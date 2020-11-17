Ракета Vega с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли стартовала с Куру

ПАРИЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Успешный старт ракеты Vega с двумя научными спутниками для дистанционного зондирования Земли состоялся в ночь на вторник с космодрома в Куру (Французская Гвиана). Об этом свидетельствует прямая трансляция на сайте компании-оператора Arianespace.

Это уже седьмой запуск Vega в этом году и семнадцатый за все время ее использования с 2012 года.

Теперь европейский носитель легкого класса выводит на солнечно-синхронные орбиты два аппарата: один - по заказу Европейского космического агентства (ЕКА) и Испании, а второй - для Национального центра космических исследований (CNES) Франции.

Спутник SEOSAT-Ingenio

SEOSAT-Ingenio - это первый космический аппарат, полностью построенный на испанских авиационно-космических предприятиях. Его создание осуществлялось под общим контролем европейской корпорации Airbus Defence and Space.

Аппарат снабжен оптическим оборудованием, позволяющим получать снимки высокой четкости. Спутник, как сообщает корпорация Arianespace, будет проводить мониторинг "зон, представляющих для Испании национальный интерес". Он обеспечит различным группам пользователей многоспектральные снимки поверхности планеты. Речь идет об информации для нужд картографии, землепользования, городского управления, об управлении водными ресурсами, мониторинге окружающей среды, управлении рисками, а также о выполнении задач в сфере безопасности.

Испанский спутник способен в трехдневный срок обеспечить снимки любой зоны планеты. В этой связи планируется его использование для обеспечения информацией из районов стихийных бедствий, - наводнений, лесных пожаров и землетрясений. Также полученные им данные позволят лучше реагировать на изменение климата планеты.

SEOSAT-Ingenio дополнит своим функционированием данные, поступающие от радиолокационного спутника PAZ. Таким образом, будет завершено создание испанской системы дистанционного зондирования Земли.

Спутник TARANIS

Французский спутник TARANIS назван в честь бога грома и молний в кельтской мифологии. Он предназначен для наблюдения за "световыми, радиационными и электромагнитными явлениями" на высотах от 20 до 100 км над поверхностью Земли, то есть от верхних слоев атмосферы до зоны начала космоса.

"TARANIS позволит изучить связь между так называемыми переходными световыми явлениями и земными вспышками гамма-излучения", - сообщают в Arianespace.

Эти явления наблюдаются повсеместно по планете во время гроз, однако носят настолько быстрый характер, что их трудно изучать с Земли. Тем не менее ученые уже установили, что грозы могут оказывать на окружающую среду воздействие, сравнимое с ускорителями элементарных частиц, вызывая исходящие с поверхности планеты потоки гамма-фотонов. Ученых особо интересует воздействие таких потоков на верхние слои атмосферы.

TARANIS - первый в мире спутник, позволяющий осуществлять такие наблюдения. Его орбита будет находиться на удалении примерно в 700 км от поверхности Земли. Верхние слои атмосферы из-за сильной разреженности воздуха невозможно исследовать с помощью метеозондов. Для большинства же спутников эта зона является слишком низкорасположенной. Аппарат TARANIS должен позволить уловить те излучения, которые не доходят до поверхности Земли, так как задерживаются атмосферой.

Как сообщил Agence France-Presse представитель Национального центра космических исследований (CNES) Франции, этот спутник можно использовать не только для фундаментальных научных исследований, но и для более оперативных задач. Он будет обеспечивать необходимыми данными метеорологов и климатологов. Со временем собранные им сведения могут быть применены в цифровых моделях метеопрогнозов.

Спутник, имеющий небольшие размеры и массу, снабжен съемочной микрокамерой, фотометром для измерения световых величин, датчиками для мониторинга электронов и гамма-излучения. Все оборудование управляется компьютером MEXIC. Микроспутник TARANIS предназначен для работы не менее четырех лет, в течение которых он будет с высокой точностью регистрировать световые и радиационные сигнатуры многих тысяч земных гроз.