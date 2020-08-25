Гуманист советского кино: главные фильмы Георгия Данелии

ТАСС вспоминает работы уникального и тонкого художника, который отличался невероятной любовью к простым людям, несмотря на все их недостатки. "Я шагаю по Москве" (1963) Импрессионистский потрет большого города, запечатлевший Москву начала шестидесятых. Молодые Данелия и сценарист Геннадий Шпаликов создали серию новелл о героях, чьи судьбы объединяют столичные улицы.

Описание Постер фильма "Я шагаю по Москве", 1963 год © Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Молодой монтажник из Сибири Володя Ермаков (Алексей Локтев), метростроевец Колька (Никита Михалков), продавщица Алена (Галина Польских), прохожий в парке (Ролан Быков) встречаются всего на несколько часов, а в конце дня разбегаются каждый по своим делам. У Данелии получился легкий фильм о молодости, еще не обремененной заботами взрослой жизни. Трепетные отношения между героями под звонкими, серебристыми каплями летнего дождя, атмосфера лиричной грусти были мастерски переданы камерой Вадима Юсова. Фильм был представлен на Каннском фестивале, а 34-летний Данелия получил спецупоминание жюри в числе молодых кинематографистов. "Джентльмены удачи" (1971) "Все! Кина не будет. Электричество кончилось". Режиссером фильма выступил Александр Серый, но именно сценарий Георгия Данелии и Виктории Токаревой подарил всей стране незабываемые фразы, многие из которых стали крылатыми. Данелия не ограничился только писательской работой. Он активно помогал Серому в съемках фильма, так что можно сказать, что без его режиссерского таланта здесь тоже не обошлось. Впоследствии он охарактеризовал свою роль в создании картины как "художественного руководителя". Сюжет одного из самых популярных фильмов советского кинематографа всем известен: заведующего детским садом Евгения Ивановича Трошкина (Евгений Леонов) отправляют в колонию под прикрытием, чтобы выяснить, кто мог выкрасть золотой шлем Александра Македонского. Дело в том, что Трошкин как две капли воды похож на опасного преступника по кличке Доцент, "нехорошего человека", который может и "пасть порвать", и "моргалы выколоть". Комедия про незадачливых преступников стала настоящим хитом советского проката — в 1972 году ее посмотрели около 65 млн человек. "Афоня" (1975) Еще один блокбастер советского проката — в 1975 году "Афоню" посмотрели более 62 млн зрителей — и еще одна история про не самых образцовых представителей советского общества.

Описание Леонид Куравлев и Евгений Леонов на съемках фильма "Афоня", 1974 год © Анатолий Ковтун/ТАСС

Афанасий Борщев (Леонид Куравлев) — слесарь-сантехник, но работа для него явно не первая в списке приоритетов. Больше всего Афанасий любит выпить. На поиски спиртного направлено все его целеполагание. Постепенно под давлением собственной лени и эгоизма балагур и весельчак понимает, что растерял всех своих близких и остался один на всем свете. Первоначальный сценарий Александра Бородянского был исполнен в совсем мрачных красках, однако затем был переписан. При этом главный герой все равно не вызывал сочувствия ни у сценариста, ни у Данелии, так что финал картины планировался невеселый. Спасла Афоню Евгения Симонова, игравшая его возлюбленную Катю. Она так растрогала режиссера, что тот решил дать герою последний шанс, закончив картину на встрече Кати и Афони. Немалую роль в создании образа героя сыграл и Куравлев. В его исполнении Афоня получился настолько обаятельным, что его невозможно было не пожалеть. "Мимино" (1977) Сюжет картины родился из истории о летчике, привязывавшем свой вертолет на ночь к дереву. Ее рассказал Данелии Резо Габриадзе. На начальном этапе у режиссера была только эта яркая деталь и твердое намерение снять в главной роли Вахтанга Кикабидзе. Позже фильм назвали "Ничего особенного", а потом переименовали в "Мимино" (в переводе с грузинского "сокол"), а вместо врача-эндокринолога, которого должен был сыграть Евгений Леонов, появился армянский шофер в исполнении Фрунзика Мкртчяна. Все крылатые фразы, произнесенные его героем, актер придумывал на ходу, в том числе знаменитую: "Я вам один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь". Однако Данелия все равно написал для Леонова роль фронтовика Волохова, так как не мог снять фильм без своего любимого актера. Валико Мизандари по прозвищу Мимино — летчик местных авиалиний, который живет с семьей в селе в окрестностях грузинского городка Телави. После встречи со стюардессой международных авиалиний Ларисой (Елена Проклова) родное село становится для Мимино слишком тесным и скучным, и он решает податься в большую авиацию, чтобы впоследствии понять, что его душа принадлежит Грузии. "Осенний марафон" (1979) История про мягкосердечного и нерешительного Бузыкина, который крутит роман на стороне, оказалась настолько актуальной как среди членов съемочной группы, так и среди зрителей, что многие видели в персонажах фильма самих себя и подозревали Данелию и автора сценария Александра Володина в том, что они списали героев именно с них. В отличие от "Мимино" режиссер никак не мог определиться с актером на главную роль, пока из Ленинграда не выписали Олега Басилашвили. Властный и уверенный в себе актер смог преобразиться до неузнаваемости и в итоге был утвержден на роль, хотя по иронии судьбы он был единственным человеком на съемочной площадке, который не мог понять сути интриг, происходящих в фильме. Также забавно то, что Наталья Гундарева, играющая "старую жену" главного героя, была старше его молодой любовницы в исполнении Марины Нееловой всего на один год. Картина получила международное признание: главный приз фестиваля в Сан-Себастьяне, а также приз ФИПРЕССИ в Венеции. "Осенний марафон" должны были отправить на "Оскар", но этому помешал ввод войск в Афганистан. Данелию это не расстроило. По его словам, "Оскар" — это американская премия, и награда в категории "Лучший фильм на иностранном языке" — "приз для дикарей". "Кин-дза-дза" (1986) Кажется, что сценарий фильма "Кин-дза-дза" должен был быть основан на какой-нибудь фантастической книге, но Данелия вместе с Резо Габриадзе придумали все сами, в том числе и чатланский язык, на котором разговаривают обитатели планеты Плюк. Однако невольным автором названия картины стал любимый актер Данелии Евгений Леонов, и родилось оно из слова "киндза".

Описание Кадр из мультфильма "Ку! Кин-дза-дза" © Компания "Наше кино"/ТАСС