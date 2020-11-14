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В США запуск корабля с экипажем к МКС отложили до 15 ноября из-за непогоды

Новые сроки стыковки Crew Dragon с орбитальным комплексом пока не уточняются

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Запуск американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) перенесен с 14 ноября на 15 ноября. Об этом глава NASA Джеймс Брайденстайн сообщил в пятницу в своем Twitter.

"NASA и SpaceX из-за сильного ветра и спасательных операций намечают запуск миссии Crew-1 с астронавтами к Международной космической станции на воскресенье, 15 ноября, в 19:27 по времени восточного побережья [03:27 мск 16 ноября]", - написал Брайденстайн.

Прежде пуск планировался на 14 ноября в 19:49 по времени восточного побережья США (03:49 мск 15 ноября). Новые сроки стыковки корабля с орбитальным комплексом пока не уточняются.

В состав экипажа Crew Dragon включены американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Сейчас на борту МКС находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Первый пилотируемый полет на Crew Dragon на орбиту совершили в этом году астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. Корабль, выведенный на орбиту 30 мая, пристыковался в автоматическом режиме к МКС 31 мая. Хёрли и Бенкен присвоили ему название Endeavour по аналогии с кораблем программы Space Shuttle, на котором оба астронавта выполняли свои первые космические полеты. Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществляемым с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило их в 2011 году. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими "Союзами".

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