Впервые со времен Средневековья Юпитер и Сатурн станут "двойной планетой"

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. 21 декабря, сразу после захода солнца Юпитер и Сатурн для наблюдателей с Земли будут находиться очень близко друг к другу – разделять их будет расстояние около одной пятой диаметра Луны. В прошлый раз такое явление можно было наблюдать в марте 1226 года, пишет пресс-служба Университета Райса.

"Эти две планеты "совмещаются" довольно редко, примерно раз в 20 лет. Но нынешнее явление по-настоящему уникально из-за того, что планеты будут располагаться друг к другу очень близко", – рассказал астроном из Университета Райса (США) Патрик Хартиган. Кроме самих планет можно будет разглядеть и их спутники.

Сближение Юпитера и Сатурна можно будет наблюдать даже невооруженным глазом из любой точки планеты – в случае, если небо не будет затянуто тучами. Лучше всего явление будет видно людям, которые живут в районе экватора.

"Двойная планета", по словам Хартигана, появится на западе, низко над горизонтом примерно через час после захода Солнца. "Чем дальше на север будет находиться наблюдатель, тем меньше времени у него будет, чтобы увидеть соединение, прежде чем планеты опустятся за горизонт", – добавил астроном.

Следующее подобное сближение этих планет, по прогнозам ученых, произойдет 15 марта 2080 года.