В Приамурье специалисты вылетели на поиски фрагментов отделяющихся частей "Союза-2.1б"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Специалисты в Амурской области вылетели в Зейский район на поиски отделяющихся частей ракеты-носителя "Союз-2.1б", успешно стартовавшей в пятницу с космодрома Восточный. Об этом в субботу ТАСС сообщил глава Зейского района Дмитрий Василенко.

"На поиски [фрагментов ракеты] группа вылетела в 09:30 (03:30 мск), первые результаты, возможно, будут известны сегодня к вечеру", - сказал он.

В пятницу с космодрома Восточный был выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 новыми космическими аппаратами OneWeb на борту.

Амурская область статус космической получила в 2016 году, когда с космодрома Восточный 28 апреля состоялся успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту три искусственных спутника земли. Всего инфраструктура космодрома Восточный успешно отработала шесть пусков ракеты-носителя "Союз".

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром, в задачах которого - обеспечить полный доступ России в космическое пространство и уменьшить зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.