда он уже не вернется. Можно сказать, что "Баллада о солдате" стала первым советским фильмом-путешествием (road movie). Через историю Алексея режиссер показывает портрет целой страны и ее народа, а чистый помыслами и сердцем молодой связной буквально связывает всех персонажей воедино. Изначально на главные роли были утверждены опытные актеры Олег Стриженов и Лилия Алешникова, но в самом начале съемок Чухрай получил травму и был вынужден приостановить работу над фильмом на несколько месяцев. За это время режиссер понял, что хотел бы видеть в главных ролях неизвестных актеров, и утвердил молодых и неопытных Ивашова и Прохоренко. Зато в эпизодических ролях снялся целых ряд известных артистов: Евгений Евстигнеев, Нина Меньшикова, Георгий Юматов, Екатерина Савинова, Лев Борисов. Творческие решения Чухрая, как и сама история — правдивая и от того неоднозначная, предсказуемо смутили руководство, и ее было решено выпустить "вторым экраном", то есть в небольших кинотеатрах вдалеке от республиканских центров. Несмотря на это, картина стала хитом среди зрителей, и Чухрая повторно отправили на Каннский фестиваль, где ему снова вручили приз за гуманизм. Также Валентина Ежова и Чухрая номинировали на премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий, что сделало "Балладу о солдате" единственной отечественной картиной, удостоенной этой номинации. "Чистое небо" (1961) Изначально фильм "Чистое небо" задумывался как патриотическая драма о советском летчике, преодолевшем звуковой барьер, но Чухрай в своей фирменной манере решил снять не духоподъемное, а реалистичное кино о человеке и системе. Картина рассказывает о летчике Алексее Астахове (Евгений Урбанский), который во время Великой Отечественной войны попадает в плен. Он сбегает и остается в живых, но по возвращении домой сталкивается с неприятием окружающих как военнопленный, "запятнавший моральный облик советского летчика". Из-за этого он не может найти нормальную работу и отстроить свою жизнь заново после войны. Алексея спасает любовь Саши Львовой (Нина Дробышева), которая преданно ждала его с фронта. После смерти Сталина героя реабилитируют и вручают ему медаль, которая досталась слишком большой ценой.

Чухрай, как истинный романтик, снова находит спасение в любви. Он, как и в "Сорок первом", играет на контрасте между настоящей глыбой Урбанским и миниатюрной и легкой Дробышевой. Режиссер говорит о разрушении картины мира советского человека, сломе старых ценностей и формировании нового героя, героя шестидесятых