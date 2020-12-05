SpaceX из-за непогоды перенесла запуск "грузовика" Dragon к МКС на 6 декабря

ТАСС, 5 декабря. Американская компания SpaceX из-за непогоды перенесла на воскресенье, 6 декабря, запланированный на субботу запуск корабля Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС).

"Из-за плохой погоды в районе посадки для сегодняшней попытки теперь пуск [миссии] CRS-21 намечен на воскресенье, 6 декабря, в 11:17 по времени восточного побережья США (19:17 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении компании в Twitter.

Dragon будет выводить в космос ракета-носитель Falcon 9. Первая ступень ракеты SpaceX после отработки может возвращаться на землю с помощью двигателей. Посадка осуществляется на специальную плавучую платформу в акватории Мирового океана или на спецплощадки, расположенные на территории баз ВВС США на мысе Канаверал и Ванденберг, первая ступень может использоваться повторно.

Dragon должен доставить на МКС продукты питания, предметы первой необходимости, материалы для научных экспериментов, а также шлюзовой модуль Nanoracks Bishop Airlock.